https://sputniknews.com.tr/20221031/ab-ulkelerinde-yilin-ilk-yarisina-iliskin-elektrik-ve-gaz-fiyatlari-aciklandi-1062904649.html

AB ülkelerinde yılın ilk yarısına ilişkin elektrik ve gaz fiyatları açıklandı

AB ülkelerinde yılın ilk yarısına ilişkin elektrik ve gaz fiyatları açıklandı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu yılın ilk yarısında konutlarda 100 kilovatsaat elektrik için ödenen tutar ortalama 25.3 euro'ya çıktı. Bu rakam geçen yılın... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T16:02+0300

2022-10-31T16:02+0300

2022-10-31T16:04+0300

avrupa'da enerji krizi

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elektrik

fiyat

avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde 2022'nin ilk yarısında konutlarda tüketilen elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı.Buna göre, AB ülkelerinde 2021 yılının ilk yarısında 100 kilovatsaat elektrik için 22 euro ödenirken, bu rakam 2022'in ilk yarısında 25.3 euro'ya ulaştı.AB üyesi ülkeler arasında en ucuz elektrik Hollanda'da satıldı. Hollanda'da 100 kilovatsaat elektriğe 5.95 euro ödenirken, bu ülkeyi 9.48 euro'yla Macaristan, 10,93 euro'yla Bulgaristan, 12.93 euro'yla Malta, 13.12 euro'yla Letonya, 13.54 euro'yla Hırvatistan, 13.90 euro'yla Slovenya, 14.64 euro'yla Polonya, 14.97 euro'yla Litvanya, 17.96 euro'yla Slovakya, 19.45 euro'yla Finlandiya, 20.17 euro'yla Lüksemburg, 20.56 euro'yla Estonya, 20.86 euro'yla Fransa, 21.99 euro'yla Portekiz ve 22.49 euro'yla Avusturya izledi.AB üyesi ülkeler arasında elektrik için en fazla ödeme yapılan ülke Danimarka oldu. Danimarka'da hane halkı 100 kilovatsaat elektriğe 45.59 euro ödedi. Bu ülkeyi 33.77 euro'yla Belçika, 32.79 euro'yla Almanya, 31.15 euro'yla İtalya, 30.71 euro'yla İspanya, 30.59 euro'yla Çekya, 27.41 euro'yla İrlanda, 26.07 euro'yla Güney Kıbrıs, 25.25 euro'yla İsveç, 23.62 euro'yla Romanya ve 23.05 euro'yla Yunanistan takip etti.AB üyesi 22 ülkede elektrik fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Elektrik fiyatlarında en fazla artış yüzde 62 ile Çekya'da, yüzde 59 ile Letonya'da ve yüzde 57 ile Danimarka'da belirlendi.Bu dönemde 5 AB ülkesinde ise elektrik fiyatları sübvansiyonlar ve fiyatların sınırlandırılması gibi uygulamalar nedeniyle geriledi. Elektrik fiyatları Hollanda'da yüzde 54, Slovenya'da yüzde 16, Polonya'da yüzde 3, Portekiz ve Macaristan'da yüzde 1 oranında azaldı.Doğalgaz fiyatı arttıYılın ilk yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğalgaza ödenen ortalama fiyat ise 8.6 euro olarak hesaplandı. Söz konusu fiyat geçen yılın aynı döneminde 6.4 euro olarak belirlenmişti.AB ülkeleri arasında bu dönemde konutlarda tüketilen doğalgaza en fazla ödeme 100 kilovatsaat başına 22.16 euro'yla İsveç'te yapılırken, bu ülkeyi 16 euro'yla Danimarka, 12.93 euro'yla Hollanda, 11.06 euro'yla Estonya, 10.10 euro'yla Çekya, 9.86 euro'yla İtalya, 9.39 euro'yla Belçika, 8.97 euro'yla İspanya, 8.88 euro'yla Yunanistan, 8.56 euro'yla Lüksemburg, 8.50 euro'yla Fransa, 8.47 euro'yla İrlanda ve 8.37 euro'yla Portekiz izledi.Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında fiyat olarak en uygun doğalgaz tüketimi Macaristan'da gerçekleşti. Macaristan'da 100 kilovatsaat doğalgaz için hanehalkları ortalama 2.91 euro ödedi. Bu ülkeyi 4.12 euro'yla Hırvatistan, 4.62 euro'yla Letonya, 4.88 euro'yla Slovakya, 5.49 euro'yla Polonya, 5.87 euro'yla Litvanya, 6.11 euro'yla Romanya, 6.91 euro'yla Slovenya, 7.64 euro'yla Bulgaristan, 7.67 euro'yla Avusturya ve 8.06 euro'yla Almanya takip etti.Öte yandan, Finlandiya, Malta ve Güney Kıbrıs ise hanelerin doğalgaz fiyatlarını Eurostat'a raporlamıyor.Doğalgaz fiyatları Macaristan dışında verilerini paylaşan 23 AB üyesi ülkede artış gösterdi.Gaz fiyatlarının en fazla arttığı ülke yüzde 154.3 ile Estonya, yüzde 110.4 ile Litvanya, yüzde 107.7 ile Bulgaristan, yüzde 100.6 ile Belçika, yüzde 97.8 ile Yunanistan, yüzde 95.4 ile Lüksemburg ve yüzde 94.5 ile Romanya oldu.Gaz fiyatlarının sınırlandırıldığı Macaristan'da ise fiyatlar yüzde 0.5 geriledi.Söz konusu veriler, AB ülkelerinde enerji fiyatlarında hızla artış yaşanmaya başlanan dönemin başını yansıtıyor.En ucuz gaz Türkiye'deVerilere göre, Türkiye, AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında 2022'nin ilk yarısında en ucuza doğalgaz tüketilen ülke konumunda bulunuyor.Türkiye'de hanelerin 100 kilovatsaat doğalgaz için ödedikleri fiyat 1.70 euro olarak tespit edildi. Bu rakam AB ülkelerinin tamamından daha düşük bir seviye olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de 100 kilovatsaat elektrik 2022'nin ilk yarısında ortalama 8.66 euro'ya satıldı. Böylece Türkiye'de elektrik, Hollanda dışındaki AB üyesi bütün ülkelerden daha uygun fiyatla tüketildi.

https://sputniknews.com.tr/20221031/euro-bolgesi-enflasyonu-eylulde-yuzde-99du-ekimde-107ye-firladi-1062896511.html

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