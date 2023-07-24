https://sputniknews.com.tr/20230724/polise-itaatsizlikten-para-cezasi-alan-thunberg-ardindan-yine-ayni-suclamayla-gozaltina-alindi-1073921686.html

Polise itaatsizlikten para cezası alan Thunberg, ardından yine aynı suçlamayla gözaltına alındı

Polise itaatsizlikten para cezası alan Thunberg, ardından yine aynı suçlamayla gözaltına alındı

İklim kriziyle mücadelenin 'altın çocuğu' Greta Thunberg, polise itaatsizlik suçlamasından çıkarıldığı mahkemede hapis cezasından esirgenip para cezasına... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T19:35+0300

2023-07-24T19:35+0300

2023-07-24T19:38+0300

dünya

greta thunberg

isveç

malmö

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itaatsizlik

emre itaatsizlik

polis

para cezası

mahkeme

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İsveç'in liman kenti Malmö'de geçen ay düzenlenen bir protestoda trafiği sekteye uğratmak ve olay yerinden ayrılmayı reddetmekle suçlanan Greta Thunberg, bugün mahkemeye çıktı.5 yıldır iklim değişikliğiyle mücadelenin vitrin yüzü olan 20 yaşındaki aktivist, suçlamalarla ilgili görüşü sorulduğunda şu yanıtı verdi:Geleceği Geri Kazanmak (Reclaim the Future) örgütünün geçen ay düzenlediği eylemde aktivistler, fosil yakıt kullanımını protesto için Malmö limanına giriş-çıkışları kapatmaya çalışmıştı. Mahkemenin kısa bir duruşmanın ardından polise itaatsizlikten mahkûm ettiği Thunberg, 1500 kron (144 $) para cezası ve İsveç suç mağdurları fonuna 1000 kron bağışlama cezasına çarptırıldı.İsveç'te bu tür suçlamalara en fazla 6 ay hapis cezası verilebiliyor, ancak genellikle para cezası kesiliyor.Thunberg, duruşmanın ardından gazetecilere, "Bence acil bir durumdayız ve bu nedenle eylemim meşruydu" diye konuştu. Para cezasının ardından gelecekte daha dikkatli olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:Birkaç saatler sonra para cezasına çarptırılmasına neden olan protestonun bir benzerine katılan İsveçli aktivist, Malmö limanında bir petrol terminaline giden yolda oturup "Tanker kamyonlarını engelliyorum" yazısını açtı. Bir saat sonra İsveç polisi müdahale edip Thunberg ile beraberindeki 5 kişiyi olay yerinden zorla götürdü. Polis açıklamasında, olay yerinden uzaklaştırılan 6 kişi hakkında polisin emirlerine itaatsizlikten suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. Thunberg, 2018'de iklim değişikliğini protesto etmek için okulu boykot etmeye başlayan 15 yaşında bir çocuk olarak bir gecede dünya çapında ün kazandı. Özellikle Eylül 2019'da BM Genel Kurulu ve Ocak 2020'de Davos'ta yaptığı konuşmalarla ününe ün katan Thunberg, en çok eleştirdiği liderlerden biri olan önceki ABD Başkanı Donald Trump tarafından "Dönemin kıyamet peygamberi" diye nitelenmişti.Thunberg, bundan 5 yıl önce attığı '2023'e kadar fosil yakıtlardan vazgeçilmediği takdirde iklim değişikliğinin insanlığı yok edeceği ve dünyanın sonunu getireceğine' dair tweetini bu yıl sildi.

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