https://sputniknews.com.tr/20230723/kalbine-pil-takilan-netanyahudan-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1073883119.html

Kalbine pil takılan Netanyahu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kalbine pil takılan Netanyahu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Netanyahu, kalp pili takılmasının ardından sağlık durumunun iyi olduğunu ve hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesinde protestolara yol açan yasa tasarısının... 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T19:39+0300

2023-07-23T19:39+0300

2023-07-23T19:39+0300

dünya

ortadoğu

benyamin netanyahu

israil

kalp

pil

açıklama

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, sağlık durumunu soran herkese teşekkür ederek 'kendisini harika hissettiğini' dile getirdi.İsrail Başbakanı, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının oylaması için yarın Meclise gideceğini belirtti.İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'ya pazar gecesi hastanede kalp pili takıldığını ve bugün akşam saatlerinde taburcu edilmesinin planlandığını duyurmuştu.İsrail'de Netanyahu öncülüğündeki koalisyonun, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını yarın 2. ve 3. oylama için Meclis Genel Kuruluna getirme planı, ülke genelinde protestoları ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230723/israil-basbakani-netanyahunun-kalbine-pil-takildi-1073860684.html

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ortadoğu, benyamin netanyahu, israil, kalp, pil, açıklama