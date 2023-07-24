https://sputniknews.com.tr/20230724/depremde-yikilan-galeria-sitesi-sorusturmasina-tutuklanan-7-kisiye-tahliye-karari-1073927886.html
Depremde yıkılan Galeria Sitesi soruşturmasına tutuklanan 7 kişiye tahliye kararı
Depremde yıkılan Galeria Sitesi soruşturmasına tutuklanan 7 kişiye tahliye kararı
Diyarbakır’da 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi’ne ilişkin soruşturmada... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T21:29+0300
2023-07-24T21:29+0300
2023-07-24T21:29+0300
türkiye
deprem
diyarbakır
tahliye
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının kentte depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, Deprem Soruşturma Bürosu’nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.Merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi’nde yıkılan altında Galeria İş Merkezi’nin bulunduğu siteye ilişkin tutuklanan 7 kişinin avukatları, şahısların tahliyelerine ilişkin Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulundu. Talebi değerlendiren hakimlik, tutuklulukta geçirilen süre ve delillerin toplanmış olmasını değerlendirerek, tutuklu Bahattin Yıldırım, Ender Tazgel, Mehmet Tazgel, Muhammed Aziz Kadri Özyıldız, Nihat Yıldırım, Rojhat Şenyiğit ve Selahattin Özyıldız’ın tahliyesine karar verdi.
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deprem, diyarbakır, tahliye
deprem, diyarbakır, tahliye
Depremde yıkılan Galeria Sitesi soruşturmasına tutuklanan 7 kişiye tahliye kararı
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Diyarbakır’da 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi’ne ilişkin soruşturmada tutuklanan 7 kişinin tahliyesine karar verildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının kentte depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, Deprem Soruşturma Bürosu’nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.
Merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi’nde yıkılan altında Galeria İş Merkezi’nin bulunduğu siteye ilişkin tutuklanan 7 kişinin avukatları, şahısların tahliyelerine ilişkin Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulundu.
Talebi değerlendiren hakimlik, tutuklulukta geçirilen süre ve delillerin toplanmış olmasını değerlendirerek, tutuklu Bahattin Yıldırım, Ender Tazgel, Mehmet Tazgel, Muhammed Aziz Kadri Özyıldız, Nihat Yıldırım, Rojhat Şenyiğit ve Selahattin Özyıldız’ın tahliyesine karar verdi.