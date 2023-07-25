https://sputniknews.com.tr/20230725/bakan-ozhaseki-istanbulun-kentsel-donusum-calismasina-imamoglunu-da-davet-ettik-1073949835.html
Bakan Özhaseki: İstanbul’un kentsel dönüşüm çalışmasına İmamoğlu’nu da davet ettik
Bakan Özhaseki: İstanbul’un kentsel dönüşüm çalışmasına İmamoğlu’nu da davet ettik
Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki deprem bölgesinde başlatılan yerinde dönüşüm projesine katılımın arttığını açıkladı. İstanbul için... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T11:57+0300
2023-07-25T11:57+0300
2023-07-25T12:00+0300
türkiye
mehmet özhaseki
ekrem imamoğlu
kentsel dönüşüm
kentsel dönüşüm eylem planı
istanbul
deprem
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yerinde dönüşüm projesine başvurular hakkında şu bilgileri verdi:‘Şehir merkezlerini inşa edeceğiz’Depremden etkilenen illerin şehir merkezlerinin yeniden inşaası için projelerin hazır olduğunu belirten Özhaeski “İnşaatlara başlıyoruz. Cumartesi günü bu projemize dair ilk temelimizi Malatya’da atacağız. Mesela Hatay için söylüyorum, Antakya merkezi yıkılmış. Adıyaman merkezi yıkılmış, o merkezleri biz imar ve inşa edeceğiz. Malatya’nın meydan projesini bakırcılar çarşısının olduğu yeri temel atıp bir de vatandaşın yerinde dönüşümü için hazırlıklarımıza başlıyoruz. Bu merkezler belki bin sene yaşayacak. Yıkıma uğramış şehrin merkezlerini, tarihi dokusuna uygun olarak biz inşa edeceğiz. Meydanın dışındaki güvenli yerlerde ise Yerinde Dönüşüm projemizle vatandaşlarımız; her bir safhasını Bakanlığımızın kontrol edeceği süreçle kendi konutlarını, iş yerlerini inşa edecekler. Bu zamana kadar rezerv alanlarda işe başlandı ama şehir merkezlerinde zemin etütleri yapılmakta olduğu için herhangi bir inşa faaliyeti başlamamıştı. Artık şehir merkezlerimizdeki zemin etüdü yapılan yerlerde ilk kazmayı vurarak bismillah diyoruz. Şehir merkezlerini canlandıracağız, yerel sektörü ki en az 140 alt sektör var, hepsini harekete geçireceğiz” dedi.‘Yurt dışından da destekler gelecek’Kentlerin yeniden yapılaşmasında bazı ülkelerin de destek vereceğine dikkat çeken Özhaseki “Uluslararası camiadan yardım ve destek vermek isteyenler var. Afet zamanında da arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları için gelmişlerdi. Yine Suudlar da depremzede kardeşlerimiz için konut inşa etmek istiyorlar. Onun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine Özbekistanlı kardeşlerimiz de depremzede kardeşlerimiz için 400 konut yapmak istiyorlar. Bu konuda da çalışmamızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.‘İstanbul kentsel dönüşümü için özel bir hazırlık yaptık’İstanbul’da kentsel dönüşüm projesi hakkında da bilgi veren Bakan Özhaseki “Pazartesi günü bakanlıkta büyükşehir dahil olmak üzere 39 ilçe çağrıldı, toplantı devam ediyor. Biz bu İstanbul kentsel dönüşümü için özel bir hazırlık yaptık. Onlardan da kentsel dönüşümü iyi uygulayan ilçeler var. Büyükşehir bilim adamları ile çalıştık diyor. Herkes bir şey söylüyor, doğrudur. Bugün hepsini davet edin, ne yapmak istediğimizi büyükşehir, 39 ilçeye bir de AFAD görevlilerini çağırın anlatın, nasıl bir çatı kuruluş ile bu işe gidileceğini söyleyin. Onların da fikirleri varsa, katkıda bulunmak istiyorlarsa çalışmalarını alın, bizim için kolaylık olacak bir şey varsa hepsini alın. Sonra da bir çalışma grubu oluşturun dedik. Bakan Yardımcımızla birlikte toplantı yapıyorlar. Çalışma grubu içerisine AK Parti'de çok iyi dönüşüm yapanlar var, CHP’de yok ama olsun. İnsanları ‘davet edin’ dedim. Çalışma grubuna doldurun dedim. Bu çalışma 1-2 ay gider. 1-2 ay içerisinde İstanbul’da kentsel dönüşümü nasıl yapacağımızı netleştirmiş oluruz. Onları dinlemeden biz kendi düşündüğümüzü yaparsak daha sonra mırın kırınlar çıkıyor. İnşallah katkı sağlayabilirler, hepsini davet ettik. Fikirlerini alacağız yol haritasını belirleyeceğiz” değerlendirmesini yaptı.‘İmamoğlu da davet edildi’İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağırılıp, çağırılmadığı sorusunu da yanıtlayan Özhaseki “Evet davet edildi, personellerini gönderdiler kentsel dönüşüm ekiplerini gönderdiler, yol haritası çıkınca başkanları davet edip anlatacağım. Çünkü onların bir siyaset dili var. Ben daha önce kendilerine birkaç kez söyledim; deprem üzerinden siyaset olmaz, deprem üzerinden herhangi bir şekilde siyasi çıkar elde edilmez. En azından siyaset üstü görerek devam edelim diye teklif ettiğim için başkanları çağırıp İstanbul dönüşümünü şöyle şöyle yapacağım diye anlatacağım. Tahmin ediyorum 1 ay sonra yol haritası belli olur. Şimdi Çalışma grupları çalışıyorlar Bakanlıkta. Dediğim gibi 39 ilçede var, İstanbul Büyükşehirde var, AFAD da var. İstanbul Valiliği de var, hepsiyle çalışmamızı birlikte yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230402/ibbden-istanbul-icin-7-maddelik-deprem-eylem-plani-1069065425.html
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Osman Nuri Cerit
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
mehmet özhaseki, ekrem imamoğlu, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm eylem planı, istanbul, deprem, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
mehmet özhaseki, ekrem imamoğlu, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm eylem planı, istanbul, deprem, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
Bakan Özhaseki: İstanbul’un kentsel dönüşüm çalışmasına İmamoğlu’nu da davet ettik
11:57 25.07.2023 (güncellendi: 12:00 25.07.2023) Abone ol
Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki deprem bölgesinde başlatılan yerinde dönüşüm projesine katılımın arttığını açıkladı. İstanbul için de çalışma yürüttüklerini belirten Özhaseki İBB Başkanı’nı da davet ettiklerini söyledi.
Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yerinde dönüşüm projesine başvurular hakkında şu bilgileri verdi:
“Yerinde Dönüşümde sayı 92 bin 764’te. Telefonumdaki uygulamadan hangi ilde ne kadar başvuru yapıldığını anlık olarak takip ediyorum. Hatay’a bakalım, orada 36 bin kişi ev için müracaat etmiş 5 bin de ticari olarak, 41 bin neredeyse.”
‘Şehir merkezlerini inşa edeceğiz’
Depremden etkilenen illerin şehir merkezlerinin yeniden inşaası için projelerin hazır olduğunu belirten Özhaeski “İnşaatlara başlıyoruz. Cumartesi günü bu projemize dair ilk temelimizi Malatya’da atacağız. Mesela Hatay için söylüyorum, Antakya merkezi yıkılmış. Adıyaman merkezi yıkılmış, o merkezleri biz imar ve inşa edeceğiz. Malatya’nın meydan projesini bakırcılar çarşısının olduğu yeri temel atıp bir de vatandaşın yerinde dönüşümü için hazırlıklarımıza başlıyoruz. Bu merkezler belki bin sene yaşayacak. Yıkıma uğramış şehrin merkezlerini, tarihi dokusuna uygun olarak biz inşa edeceğiz. Meydanın dışındaki güvenli yerlerde ise Yerinde Dönüşüm projemizle vatandaşlarımız; her bir safhasını Bakanlığımızın kontrol edeceği süreçle kendi konutlarını, iş yerlerini inşa edecekler. Bu zamana kadar rezerv alanlarda işe başlandı ama şehir merkezlerinde zemin etütleri yapılmakta olduğu için herhangi bir inşa faaliyeti başlamamıştı. Artık şehir merkezlerimizdeki zemin etüdü yapılan yerlerde ilk kazmayı vurarak bismillah diyoruz. Şehir merkezlerini canlandıracağız, yerel sektörü ki en az 140 alt sektör var, hepsini harekete geçireceğiz” dedi.
‘Yurt dışından da destekler gelecek’
Kentlerin yeniden yapılaşmasında bazı ülkelerin de destek vereceğine dikkat çeken Özhaseki “Uluslararası camiadan yardım ve destek vermek isteyenler var. Afet zamanında da arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları için gelmişlerdi. Yine Suudlar da depremzede kardeşlerimiz için konut inşa etmek istiyorlar. Onun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine Özbekistanlı kardeşlerimiz de depremzede kardeşlerimiz için 400 konut yapmak istiyorlar. Bu konuda da çalışmamızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.
‘İstanbul kentsel dönüşümü için özel bir hazırlık yaptık’
İstanbul’da kentsel dönüşüm projesi hakkında da bilgi veren Bakan Özhaseki “Pazartesi günü bakanlıkta büyükşehir dahil olmak üzere 39 ilçe çağrıldı, toplantı devam ediyor. Biz bu İstanbul kentsel dönüşümü için özel bir hazırlık yaptık. Onlardan da kentsel dönüşümü iyi uygulayan ilçeler var. Büyükşehir bilim adamları ile çalıştık diyor. Herkes bir şey söylüyor, doğrudur. Bugün hepsini davet edin, ne yapmak istediğimizi büyükşehir, 39 ilçeye bir de AFAD görevlilerini çağırın anlatın, nasıl bir çatı kuruluş ile bu işe gidileceğini söyleyin. Onların da fikirleri varsa, katkıda bulunmak istiyorlarsa çalışmalarını alın, bizim için kolaylık olacak bir şey varsa hepsini alın. Sonra da bir çalışma grubu oluşturun dedik. Bakan Yardımcımızla birlikte toplantı yapıyorlar. Çalışma grubu içerisine AK Parti'de çok iyi dönüşüm yapanlar var, CHP’de yok ama olsun. İnsanları ‘davet edin’ dedim. Çalışma grubuna doldurun dedim. Bu çalışma 1-2 ay gider. 1-2 ay içerisinde İstanbul’da kentsel dönüşümü nasıl yapacağımızı netleştirmiş oluruz. Onları dinlemeden biz kendi düşündüğümüzü yaparsak daha sonra mırın kırınlar çıkıyor. İnşallah katkı sağlayabilirler, hepsini davet ettik. Fikirlerini alacağız yol haritasını belirleyeceğiz” değerlendirmesini yaptı.
‘İmamoğlu da davet edildi’
İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağırılıp, çağırılmadığı sorusunu da yanıtlayan Özhaseki “Evet davet edildi, personellerini gönderdiler kentsel dönüşüm ekiplerini gönderdiler, yol haritası çıkınca başkanları davet edip anlatacağım. Çünkü onların bir siyaset dili var. Ben daha önce kendilerine birkaç kez söyledim; deprem üzerinden siyaset olmaz, deprem üzerinden herhangi bir şekilde siyasi çıkar elde edilmez. En azından siyaset üstü görerek devam edelim diye teklif ettiğim için başkanları çağırıp İstanbul dönüşümünü şöyle şöyle yapacağım diye anlatacağım. Tahmin ediyorum 1 ay sonra yol haritası belli olur. Şimdi Çalışma grupları çalışıyorlar Bakanlıkta. Dediğim gibi 39 ilçede var, İstanbul Büyükşehirde var, AFAD da var. İstanbul Valiliği de var, hepsiyle çalışmamızı birlikte yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.