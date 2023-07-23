https://sputniknews.com.tr/20230723/rodostaki-orman-yangini-devam-ediyor-1073867174.html
Rodos'taki orman yangını devam ediyor
Rodos'taki orman yangını devam ediyor
Rodos Adası'nda 6 gün önce başlayan orman yangını kontrolsüz bir şekilde yayılmaya devam ederken, yetkililer yeni yerleşim birimlerinin tahliye edilmesi emri... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T13:25+0300
2023-07-23T13:25+0300
2023-07-23T13:27+0300
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rodos adası
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Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği Ada'da, Lindos, Pefkus, Kalatho, Masari, Malona ve Haraki bölgelerindeki vatandaşların tahliye edilmesi istendi.Üç aktif noktada yoğunlaşan yangını söndürme çalışmalarında 266 itfaiyeci, 42 araç, 5 helikopter ve 10 uçak görev yapıyor.Rodos'taki yangının, ülke genelindeki aktif yangınların en tehlikelisi olduğuna işaret eden yetkililer, gün içinde Ada'ya 15 araç ve 60 itfaiyecinin daha geleceğini duyurdu.Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios, yaptığı açıklamada, yangının insan kaynaklı olduğunu öne sürdü.Yangının kasıtlı, ihmal veya kaza sonucu çıkıp çıkmadığının araştırıldığını söyleyen Artopios, birçok kişinin ifade vermek için çağırıldığını kaydetti.Turistler, Rodos Havalimanı'na giderek Ada'dan ayrılmaya çalışıyorYunan basınında, tahliye edilenlerin geceyi spor salonları, okul ve konferans merkezlerinde geçirdiği belirtilerek paniğe kapılan çok sayıda turistin Rodos Havalimanı'na giderek Ada'dan ayrılmaya çalıştığı kaydedildi.Tahliye edilenlerin barınması için Ada'ya üç feribot demirledi.Yunan ordusu da yangın nedeniyle evlerini ve otellerini terk edenleri ağırlamak için Ada'ya çadır kuruyor.Türkiye'den yangın söndürme uçağı ve helikopteri gönderildiİçinde turistlerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin dün deniz yoluyla tahliye edildiği aktarılmıştı. Tahliye operasyonuna üç sahil güvenlik gemisi, orduya ait bir cankurtaran botu ve 30 özel tekne katılmıştı.Yunanistan'a Türkiye, İsrail, Ürdün, İtalya ve Fransa'dan yangın söndürme uçak ve helikopterleri gönderilmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle dün sabah Atina’ya varmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230722/rodostaki-orman-yangini-yerlesim-birimlerine-ulasti-1073852661.html
https://sputniknews.com.tr/20230722/yunanistan-basbakani-micotakis-yangin-sondurme-destegi-icin-turkiyeye-tesekkur-etti-1073842752.html
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rodos, orman yangını
Rodos'taki orman yangını devam ediyor
13:25 23.07.2023 (güncellendi: 13:27 23.07.2023) Abone ol
Rodos Adası'nda 6 gün önce başlayan orman yangını kontrolsüz bir şekilde yayılmaya devam ederken, yetkililer yeni yerleşim birimlerinin tahliye edilmesi emri verdi.
Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği Ada'da, Lindos, Pefkus, Kalatho, Masari, Malona ve Haraki bölgelerindeki vatandaşların tahliye edilmesi istendi.
Üç aktif noktada yoğunlaşan yangını söndürme çalışmalarında 266 itfaiyeci, 42 araç, 5 helikopter ve 10 uçak görev yapıyor.
Rodos'taki yangının, ülke genelindeki aktif yangınların en tehlikelisi olduğuna işaret eden yetkililer, gün içinde Ada'ya 15 araç ve 60 itfaiyecinin daha geleceğini duyurdu.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios, yaptığı açıklamada, yangının insan kaynaklı olduğunu öne sürdü.
Yangının kasıtlı, ihmal veya kaza sonucu çıkıp çıkmadığının araştırıldığını söyleyen Artopios, birçok kişinin ifade vermek için çağırıldığını kaydetti.
Turistler, Rodos Havalimanı'na giderek Ada'dan ayrılmaya çalışıyor
Yunan basınında, tahliye edilenlerin geceyi spor salonları, okul ve konferans merkezlerinde geçirdiği belirtilerek paniğe kapılan çok sayıda turistin Rodos Havalimanı'na giderek Ada'dan ayrılmaya çalıştığı kaydedildi.
Tahliye edilenlerin barınması için Ada'ya üç feribot demirledi.
Yunan ordusu da yangın nedeniyle evlerini ve otellerini terk edenleri ağırlamak için Ada'ya çadır kuruyor.
Türkiye'den yangın söndürme uçağı ve helikopteri gönderildi
İçinde turistlerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin dün deniz yoluyla tahliye edildiği aktarılmıştı. Tahliye operasyonuna üç sahil güvenlik gemisi, orduya ait bir cankurtaran botu ve 30 özel tekne katılmıştı.
Yunanistan'a Türkiye, İsrail, Ürdün, İtalya ve Fransa'dan yangın söndürme uçak ve helikopterleri gönderilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle dün sabah Atina’ya varmıştı.