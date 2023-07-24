https://sputniknews.com.tr/20230724/almanya-cephane-ve-muhimmat-uretimine-8-yilda-20-milyar-eurodan-fazla-yatirim-yapacak--1073920329.html

Almanya, cephane ve mühimmat üretimine 8 yılda 20 milyar eurodan fazla yatırım yapacak

Almanya, cephane ve mühimmat üretimine 8 yılda 20 milyar eurodan fazla yatırım yapacak

Savunma Bakanı Pistorius, ordunun mühimmat ve cephane ihtiyacını karşılamak için 8 yılda 20 milyar euroluk yatırım hedeflediklerini duyurdu. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T18:21+0300

2023-07-24T18:21+0300

2023-07-24T18:44+0300

ukrayna krizi

almanya

savunma

alman ordusu

mühimmat

cephane

boris pistorius

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Der Spiegel dergisine konuşan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ordunun mühimmat tedarikinin en yüksek önceliklerden biri olduğunu söyledi.'Mühimmat olmadan çalıştıramazsınız'Pistorius, "En modern silah sistemleri, harekete hazır olsa bile mühimmat olmadan işe yaramaz. Bu nedenle mermilerin sürdürülebilir tedariki benim için birinci önceliğe sahip. 2031 yılına kadar cephane ve mühimmat için 20 milyar euronun üzerinde yatırım yapmalıyız ve yapmak istiyoruz" dedi. Alman ordusu mermi kıtlığı çekiyorAlman medyasına göre ordunun 230 bin top mermisinin olması gerekirken halihazırda bu sayı 20 bin civarında.Alman ordusunun son yıllarda mühimmat ve teçhizat eksiklikleriyle gündeme gelmesine rağmen, Alman hükümeti Ukrayna'ya milyarlarca euroluk silah ve cephane göndermeye devam ediyor.

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almanya, savunma, alman ordusu, mühimmat, cephane, boris pistorius