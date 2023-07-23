https://sputniknews.com.tr/20230723/asiri-sicaklara-karsi-uyari-carsamba-disari-cikmayin-1073877249.html

Aşırı sıcaklara karşı uyarı: 'Çarşamba dışarı çıkmayın'

Aşırı sıcaklara karşı uyarı: 'Çarşamba dışarı çıkmayın'

Prof. Dr. Orhan Şen, aşırı sıcaklar için çarşamba gününe dikkat çekerek, "Çarşamba günü işiniz yoksa dışarı çıkmayın. İstanbul, İzmir, Ege ve Akdeniz sahilleri... 23.07.2023, Sputnik Türkiye

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Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.Kavurucu sıcaklardan bunalan yurttaşlar, klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ederken, sahil kesimlerinde serinlemeye çalışıyor.Aşırı sıcakların etkisini sürdürmesi beklenirken, CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, çarşamba gününe dikkat çekti."Çarşamba günü işiniz yoksa dışarı çıkmayın" diyen Şen, "İstanbul, İzmir, Ege ve Akdeniz sahilleri dahil. Isı çarpmalarının geri dönülmez sonuçları vardır" ifadelerini kullandı.Şen, "Çarşamba günü dışarı çıkacaklar, şapka gözlük ve açık renk bol elbise giysinler" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230723/cezayirde-hava-sicakliklarinin-artmasi-nedeniyle-turuncu-alarm-verildi-1073857416.html

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