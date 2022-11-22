https://sputniknews.com.tr/20221122/2024-paris-olimpiyatlarina-enflasyon-etkisi-butcenin-artmasi-bekleniyor-1063732877.html

2024 Paris Olimpiyatları'na enflasyon etkisi: Bütçenin artması bekleniyor

2024 Paris Olimpiyatları'na enflasyon etkisi: Bütçenin artması bekleniyor

2024 Paris Olimpiyatları'nın işletme bütçesinin yüksek enflasyon nedeniyle yüzde 10 artması bekleniyor. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T22:52+0300

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paris

olimpiyat oyunları

enflasyon

bütçe

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2024 Paris Olimpiyatları'nın organizatörü COJO, yaklaşık 4 milyar euro tutarındaki işletme bütçesinin revize edilmesi gerektiğini bildirdi.Aralıkta yeni bütçenin güncellenerek 4.4 milyar euro'ya çıkarılması bekleniyor.Miktarın yarısının yüksek enflasyonun etkisini dengelemek için harcanacağını aktaran organizatörler, bir kısmının ise Seine Nehri üzerindeki açılış töreni için ek harcamalara, insan kaynakları ve siber güvenlik gibi maliyetlere kullanılacağını kaydetti.Olimpiyatların toplam bütçesinin yaklaşık 8 milyar olduğu bilgisi paylaşılırken, söz konusu miktarın tahminlerin üzerine çıkacağı düşünülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221122/italyada-enerji-kriziyle-mucadelede-yeni-paket-1063719479.html

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paris, olimpiyat oyunları, enflasyon, bütçe