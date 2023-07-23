https://sputniknews.com.tr/20230723/kalbine-pil-takilan-netanyahudan-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1073883119.html
Kalbine pil takılan Netanyahu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Kalbine pil takılan Netanyahu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Netanyahu, kalp pili takılmasının ardından sağlık durumunun iyi olduğunu ve hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesinde protestolara yol açan yasa tasarısının... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T19:39+0300
2023-07-23T19:39+0300
2023-07-23T19:39+0300
dünya
ortadoğu
benyamin netanyahu
israil
kalp
pil
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073865911_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0adfce6c43f1f6d0a38bc9bb8e48d433.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, sağlık durumunu soran herkese teşekkür ederek 'kendisini harika hissettiğini' dile getirdi.İsrail Başbakanı, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının oylaması için yarın Meclise gideceğini belirtti.İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'ya pazar gecesi hastanede kalp pili takıldığını ve bugün akşam saatlerinde taburcu edilmesinin planlandığını duyurmuştu.İsrail'de Netanyahu öncülüğündeki koalisyonun, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını yarın 2. ve 3. oylama için Meclis Genel Kuruluna getirme planı, ülke genelinde protestoları ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230723/israil-basbakani-netanyahunun-kalbine-pil-takildi-1073860684.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073865911_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_8eb20a34f0617764650982a2edad7bfd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ortadoğu, benyamin netanyahu, israil, kalp, pil, açıklama
ortadoğu, benyamin netanyahu, israil, kalp, pil, açıklama
Kalbine pil takılan Netanyahu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Abone ol
Netanyahu, kalp pili takılmasının ardından sağlık durumunun iyi olduğunu ve hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesinde protestolara yol açan yasa tasarısının oylaması için yarın Mecliste bulunacağını söyledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, sağlık durumunu soran herkese teşekkür ederek 'kendisini harika hissettiğini' dile getirdi.
İsrail Başbakanı, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının oylaması için yarın Meclise gideceğini belirtti.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'ya pazar gecesi hastanede kalp pili takıldığını ve bugün akşam saatlerinde taburcu edilmesinin planlandığını duyurmuştu.
İsrail'de Netanyahu öncülüğündeki koalisyonun, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını yarın 2. ve 3. oylama için Meclis Genel Kuruluna getirme planı, ülke genelinde protestoları ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.