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İBB'den olası İstanbul depremi için 7 maddelik eylem planı
İBB'den olası İstanbul depremi için 7 maddelik eylem planı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, olası İstanbul depreminde uygulanacak 7 maddelik eylem planını açıkladı. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T15:59+0300
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
yaşam
deprem
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ‘Deprem Seferberlik Planı’ kapsamında atılacak adımları belirledi. "Süreci seferberlik ruhuyla ilerletmeliyiz. Herkesin elini taşın altına koyması gerek" ifadesini kullanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, yapılacakları 7 maddede anlattı.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası İstanbul depremi Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri haline gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan depreme hazırlık çalışmaları hız kesmeden sürüyor.‘İstanbul deprem seferberlik planı'nda uygulama adımlarımız hızlanıyor’39 ilçe belediye başkanlığı ve teknik ekipleri ile önceki gün düzenlenen toplantıda depreme ilişkin kritik gündem maddeleri belirlendi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verdi:Gökce, "Tüm ilçe belediye başlanlıkları ve teknik ekiplerine katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunarım. Ortak gündem toplantılarımızı sıklaştıracak ve koordinasyonu hızlı şekilde ilerleteceğimizden şüphem yok. Biz de başarabiliriz! Sağduyu, akıl ve seferberlik ruhuyla hep birlikte" diye ekledi.Dönüşüm için 7 kritik adım
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), deprem, kira
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), deprem, kira

İBB'den olası İstanbul depremi için 7 maddelik eylem planı

15:59 02.04.2023 (güncellendi: 16:03 02.04.2023)
© AP Photo / Murad Sezer / İstanbul, inşaat, konut
İstanbul, inşaat, konut - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Murad Sezer /
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, olası İstanbul depreminde uygulanacak 7 maddelik eylem planını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ‘Deprem Seferberlik Planı’ kapsamında atılacak adımları belirledi. "Süreci seferberlik ruhuyla ilerletmeliyiz. Herkesin elini taşın altına koyması gerek" ifadesini kullanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, yapılacakları 7 maddede anlattı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası İstanbul depremi Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri haline gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan depreme hazırlık çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

‘İstanbul deprem seferberlik planı'nda uygulama adımlarımız hızlanıyor’

39 ilçe belediye başkanlığı ve teknik ekipleri ile önceki gün düzenlenen toplantıda depreme ilişkin kritik gündem maddeleri belirlendi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verdi:
"Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun deprem dirençli kent vizyonu ile hazırladığımız İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nda uygulama adımlarımız hızlanıyor. Afet sürecinde, koordinasyon yetisinin, asayiş, lojistik, kurtarma vb. süreçlerde ne denli önemli rol oynadığını hepimiz gördük. İBB ve ilçe belediyeleri arasındaki ortak işbirliğinin öneminin farkında olarak, seferberlik ruhunu kaybetmeden, süreci ilerletmemiz çok önemli. Deprem dirençli bir kent istiyorsak hazırlık süreçlerinin tamamında çağdaş temellere dayanan hakikatlerle ve sağduyuyla konuya yaklaşmamız gerekiyor. Denetimden, yönetmelik değişiklerine, güçlendirme veya yenileme çalışmalarına varan çok faktöre sahip bir konuda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor."
Gökce, "Tüm ilçe belediye başlanlıkları ve teknik ekiplerine katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunarım. Ortak gündem toplantılarımızı sıklaştıracak ve koordinasyonu hızlı şekilde ilerleteceğimizden şüphem yok. Biz de başarabiliriz! Sağduyu, akıl ve seferberlik ruhuyla hep birlikte" diye ekledi.

Dönüşüm için 7 kritik adım

1.
Uzlaşı kültürüyle riskli yapılarda dönüşümü ateşlemek.
2.
Kira yardımını ekonomi şartlara uygun hale getirmek.
3.
Kamu yararına maliyetine güçlendirme gerçekleştirmek.
4.
Zemin katlarda kolon-kiriş kesilmesinin önüne geçmek.
5.
İnşaatlarda imar ve yapı denetimini gerçekleştirmek.
6.
Depreme duyarlı park ve meydanlar oluşturmak.
7.
Kurtarma ve afete müdahalede yerel kapasiteyi artırmak.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
TÜRKİYE
İstanbul için deprem raporu: 5 konuttan biri 'riskli' alanda
31 Mart, 07:12
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