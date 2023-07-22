https://sputniknews.com.tr/20230722/rodostaki-orman-yangini-yerlesim-birimlerine-ulasti-1073852661.html
Rodos'taki orman yangını yerleşim birimlerine ulaştı
Rodos'taki orman yangını yerleşim birimlerine ulaştı
Rodos Adası’nda 5 gündür devam eden orman yangınlarının yerleşim birimlerine ulaştığı bildirildi. 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T22:41+0300
2023-07-22T22:41+0300
2023-07-22T22:41+0300
dünya
rodos
rodos adası
yangın söndürme
yangın
yunanistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/16/1073852019_0:55:1000:618_1920x0_80_0_0_86d1d8990b760d269529085b3c6959a7.jpg
Yunan basınındaki haberlerde, yangının etkisini artırmaya başlaması üzerine bazı otel, köy ve plajların boşaltıldığı belirtildi.Yangından zarar gören 12 otelden yaklaşık 10 bin turistin tahliye edildiğine dikkat çekilen haberlerde, Yunan ordusu ve Sahil Güvenliğe ait 3 tekneyle de çok sayıda kişinin 2 plajdan güvenli bir yere götürüldüğü ifade edildi.Sahil Güvenliğe ait 5 botun da bölgede hazır bekletildiği bilgisi paylaşıldı.Bir yolcu gemisinin ise otellerden ayrılanları misafir edebileceğini açıkladığı belirtildi.Rodos'taki yangının, "Yunanistan genelinde aktif yangınlardan en tehlikelisi" olduğuna işaret eden yetkililer, söndürme çalışmalarına 200'den fazla itfaiyeci, 40 araç, 3 uçak ve 5 helikopterin katıldığını söyledi.Yetkililer, hava sıcaklığının yarın bazı bölgelerde 45 dereceyi bulacağı ülkede "yangın çıkma riskinin yüksek olduğuna" dair uyarılarda bulundu.Öğle saatlerinde Ada'da devam eden yangınlarda, bir itfaiye ekibinin mahsur kaldığı bildirilmişti.
rodos
rodos adası
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/16/1073852019_52:0:948:672_1920x0_80_0_0_73d236f03d490e535fe1fc8b022b693a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rodos, rodos adası, yangın söndürme, yangın, yunanistan
rodos, rodos adası, yangın söndürme, yangın, yunanistan
Rodos'taki orman yangını yerleşim birimlerine ulaştı
Abone ol
Rodos Adası’nda 5 gündür devam eden orman yangınlarının yerleşim birimlerine ulaştığı bildirildi.
Yunan basınındaki haberlerde, yangının etkisini artırmaya başlaması üzerine bazı otel, köy ve plajların boşaltıldığı belirtildi.
Yangından zarar gören 12 otelden yaklaşık 10 bin turistin tahliye edildiğine dikkat çekilen haberlerde, Yunan ordusu ve Sahil Güvenliğe ait 3 tekneyle de çok sayıda kişinin 2 plajdan güvenli bir yere götürüldüğü ifade edildi.
Sahil Güvenliğe ait 5 botun da bölgede hazır bekletildiği bilgisi paylaşıldı.
Bir yolcu gemisinin ise otellerden ayrılanları misafir edebileceğini açıkladığı belirtildi.
Rodos'taki yangının, "Yunanistan genelinde aktif yangınlardan en tehlikelisi" olduğuna işaret eden yetkililer, söndürme çalışmalarına 200'den fazla itfaiyeci, 40 araç, 3 uçak ve 5 helikopterin katıldığını söyledi.
Yetkililer, hava sıcaklığının yarın bazı bölgelerde 45 dereceyi bulacağı ülkede "yangın çıkma riskinin yüksek olduğuna" dair uyarılarda bulundu.
Öğle saatlerinde Ada'da devam eden yangınlarda, bir itfaiye ekibinin mahsur kaldığı bildirilmişti.