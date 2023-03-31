İstanbul için deprem raporu: 5 konuttan biri 'riskli' alanda

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:26
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: HÜDA PAR’ın amacı Türkiye’yi bölmek
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Paçacı: Yavaş ve İmamoğlu isimleri ile Kılıçdaroğlu güç kazandı
09:01
58 dk
ÖZEL HABER
ABD, Türkiye'yi 'Demokrasi Zirvesi'ne neden davet etmedi?
10:01
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
11:15
2 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyasette Kılıçdaroğlu - İnce görüşmesi tartışılıyor
12:46
44 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’ndan Batı’ya uranyum tepkisi
13:30
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda milli ara sonrası gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi
14:06
48 dk
ANKARA FARKI
Son kulis bilgileri
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Fransa'da sokaklar sakinleşmiyor
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Deprem oyları nasıl etkileyecek?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dünden bugüne
18:35
115 dk
Z RAPORU
YSK itirazları kabul etmedi
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
TARİHTE BUGÜN
31 Mart Vakası nasıl ortaya çıktı?
06:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kapitalist sistemin sorunları
07:08
112 dk
GÜNE BAŞLARKEN
Mehtap Yenidoğan'la Güne Başlarken
09:00
54 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
09:59
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
10:05
2 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
10:39
3 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
10:47
8 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
11:11
10 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
TARİHTE BUGÜN
31 Mart Vakası nasıl ortaya çıktı?
11:45
3 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
12:20
2 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
12:33
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
52 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
13:37
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Türkiye ve dünyadaki gelişmeler
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230331/istanbul-icin-deprem-raporu-5-konuttan-biri-riskli-alanda-1068984465.html
İstanbul için deprem raporu: 5 konuttan biri 'riskli' alanda
İstanbul için deprem raporu: 5 konuttan biri 'riskli' alanda
İstanbul’un Çevre Düzeni Planı’na ilişkin raporda, heyelan alanları, kumullar, erozyon alanları, eğimli alanlar ve dolgu alanların zaman içinde deprem... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T07:12+0300
2023-03-31T07:12+0300
türkiye
istanbul
marmara depremi
rapor
riskli yapı
riskli alan
riskli binalar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067462591_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4d14c04ca345eed26b5a7d4b5b1ffc0b.jpg
Olası Büyük Marmara Depremi’nin büyük hasara neden olması beklenen İstanbul’da düzensiz yapılaşmaya ilişkin en çarpıcı bilgilerin 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu’nda tüm çıplaklığı ile gözler önüne serildiği kaydedildi.Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre İstanbul'daki yapılaşma baskısıyla zaman içinde adeta delik deşik edilen planda, imara açılmaması gerektiği belirtilen riskli alanlar ise raporda tek tek sıralanıyor.“Doğal Eşikler Üzerinde Yapılaşmış Mevcut ve Düzensiz Konut Alanları” olarak tanımlanan yapı stoğunun, orman alanları (2b), su havzaları, dere yatakları, tarım alanları gibi alanlar üzerinde yapılaştığı, jeolojik açıdan yerleşmeye uygun olmayan bu alanların risk taşıdığı ayrıca, yüksek eğimli ve heyelana açık olduğu tespitleri de aktarılıyor.'Su Havzaları ve Dere Yatakları Üzerinde Yapılaşmış Konut Alanları' başlıklı kısımda, “İstanbul’da doğal kaynaklar olarak büyük önem taşıyan 7 adet su havzasının; Terkos, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Alibeyköy, Sazlıdere, Elmalı ve Ömerli olduğunun altı çizilirken, bu alanların üzerinde 8 bin 829 hektarlık düzensiz yapılaşmış konut alanları bulunduğu belirtilirken, “Bu yapılaşmanın 4 bin 444 hektarı alanı Anadolu Yakası’nda Elmalı ve Ömerli Havzaları’nda; 4 bin 386 hektarı ise Avrupa Yakası’ndaki 6 adet su havzasında yer almaktadır. Darlık Barajı’nda düzensiz yapılaşma bulunmamaktadır” deniliyor.'Yerleşime Uygun Olmayan Alanlardaki Konut Alanları' başlıklı kısımda İstanbul’da jeolojik açıdan yerleşmeye uygun olmayan alanlara dikkat çekilirken, bu alanların heyelan alanları, kumullar, erozyon alanları, eğimli alanlar, dolgu alanları olduğu aktarılıyor. Kent genelinde jeolojik açıdan riskli olduğu belirtilen bölgelerdeki konut alanlarının toplam 15 milyon 979 hektar olduğu vurgulanırken, söz konusu yapıların İstanbul’daki toplam konut alanları içinde yüzde 20.4’lük bir paya sahip olduğu belirtiliyor.Riski bölgelerAnadolu Yakası’nda Beykoz ve Kadıköy, jeolojik açıdan yerleşime uygun olmayan yapılaşmanın yoğun olduğu iki ilçe olarak tespit edilirken, raporda şu saptamalar yer alıyor: Ormanlar yapılaşma baskısı altındaRaporda orman alanları üzerinde yapılaşmış konut alanlarının çoğunluğu Avrupa Yakası’ndaki orman alanları içinde yer aldığının altı çizilerek şu ifadelere yer verilmiş:
https://sputniknews.com.tr/20230324/marmara-denizine-yakin-binalar-depremde-risk-altinda-kentsel-donusum-acil-sekilde-baslamali-1068706543.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067462591_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_de78b198e3d9cf88de338b2207d7b4fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, marmara depremi, rapor, riskli yapı, riskli alan, riskli binalar
istanbul, marmara depremi, rapor, riskli yapı, riskli alan, riskli binalar

İstanbul için deprem raporu: 5 konuttan biri 'riskli' alanda

07:12 31.03.2023
© AAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
© AA
Abone olTelegram
İstanbul’un Çevre Düzeni Planı’na ilişkin raporda, heyelan alanları, kumullar, erozyon alanları, eğimli alanlar ve dolgu alanların zaman içinde deprem açısından riskli olmasına rağmen yapılaşmaya açıldığı belirtilerek, jeolojik açıdan riskli olduğu belirtilen bölgelerdeki konut alanlarının yüzde 20.4’lük bir paya sahip olduğu belirtiliyor.
Olası Büyük Marmara Depremi’nin büyük hasara neden olması beklenen İstanbul’da düzensiz yapılaşmaya ilişkin en çarpıcı bilgilerin 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu’nda tüm çıplaklığı ile gözler önüne serildiği kaydedildi.
Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre İstanbul'daki yapılaşma baskısıyla zaman içinde adeta delik deşik edilen planda, imara açılmaması gerektiği belirtilen riskli alanlar ise raporda tek tek sıralanıyor.
“Doğal Eşikler Üzerinde Yapılaşmış Mevcut ve Düzensiz Konut Alanları” olarak tanımlanan yapı stoğunun, orman alanları (2b), su havzaları, dere yatakları, tarım alanları gibi alanlar üzerinde yapılaştığı, jeolojik açıdan yerleşmeye uygun olmayan bu alanların risk taşıdığı ayrıca, yüksek eğimli ve heyelana açık olduğu tespitleri de aktarılıyor.
'Su Havzaları ve Dere Yatakları Üzerinde Yapılaşmış Konut Alanları' başlıklı kısımda, “İstanbul’da doğal kaynaklar olarak büyük önem taşıyan 7 adet su havzasının; Terkos, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Alibeyköy, Sazlıdere, Elmalı ve Ömerli olduğunun altı çizilirken, bu alanların üzerinde 8 bin 829 hektarlık düzensiz yapılaşmış konut alanları bulunduğu belirtilirken, “Bu yapılaşmanın 4 bin 444 hektarı alanı Anadolu Yakası’nda Elmalı ve Ömerli Havzaları’nda; 4 bin 386 hektarı ise Avrupa Yakası’ndaki 6 adet su havzasında yer almaktadır. Darlık Barajı’nda düzensiz yapılaşma bulunmamaktadır” deniliyor.
'Yerleşime Uygun Olmayan Alanlardaki Konut Alanları' başlıklı kısımda İstanbul’da jeolojik açıdan yerleşmeye uygun olmayan alanlara dikkat çekilirken, bu alanların heyelan alanları, kumullar, erozyon alanları, eğimli alanlar, dolgu alanları olduğu aktarılıyor. Kent genelinde jeolojik açıdan riskli olduğu belirtilen bölgelerdeki konut alanlarının toplam 15 milyon 979 hektar olduğu vurgulanırken, söz konusu yapıların İstanbul’daki toplam konut alanları içinde yüzde 20.4’lük bir paya sahip olduğu belirtiliyor.

Riski bölgeler

Anadolu Yakası’nda Beykoz ve Kadıköy, jeolojik açıdan yerleşime uygun olmayan yapılaşmanın yoğun olduğu iki ilçe olarak tespit edilirken, raporda şu saptamalar yer alıyor:
“Avrupa Yakası’nda Büyükçekmece İlçesi’nde 3 bin 19 hektar ile en geniş alanları kapsamaktadır. Jeolojik risk taşıyan alanlar üzerinde yer alan ve yüksek yapılaşma yoğunluğuna sahip Pendik, Bakırköy, Küçükçekmece, Güngören ve Avcılar İlçelerinde de yüksek oranda bu nitelikte konut alanları bulunmaktadır. Yapım koşulları da dikkate alındığında, bu alanlar yaşamsal risk açısından en sorunlu alanları oluşturmaktadır.”

Ormanlar yapılaşma baskısı altında

Raporda orman alanları üzerinde yapılaşmış konut alanlarının çoğunluğu Avrupa Yakası’ndaki orman alanları içinde yer aldığının altı çizilerek şu ifadelere yer verilmiş:
“İlçe bazında değerlendirme yapıldığında alansal büyüklük olarak en fazla yapılaşmanın Anadolu Yakası’nda Beykoz (589 hektar) ve Ümraniye’dir. Avrupa Yakası’nda ise Esenler’de, olduğu görülmektedir. Orman alanları üzerinde düzensiz yapılaşmış konut alanları, orman alanlarına yerleşmiş konut alanları içinde yüzde 16’lık bir oranı oluşturmaktadır."
İstanbul'da Marmara Denizi'ne yakın binaları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
TÜRKİYE
Marmara Denizi'ne yakın binalar depremde risk altında: 'Kentsel dönüşüm acil şekilde başlamalı'
24 Mart, 13:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала