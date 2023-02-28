https://sputniknews.com.tr/20230228/greta-ve-yerli-aktivistler-norvecte-ruzgar-santrali-protestosunu-genisletti-1067598987.html

Norveç'te Greta ve yerli aktivistler rüzgar türbinlerine karşı: 'Bugün devleti kapatıyoruz'

Norveç'te Greta ve yerli aktivistler rüzgar türbinlerine karşı: 'Bugün devleti kapatıyoruz'

İklim aktivisti Greta Thunberg ve yerli aktivistler, Norveç'te tartışmalı olan rüzgâr türbinlerine karşı düzenledikleri protestoyu genişleterek çeşitli kamu... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T13:34+0300

2023-02-28T13:34+0300

2023-02-28T13:40+0300

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greta thunberg

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norveç

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İklim aktivisti Greta Thunberg ve yerli Sami kökenli aktivistler, Norveç'in batısındaki Fosen bölgesinde rüzgâr türbinlerine karşı düzenledikleri protestoyu genişletti.Bölgede bir yıldan uzun bir süre önce verilen mahkeme kararına rağmen ren geyiği çobanlarının arazisinde bazı rüzgâr türbinleri hala faaliyette.İklim aktivistleri, enerji bakanlığına girişi engelleyen protestolarını maliye bakanlığını da kapsayacak şekilde genişletti.Sami kökenli müzisyen ve aktivist Ella Marie Haetta Isaksen, "Bugün devleti kapatıyoruz" dedi.Norveç'in en yüksek mahkemesi, geçen yıl oybirliğiyle 151 türbinin inşası için verilen kamulaştırma ve işletme izinlerinin geçersiz olduğuna karar vermişti.Norveç, İsveç ve Finlandiya’nın yerlileri SamilerDaha önce 'Laplar' olarak bilinen ancak bu ismin aşağılayıcı olduğunu düşünen Samiler, Norveç, İsveç ve Finlandiya’nın yerlileri olarak biliniyor.Sami kültürünün merkezinde, kimliklerinin devamı için hayati öneme sahip olan ren geyiği besiciliği bulunuyor. Besicilik alanlarının azalması ve çevre tahribatı, Samilerin yaşamlarını idame ettirmelerinin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.2. Dünya Savaşı’ndan sonra bulundukları ülkelerde Samilere yönelik ırkçı uygulamalar görülmeye başlanırken, Sami dili konuşanların çocuklarının zorla yatılı okullara alındığı ya da kötü muameleye maruz kaldığı kaydediliyor.Samiler, bugün Finlandiya’da seçilmiş parlamento, dil ve kültür haklarına sahipken yaşadıkları toprakların tam kontrolü Samilere ait değil.Finlandiya, geçmişte yaşananlardan ötürü Samilerden özür dilemezken, Norveç ve İsveç 1990’larda kötü muamele nedeniyle yerli topluluktan özür dilemişti.

https://sputniknews.com.tr/20211012/norvecte-ren-geyigi-cobanlari-ruzgar-turbinlerine-karsi-hukuk-mucadelesini-kazandi-1049742848.html

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greta thunberg, iklim, rüzgar türbini, norveç