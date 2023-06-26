https://sputniknews.com.tr/20230626/fransiz-basini-paris-2024te-alkol-satisi-yasak-olacak--1072878616.html

Fransız basını: Paris 2024'te alkol satışı yasak olacak

Fransız basını: Paris 2024'te alkol satışı yasak olacak

Fransız basını gelecek yıl Paris'te düzenlenecek Paralimpik ve Olimpiyat Oyunları'nda hiçbir mekanda alkol satışına izin verilmeyeceğini yazdı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T14:57+0300

2023-06-26T14:57+0300

2023-06-26T15:22+0300

spor

fransa

olimpiyatlar

paris

alkol

yasak

satış

avrupa

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1991 yılında çıkarılan yasaya göre, Fransa'da stadyumlarda ve spor tesislerinde alkol satışı yasak.Bu yıl Fransa'da düzenlenecek Ragbi Dünya Kupası için bu yasadaki bazı kanuni boşluklardan faydalanılmaya çalışılsa da görünüşe göre Olimpiyat Oyunları yetkililerinin böyle bir niyeti yok. Le Parisien gazetesinin aktardığına göre Paris 2024 komitesi yasadan muaf tutulmak istemiyor, dolayısıyla oyunların düzenlendiği alanlarda alkol satışı yasak olacak. Fakat kurumsal alanlarda alkollü içeceklerin servisine izin verilecek.Fransa'da alkolün ülke genelindeki stadyumlarda yasak olmasına karşı çıkan birçok taraftar, satışın VIP alanlarda yasal olmasını 'ikiyüzlülük' olarak yorumluyor.2019'da dönemin Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, VIP alanlarda da alkolün yasaklanması önermiş ancak bu fikir alkollü içki endüstrisi tarafından hızla geri plana itilmişti.Benzer durum Tokyo ve Katar'da da yaşanmıştıTokyo 2020'de de alkol yasağı uygulanmış ancak daha sonra Kovid-19 salgınının patlak vermesiyle stadyumlara seyirci alımı da yasaklanmıştı.Benzer durum 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da gündeme oturmuş, FIFA ilk yaptığı açıklamada Katar'da stadyumlarda ve lisanslı restoranlarda alkol satışının yapılacağına yönelik açıklama yapmıştı. Ancak 18 Kasım 2022 tarihinde FIFA sözcüsü tarafından organizasyonun başlamasına 2 gün kala yapılan açıklamada, alkollü içeceklerin satışının yasaklandığı duyurulmuştu. Statta 22 bin 450 dolar ödenen localar dışında alkol satışının olmaması kararı alınmıştı. Bunun üzerine binlerce taraftar, gittiği Katar'da biletler için geri ödeme talep etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230202/alkollu-ickide-yeni-duzenleme-cok-kucuk-ve-buyuk-ambalajli-icki-satisina-yasak-1066483456.html

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