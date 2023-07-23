https://sputniknews.com.tr/20230723/rus-ucaklari-turkiyedeki-yanginlarin-sondurulmesine-yardim-ediyor-1073885366.html
Rus uçakları Türkiye’deki yangınların söndürülmesine yardım ediyor
Rus uçakları Türkiye’deki yangınların söndürülmesine yardım ediyor
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın iki uçağının Türkiye'deki yangınların söndürülmesine yardım etmek için devreye alındığı bildirildi. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T21:12+0300
2023-07-23T21:12+0300
2023-07-23T21:12+0300
dünya
rusya
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yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yardım
uçak
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre kuruma ait iki BE-200 amfibi uçağı, Türkiye’deki yangın söndürme çalışmalarına yardım etmek için devreye alındı.Sputnik’e konuşan bakanlık yetkilisi, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın talimatı ve Türk tarafının talebi doğrultusunda Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait iki amfibi uçak, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki doğal yangınları söndürüyor. Uçaklar Çeşme yerleşim bölgesinde çıkan yangını söndürmeye yardım ediyor. Bir günde 6 sorti yapılarak 54 ton su döküldü” diye konuştu.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı pilotlarının çarpık dağlık arazide yüksek ısı koşullarında çalıştığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230723/uludagin-eteklerinde-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1073881911.html
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rusya, türkiye, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yardım, uçak
rusya, türkiye, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yardım, uçak
Rus uçakları Türkiye’deki yangınların söndürülmesine yardım ediyor
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın iki uçağının Türkiye'deki yangınların söndürülmesine yardım etmek için devreye alındığı bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre kuruma ait iki BE-200 amfibi uçağı, Türkiye’deki yangın söndürme çalışmalarına yardım etmek için devreye alındı.
Sputnik’e konuşan bakanlık yetkilisi, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın talimatı ve Türk tarafının talebi doğrultusunda Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait iki amfibi uçak, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki doğal yangınları söndürüyor. Uçaklar Çeşme yerleşim bölgesinde çıkan yangını söndürmeye yardım ediyor. Bir günde 6 sorti yapılarak 54 ton su döküldü” diye konuştu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı pilotlarının çarpık dağlık arazide yüksek ısı koşullarında çalıştığı kaydedildi.