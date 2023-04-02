https://sputniknews.com.tr/20230402/ibbden-istanbul-icin-7-maddelik-deprem-eylem-plani-1069065425.html

İBB'den olası İstanbul depremi için 7 maddelik eylem planı

İBB'den olası İstanbul depremi için 7 maddelik eylem planı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, olası İstanbul depreminde uygulanacak 7 maddelik eylem planını açıkladı. 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T15:59+0300

2023-04-02T15:59+0300

2023-04-02T16:03+0300

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

yaşam

deprem

kira

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ‘Deprem Seferberlik Planı’ kapsamında atılacak adımları belirledi. "Süreci seferberlik ruhuyla ilerletmeliyiz. Herkesin elini taşın altına koyması gerek" ifadesini kullanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, yapılacakları 7 maddede anlattı.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası İstanbul depremi Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri haline gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan depreme hazırlık çalışmaları hız kesmeden sürüyor.‘İstanbul deprem seferberlik planı'nda uygulama adımlarımız hızlanıyor’39 ilçe belediye başkanlığı ve teknik ekipleri ile önceki gün düzenlenen toplantıda depreme ilişkin kritik gündem maddeleri belirlendi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verdi:Gökce, "Tüm ilçe belediye başlanlıkları ve teknik ekiplerine katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunarım. Ortak gündem toplantılarımızı sıklaştıracak ve koordinasyonu hızlı şekilde ilerleteceğimizden şüphem yok. Biz de başarabiliriz! Sağduyu, akıl ve seferberlik ruhuyla hep birlikte" diye ekledi.Dönüşüm için 7 kritik adım

https://sputniknews.com.tr/20230331/istanbul-icin-deprem-raporu-5-konuttan-biri-riskli-alanda-1068984465.html

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), deprem, kira