https://sputniknews.com.tr/20230722/yunanistan-basbakani-micotakis-yangin-sondurme-destegi-icin-turkiyeye-tesekkur-etti-1073842752.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yangın söndürme desteği için Türkiye'ye teşekkür etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yangın söndürme desteği için Türkiye'ye teşekkür etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesindeki yangın söndürme çalışmalarına uçak göndererek katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti. 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T15:44+0300

2023-07-22T15:44+0300

2023-07-22T15:44+0300

dünya

yunanistan

türkiye

teşekkür

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Miçotakis, sosyal medya hesabından, "Orman yangınlarıyla mücadelemizde bize yardımcı olması için 2 itfaiye uçağı ve 1 helikopter gönderen Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız. Teşekkürler Türkiye." paylaşımı yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri 9 kişilik uçuş ekibiyle bu sabah Atina’ya varmıştı.Uçaklar ve 9 kişilik ekip Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı’ndaki işlemlerin ardından Dekelia Askeri Hava Üssü'ne hareket etmişti.

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