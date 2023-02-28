Norveç'te Greta ve yerli aktivistler rüzgar türbinlerine karşı: 'Bugün devleti kapatıyoruz'
13:34 28.02.2023 (güncellendi: 13:40 28.02.2023)
© AP Photoİklim aktivisti Greta Thunberg ve yerli aktivistler, Norveç'te tartışmalı olan rüzgâr türbinlerine karşı düzenledikleri protestoyu genişleterek çeşitli kamu binalarının girişlerini kapattı.
© AP Photo
İklim aktivisti Greta Thunberg ve yerli aktivistler, Norveç'te tartışmalı olan rüzgâr türbinlerine karşı düzenledikleri protestoyu genişleterek çeşitli kamu binalarının girişlerini kapattı.
İklim aktivisti Greta Thunberg ve yerli Sami kökenli aktivistler, Norveç'in batısındaki Fosen bölgesinde rüzgâr türbinlerine karşı düzenledikleri protestoyu genişletti.
Bölgede bir yıldan uzun bir süre önce verilen mahkeme kararına rağmen ren geyiği çobanlarının arazisinde bazı rüzgâr türbinleri hala faaliyette.
İklim aktivistleri, enerji bakanlığına girişi engelleyen protestolarını maliye bakanlığını da kapsayacak şekilde genişletti.
Dozens of activists, including Greta Thunberg of neighboring Sweden, blocked the entrance to Norway's energy ministry in Oslo Monday to protest a wind farm they say hinders the rights of the Sami Indigenous people to raise reindeer in Arctic Norway. https://t.co/YVHC148j5X— The Associated Press (@AP) February 27, 2023
Sami kökenli müzisyen ve aktivist Ella Marie Haetta Isaksen, "Bugün devleti kapatıyoruz" dedi.
Norveç'in en yüksek mahkemesi, geçen yıl oybirliğiyle 151 türbinin inşası için verilen kamulaştırma ve işletme izinlerinin geçersiz olduğuna karar vermişti.
NEW: Climate activist Greta Thunberg and dozens of Sami activists blocked the entrance to Norway's energy ministry https://t.co/yUAFV0u640pic.twitter.com/9QJEY3R7I4— Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 27, 2023
Norveç, İsveç ve Finlandiya’nın yerlileri Samiler
Daha önce 'Laplar' olarak bilinen ancak bu ismin aşağılayıcı olduğunu düşünen Samiler, Norveç, İsveç ve Finlandiya’nın yerlileri olarak biliniyor.
Sami kültürünün merkezinde, kimliklerinin devamı için hayati öneme sahip olan ren geyiği besiciliği bulunuyor. Besicilik alanlarının azalması ve çevre tahribatı, Samilerin yaşamlarını idame ettirmelerinin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
2. Dünya Savaşı’ndan sonra bulundukları ülkelerde Samilere yönelik ırkçı uygulamalar görülmeye başlanırken, Sami dili konuşanların çocuklarının zorla yatılı okullara alındığı ya da kötü muameleye maruz kaldığı kaydediliyor.
Samiler, bugün Finlandiya’da seçilmiş parlamento, dil ve kültür haklarına sahipken yaşadıkları toprakların tam kontrolü Samilere ait değil.
Finlandiya, geçmişte yaşananlardan ötürü Samilerden özür dilemezken, Norveç ve İsveç 1990’larda kötü muamele nedeniyle yerli topluluktan özür dilemişti.