https://sputniknews.com.tr/20221031/euro-bolgesi-enflasyonu-eylulde-yuzde-99du-ekimde-107ye-firladi-1062896511.html

Euro Bölgesi enflasyonu: Eylülde yüzde 9.9'du, ekimde 10.7'ye fırladı

Euro Bölgesi enflasyonu: Eylülde yüzde 9.9'du, ekimde 10.7'ye fırladı

Euro Bölgesi yıllık enflasyon oranının eylüldeki 9.9'dan ekimde 10.7'ye fırlayarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıkacağını öngören Eurostat, büyümenin de... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T13:26+0300

2022-10-31T13:26+0300

2022-10-31T15:03+0300

ekonomi

euro bölgesi

enflasyon

büyüme

enerji

gıda

fiyat

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AB istatistik kurumu, Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı.Eurostat'a göre Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 9.9 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 10.7'ye yükselerek rekor kırdı. Böylece 19 ülkeyi kapsayan bölgede enflasyon kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı.Önceki çeyreğe kıyasla sadece yüzde 0.2 büyümeAçıklamada Euro Bölgesi ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.2 büyüyerek yavaşladığı belirtildi.En yüksek enflasyon enerjideEuro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 41.9 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 13.1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4.4 ile hizmetler izledi.Baltık ülkelerinde yüzde 20'nin üzerindeEnflasyon, ekim ayında Estonya'da yüzde 22.4, Litvanya'da yüzde 22, Letonya'da yüzde 21.8, Hollanda'da yüzde 16.8, Slovakya'da yüzde 14.5, Belçika'da yüzde 13.1, İtalya'da yüzde 12.8, Almanya'da yüzde 11.6, Avusturya'da yüzde 11.5, Portekiz'de yüzde 10.6, Slovenya'da yüzde 10.3, Yunanistan'da yüzde 9.8, İrlanda'da yüzde 9.6, Lüksemburg'da yüzde 8.8, Güney Kıbrıs'ta yüzde 8.6, Finlandiya'da yüzde 8.3, Malta'da yüzde 7.5, İspanya'da yüzde 7.3 ve Fransa'da yüzde 7.1 seviyesinde belirlendi.Son 25 yılın en yükseğiBöylece, Euro Bölgesi'nde ekim ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.19 ülkeden 11'inde çift haneye çıkan enflasyon, 3 ülkede de yüzde 20'leri geçti.Piyasa beklentilerini aştıPiyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde ekim ayı enflasyon oranının yüzde 10.2 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentilerini aştı. Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok çok üzerinde seyrediyor.

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euro bölgesi, enflasyon, büyüme, enerji, gıda, fiyat