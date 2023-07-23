https://sputniknews.com.tr/20230723/uludagin-eteklerinde-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1073881911.html

Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T19:14+0300

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2023-07-23T19:14+0300

türkiye

bursa

uludağ

orman yangını

yangın

yangın söndürme

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Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerindeki Balaban Mahallesi'nin ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Dumanları fark edenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen itfaiye ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına karadan müdahale ederken, ulaşımın güçlükle sağlanması üzerine havadan destek talep edildi.Yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara katıldı.Yaklaşık bir saat süren havadan ve karadan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230723/kahramanmarastaki-orman-yangini-evlere-sicradi-1073879488.html

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