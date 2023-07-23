https://sputniknews.com.tr/20230723/uludagin-eteklerinde-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1073881911.html
Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T19:14+0300
2023-07-23T19:14+0300
2023-07-23T19:14+0300
türkiye
bursa
uludağ
orman yangını
yangın
yangın söndürme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073882024_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_87947f69dec2bc97a69df9630373f1d1.jpg
Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerindeki Balaban Mahallesi'nin ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Dumanları fark edenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen itfaiye ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına karadan müdahale ederken, ulaşımın güçlükle sağlanması üzerine havadan destek talep edildi.Yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara katıldı.Yaklaşık bir saat süren havadan ve karadan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230723/kahramanmarastaki-orman-yangini-evlere-sicradi-1073879488.html
türkiye
bursa
uludağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073882024_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_9c9f59179a469920079d3794f3b65922.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bursa, uludağ, orman yangını, yangın, yangın söndürme
bursa, uludağ, orman yangını, yangın, yangın söndürme
Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Abone ol
Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerindeki Balaban Mahallesi'nin ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark edenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına karadan müdahale ederken, ulaşımın güçlükle sağlanması üzerine havadan destek talep edildi.
Yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara katıldı.
Yaklaşık bir saat süren havadan ve karadan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.