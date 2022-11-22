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2024 Paris Olimpiyatları'na enflasyon etkisi: Bütçenin artması bekleniyor
2024 Paris Olimpiyatları'na enflasyon etkisi: Bütçenin artması bekleniyor
2024 Paris Olimpiyatları'nın işletme bütçesinin yüksek enflasyon nedeniyle yüzde 10 artması bekleniyor. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T22:52+0300
2022-11-22T22:52+0300
spor
paris
olimpiyat oyunları
enflasyon
bütçe
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2024 Paris Olimpiyatları'nın organizatörü COJO, yaklaşık 4 milyar euro tutarındaki işletme bütçesinin revize edilmesi gerektiğini bildirdi.Aralıkta yeni bütçenin güncellenerek 4.4 milyar euro'ya çıkarılması bekleniyor.Miktarın yarısının yüksek enflasyonun etkisini dengelemek için harcanacağını aktaran organizatörler, bir kısmının ise Seine Nehri üzerindeki açılış töreni için ek harcamalara, insan kaynakları ve siber güvenlik gibi maliyetlere kullanılacağını kaydetti.Olimpiyatların toplam bütçesinin yaklaşık 8 milyar olduğu bilgisi paylaşılırken, söz konusu miktarın tahminlerin üzerine çıkacağı düşünülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221122/italyada-enerji-kriziyle-mucadelede-yeni-paket-1063719479.html
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paris, olimpiyat oyunları, enflasyon, bütçe
paris, olimpiyat oyunları, enflasyon, bütçe

2024 Paris Olimpiyatları'na enflasyon etkisi: Bütçenin artması bekleniyor

22:52 22.11.2022
© AA2024 Paris Olimpiyatları'nın işletme bütçesinin yüksek enflasyon nedeniyle yüzde 10 artması bekleniyor.
2024 Paris Olimpiyatları'nın işletme bütçesinin yüksek enflasyon nedeniyle yüzde 10 artması bekleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© AA
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2024 Paris Olimpiyatları'nın işletme bütçesinin yüksek enflasyon nedeniyle yüzde 10 artması bekleniyor.
2024 Paris Olimpiyatları'nın organizatörü COJO, yaklaşık 4 milyar euro tutarındaki işletme bütçesinin revize edilmesi gerektiğini bildirdi.
Aralıkta yeni bütçenin güncellenerek 4.4 milyar euro'ya çıkarılması bekleniyor.
Miktarın yarısının yüksek enflasyonun etkisini dengelemek için harcanacağını aktaran organizatörler, bir kısmının ise Seine Nehri üzerindeki açılış töreni için ek harcamalara, insan kaynakları ve siber güvenlik gibi maliyetlere kullanılacağını kaydetti.
Olimpiyatların toplam bütçesinin yaklaşık 8 milyar olduğu bilgisi paylaşılırken, söz konusu miktarın tahminlerin üzerine çıkacağı düşünülüyor.
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