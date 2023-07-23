https://sputniknews.com.tr/20230723/israil-basbakani-netanyahunun-kalbine-pil-takildi-1073860684.html
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kalbine pil takıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kalbine pil takıldı
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun pazar gecesi kalp ameliyatı olduğu, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak ve protestolara yol... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T10:14+0300
2023-07-23T10:14+0300
2023-07-23T10:19+0300
dünya
israil
benyamin netahyahu
kalp
pil
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İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, geçen hafta kalp takip cihazı takılan Netanyahu'nun kalbine pazar gecesi pil takıldığı kaydedildi. Pazar akşamı taburcu edilmesi beklenen Netanyahu'nun, yarın Meclis'teki Genel Kurul oturumuna katılmasının planlandığı belirtildi.Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle geçen hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'ya kalp takip cihazı takılmıştı.İsrail'de Netanyahu koalisyonunun, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını yarın 2. ve 3. oylama için Meclis Genel Kuruluna getirme planı, ülke genelinde protesto ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.
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israil, benyamin netahyahu, kalp, pil
israil, benyamin netahyahu, kalp, pil
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kalbine pil takıldı
10:14 23.07.2023 (güncellendi: 10:19 23.07.2023) Abone ol
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun pazar gecesi kalp ameliyatı olduğu, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak ve protestolara yol açan yasa tasarısının yarın oylanacağı İsrail Meclisi'ndeki oturuma katılmasının planlandığı açıklandı.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, geçen hafta kalp takip cihazı takılan Netanyahu'nun kalbine pazar gecesi pil takıldığı kaydedildi.
Pazar akşamı taburcu edilmesi beklenen Netanyahu'nun, yarın Meclis'teki Genel Kurul oturumuna katılmasının planlandığı belirtildi.
Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle geçen hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'ya kalp takip cihazı takılmıştı.
İsrail'de Netanyahu koalisyonunun, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını yarın 2. ve 3. oylama için Meclis Genel Kuruluna getirme planı, ülke genelinde protesto ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.