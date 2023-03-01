https://sputniknews.com.tr/20230301/ruzgar-enerjisi-protestosunda-gozaltina-alinan-thunberg-norveci-yesil-somurgecilikle-sucladi-1067667079.html

Rüzgar enerjisi protestosunda gözaltına alınan Thunberg, Norveç'i 'yeşil sömürgecilikle' suçladı

Rüzgar enerjisi protestosunda gözaltına alınan Thunberg, Norveç'i 'yeşil sömürgecilikle' suçladı

Samilerin ren geyiği sürüsü otlattığı topraklarda rüzgar çiftliği kurulmasına karşı Oslo'da düzenlenen protestoya katılırken gözaltına alınan ünlü İsveçli... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T22:28+0300

2023-03-01T22:28+0300

2023-03-01T22:38+0300

dünya

greta thunberg

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İskandinavya'nın Kuzey Kutup Dairesi içinde kalan bölgelerinin yerli halkı Samilerin Norveç'te ren geyiği otlattığı topraklarda rüzgar çiftliği kurulmasına karşı başkent Oslo'da düzenlenen protesto gösterisine katılan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg kısa süreliğine gözaltına alındı. Ocak ayında Almanya'nın Lützerath kentinde linyit kömür madeni protestoları sırasında kendisini karga tulumba gözaltına alan polislerle daha sonra gülerek kameralara poz verdiğinin ortaya çıkmasıyla 'PR çalışması mı' sorusuna neden olan ünlü aktivistin bu kez Norveç polisi tarafından karga tulumba taşınması, aynı soruyu gündeme getirdi. Fosil yakıt karşıtı protestoların başını çekmesiyle tanınan Thunberg'in bu kez 'yeşil enerji' diye nitelenen rüzgar türbinlerini hedef alması da dikkat çekti. 'Yeşil sömürgeciliği' protesto ettiğini söyleyen Thunberg dahil aktivist grubun Norveç Petrol ve Enerji Bakanlığı'nın yan kapısına kendini zincirlemesi üzerine polis olay yerine intikal etti. Hem Norveç medyasına röportaj veren hem de elinde hoparlörle kalabalığa seslenen Thunberg, Norveç Yüksek Mahkemesi'nin Trondheim kenti yakınında Fosen rüzgar çiftliğinin inşasının, ren geyiklerinin otlayabilecekleri alanları etkileyerek yerli Sami halkının haklarını ihlal ettiği yönünde oybirliğiyle aldığı kararın ihlal edildiğine dikkat çekti. "Bu Norveç'in ötesinde etkileri olan uluslararası bir rezalet. Dünyanın her yerinde yerli halkların hakları için küresel bir mücadele var. Bu maalesef bunun örneklerinden sadece biri" diyen İsveçli aktivist, yeşil enerjiye geçişin 'sömürgeciliğe kamuflaj için kullanılamayacağını' söyleyerek şöyle konuştu: "Bu yüzden işlenen insan hakları ihlallerine Norveç hükümeti artık gözlerini kapayamaz. Sami halkına yönelik sömürgecilik durmalı.""Protestoların meselesi, rüzgar enerjisine karşı çıkmak değil. İklim geçişi yerli halkın hakları pahasına gerçekleşemez."Rüzgar çiftlikleri genellikle Samilerin ren geyiği otlattığı arazilere kurulduğundan hem Norveç'te hem de komşu İsveç'te tartışmalı bir sektör.

https://sputniknews.com.tr/20230228/greta-ve-yerli-aktivistler-norvecte-ruzgar-santrali-protestosunu-genisletti-1067598987.html

https://sputniknews.com.tr/20230119/alman-polisi-thunbergin-gozaltina-alinmasinin-kurgu-oldugu-iddiasini-yalanladi-1065903176.html

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greta thunberg, yerli, halk, norveç, oslo