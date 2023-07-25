2024 Yaz Olimpiyatı'ndan Paris'e kalacak miras: 100 yıl sonra yeniden Seine Nehri'nde yüzülebilecek
18:33 25.07.2023 (güncellendi: 19:14 25.07.2023)
© AAFransa başkenti Paris'te Seine Nehri üzerindeki köprülerden biri
© AA
Fransa'nın başkenti, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na evsahipliği yapmasına bir yıl kala, Seine Nehri'ne yüzücü ve dalgıçların geri dönmesini sağlayacak tarihi bir temizliğin son aşamasına geldi.
Paris sakinleri, son aşamasına gelen büyük bir temizlik operasyonu sayesinde yakında Seine Nehri'nde yüzebilecek.
Sanayileşmenin ve artan nüfusun atıkları yüzünden suların kirlenmesi nedeniyle 1923 yılında yasaklanmasından bir asır sonra şehir içi yüzmenin geri dönüşü, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın en önemli miraslarından biri olacak.
Paris to bring back swimming in Seine after 100 years https://t.co/jPCrzu5Jcm— BBC News (World) (@BBCWorld) July 25, 2023
BBC'ye göre üç Olimpik ve Paralimpik etkinliğin -triatlon, maraton yüzme ve paratriatlon- 2024'te Seine Nehri'nde gerçekleşmesi planlanıyor.
'Atletleri yüzerken görmek güvence olacak'
BBC'ye konuşan Olimpiyat'tan Sorumlu Paris Belediye Başkan Yardımcısı Pierre Rabadan, "İnsanlar, atletlerin Seine'de yüzdüğünü ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını gördüğünde, Seine'e geri dönme konusunda içleri rahatlayacak" diyerek ekledi:
"Bu, bizim geleceğe katkımızdır."
1.4 milyar euroluk kentsel yenileme projesi
Bunun için dünya çapında büyük başarı olarak alkışlanan 1.4 milyar euroluk bir kentsel yenileme projesi yürütülüyor.
2025'te üç açık hava yüzme alanı olacak
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın bitmesinin ardından bir yıl içinde Fransız başkentinde üç açık hava yüzme alanının açılması planlanıyor.
The Guardian'a göre seçilen yüzme alanları, şehir merkezinde Ile Saint-Louis'in karşısı, batıda 15. bölgedeki Quai de Grenelle ve doğuda 12. bölgedeki Bercy.
Seine to open for public swimming after Paris Olympics, mayor says https://t.co/vnVvKCJMwt— Sandra Laville (@sandralaville) July 14, 2023
'Her türlü kolaylık ve güvenlik sağlanacak'
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, "Güvenliğin sağlanması için bu alanlar cankurtaranlar tarafından izlenecek ve şamandıralarla işaretlenecek" dedi.
Belediye Meclisi de yüzücülerin üstünü değiştirmesi, duş alması ve eşyalarını güvende tutması için rıhtım kenarlarında dubalar ve tesisler ile yüzme bölgelerinin kolayca erişilebilir olacağını açıkladı.
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Yetkililer, nehir resmen yüzmeye açıldığında her gün sularında kapsamlı testler yapacaklarına dair kamuoyuna güvence verdi.
Bakteriler tehlikeli düzeyde değil
7 yıldır devam eden devasa temizlik projesi kapsamında geçen yıl yapılan düzenli testler, su kaynaklı bakterilerin -özellikle koli basili ve enterokoklar- zamanın yüzde 90'ından fazlasında yüzmek için güvenli seviyelerde olduğunu gösterdi.
Balık türü 3'ten 35'e çıktı
Seine'de yüzmek, 100 yıl önce yasaklandı. Zira endüstriyel atıklar ve artan nüfusun kanalizasyonunun nehre karışması nedeniyle su kalitesi düştü. 1960'larda şehirde sadece üç balık türü kaydedildi.
Paris Balıkçılık Federasyonu'ndan Bill François, "Bugün şehir merkezinde 30-35 balık türü var ve 2 metre uzunluğunda yayın balığı çekiyoruz. Bir dönüşüm oldu" dedi.
'Sağlıklı döngüye girildi'
Seine'e balıklarla birlikte yumuşakçalar, suda yaşayan böcekler, süngerler ve kerevitlerin de döndüğünü söyleyen François, şu açıklamayı getirdi:
"Nehrin dibi, doğru türden bir yabani ot tabakası geliştiriyor. Su ne kadar berraksa, yabani ot o kadar büyür ve ardından yabani ot suyu daha da berrak hale getirmek için filtreler. Bu verimli döngüdür."
Balıkçılardan fare uyarısı
François, Seine Nehri'ne düzenli olarak girdiğini ve buranın zaten içinde yüzülecek kadar temiz olduğunu söylemekle birlikte bir konuda uyarıda bulundu: Fareler.
"Biz balıkçılar leptospirozun (sıçan idrarıyla taşınan bakteriyel bir hastalık) tehlikelerini biliriz. Bazılarımız her yıl aşı olur. Rıhtımlar da dahil olmak üzere Paris'te fare boldur."
Belediyeye göre fareler ortadan kaldırılacak
Paris Belediyesi'nin su kalitesinden sorumlu yetkilisi Paul Kennouche ise araştırmalara göre leptospirosis bakteri miktarının anormal yüksek düzeyde olmadığını söyledi:
"La Villette Parkı'nın (yüzmeye halihazırda izin verilen) kanalında tek bir leptospiroz vakası yaşamadık ve bu, aynı kentsel ortam. Büyük bir endişemiz yok, ama kesinlikle takip edeceğiz ve fareleri ortadan kaldırmak için harekete geçeceğiz."
Paris plunge: daily queues after city opens cleaned-up canal to swimmers https://t.co/G4qwMJz2me pic.twitter.com/m3dKIV8gpS— Dave Masters (@davemasters) July 22, 2017