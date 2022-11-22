https://sputniknews.com.tr/20221122/italyada-enerji-kriziyle-mucadelede-yeni-paket-1063719479.html

İtalya'da enerji kriziyle mücadelede yeni paket

İtalya'da enerji kriziyle mücadelede yeni paket

İtalya, gelecek yıl için enerji şirketlerinin elde ettiği ek kâr üzerindeki vergiyi artıracak olan 35 milyar euro'luk (36 milyar dolar) bütçe yasasını... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T15:44+0300

2022-11-22T15:44+0300

2022-11-22T15:44+0300

avrupa'da enerji krizi

italya

enerji

kriz

paket

giorgia meloni

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İtalya, enerji krizinden ve enflasyondan etkilenen ailelerin yardımlarını genişletmek için enerji şirketlerinden aldığı vergi oranını artırmak için bir dizi adım attı.Buna göre, 2023’te enerji şirketlerinin elde ettiği ek kâr üzerindeki vergiyi artıracak olan 35 milyar euro'luk (36 milyar dolar) bütçe yasası kabine tarafından onayladı.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hükümeti tarafından sunulan yeni bütçe, enerji satışından elde edilen ek kâr üzerindeki vergi oranını 2023 ortasına kadar yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarmayı planlıyor.2023 yılında vergi şu anda olduğu gibi satış üzerinden değil, daha yüksek fiyatla enerji satan şirketlerin beyan ettiği ek net kazanç üzerinden hesaplanacak.Bütçenin 21 milyar eurodan fazlası, yüksek enerji fiyatlarıyla mücadele eden ailelere ve işletmelere tahsis edilecek.Aynı zamanda hükümet, devlet tarafından finanse edilen benzin fiyatlarındaki indirimi litre başına 0.25 eurodan 0.15 euroya indirerek halkın enflasyonla mücadelesinde destek olmayı hedefliyor.

https://sputniknews.com.tr/20221031/ab-ulkelerinde-yilin-ilk-yarisina-iliskin-elektrik-ve-gaz-fiyatlari-aciklandi-1062904649.html

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italya, enerji, kriz, paket, giorgia meloni