https://sputniknews.com.tr/20230725/2024-yaz-olimpiyatindan-parise-kalacak-miras-100-yil-sonra-yeniden-seine-nehrinde-yuzulebilecek-1073964992.html

2024 Yaz Olimpiyatı'ndan Paris'e kalacak miras: 100 yıl sonra yeniden Seine Nehri'nde yüzülebilecek

2024 Yaz Olimpiyatı'ndan Paris'e kalacak miras: 100 yıl sonra yeniden Seine Nehri'nde yüzülebilecek

Fransa'nın başkenti, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na evsahipliği yapmasına bir yıl kala, Seine Nehri'ne yüzücü ve dalgıçların geri dönmesini sağlayacak tarihi... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T18:33+0300

2023-07-25T18:33+0300

2023-07-25T19:14+0300

yaşam

fransa

paris

seine nehri

yüzme

olimpiyat oyunları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073968314_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_76532196fd600f9b3712fb01023bb0ac.jpg

Paris sakinleri, son aşamasına gelen büyük bir temizlik operasyonu sayesinde yakında Seine Nehri'nde yüzebilecek.Sanayileşmenin ve artan nüfusun atıkları yüzünden suların kirlenmesi nedeniyle 1923 yılında yasaklanmasından bir asır sonra şehir içi yüzmenin geri dönüşü, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın en önemli miraslarından biri olacak.BBC'ye göre üç Olimpik ve Paralimpik etkinliğin -triatlon, maraton yüzme ve paratriatlon- 2024'te Seine Nehri'nde gerçekleşmesi planlanıyor.'Atletleri yüzerken görmek güvence olacak'BBC'ye konuşan Olimpiyat'tan Sorumlu Paris Belediye Başkan Yardımcısı Pierre Rabadan, "İnsanlar, atletlerin Seine'de yüzdüğünü ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını gördüğünde, Seine'e geri dönme konusunda içleri rahatlayacak" diyerek ekledi:1.4 milyar euroluk kentsel yenileme projesiBunun için dünya çapında büyük başarı olarak alkışlanan 1.4 milyar euroluk bir kentsel yenileme projesi yürütülüyor.2025'te üç açık hava yüzme alanı olacak Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın bitmesinin ardından bir yıl içinde Fransız başkentinde üç açık hava yüzme alanının açılması planlanıyor. The Guardian'a göre seçilen yüzme alanları, şehir merkezinde Ile Saint-Louis'in karşısı, batıda 15. bölgedeki Quai de Grenelle ve doğuda 12. bölgedeki Bercy. 'Her türlü kolaylık ve güvenlik sağlanacak'Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, "Güvenliğin sağlanması için bu alanlar cankurtaranlar tarafından izlenecek ve şamandıralarla işaretlenecek" dedi.Belediye Meclisi de yüzücülerin üstünü değiştirmesi, duş alması ve eşyalarını güvende tutması için rıhtım kenarlarında dubalar ve tesisler ile yüzme bölgelerinin kolayca erişilebilir olacağını açıkladı. Yetkililer, nehir resmen yüzmeye açıldığında her gün sularında kapsamlı testler yapacaklarına dair kamuoyuna güvence verdi. Bakteriler tehlikeli düzeyde değil7 yıldır devam eden devasa temizlik projesi kapsamında geçen yıl yapılan düzenli testler, su kaynaklı bakterilerin -özellikle koli basili ve enterokoklar- zamanın yüzde 90'ından fazlasında yüzmek için güvenli seviyelerde olduğunu gösterdi.Balık türü 3'ten 35'e çıktıSeine'de yüzmek, 100 yıl önce yasaklandı. Zira endüstriyel atıklar ve artan nüfusun kanalizasyonunun nehre karışması nedeniyle su kalitesi düştü. 1960'larda şehirde sadece üç balık türü kaydedildi. Paris Balıkçılık Federasyonu'ndan Bill François, "Bugün şehir merkezinde 30-35 balık türü var ve 2 metre uzunluğunda yayın balığı çekiyoruz. Bir dönüşüm oldu" dedi. 'Sağlıklı döngüye girildi'Seine'e balıklarla birlikte yumuşakçalar, suda yaşayan böcekler, süngerler ve kerevitlerin de döndüğünü söyleyen François, şu açıklamayı getirdi:Balıkçılardan fare uyarısıFrançois, Seine Nehri'ne düzenli olarak girdiğini ve buranın zaten içinde yüzülecek kadar temiz olduğunu söylemekle birlikte bir konuda uyarıda bulundu: Fareler.Belediyeye göre fareler ortadan kaldırılacakParis Belediyesi'nin su kalitesinden sorumlu yetkilisi Paul Kennouche ise araştırmalara göre leptospirosis bakteri miktarının anormal yüksek düzeyde olmadığını söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20221122/2024-paris-olimpiyatlarina-enflasyon-etkisi-butcenin-artmasi-bekleniyor-1063732877.html

fransa

paris

seine nehri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, paris, seine nehri, yüzme, olimpiyat oyunları