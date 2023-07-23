https://sputniknews.com.tr/20230723/cezayirde-hava-sicakliklarinin-artmasi-nedeniyle-turuncu-alarm-verildi-1073857416.html

Cezayir'de hava sıcaklıklarının artması nedeniyle 'turuncu alarm' verildi

Cezayir'de hava sıcaklıklarının artması nedeniyle 'turuncu alarm' verildi

Cezayir’de, sahil bölgeleri dahil ülke genelinde gölgede hava sıcaklıklarının 48 dereceye ulaşacağının açıklanması üzerine turuncu alarm verildi. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

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Cezayir Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Cicıl (Jijel), Bicaya (Bejaia), Bumerdas ve Şelef (Chelef) gibi kıyı vilayetlerinde gölgede sıcaklıkların 48 dereceye ulaşacağı ve pazartesi gününe kadar devam edecek yeni bir sıcak hava dalgasına girildiği belirtildi.Bu nedenle ülke genelinde "turuncu alarm" verildiği kaydedilen açıklamada, sıcaklıkların artacağı ve güney bölgeleri için de "sarı alarm" verildiği ifade edildi.Cezayir yaklaşık bir aydır, başkentte 48 dereceye geri kalan bölgelerde ise 50 dereceye ulaşan rekor sıcak hava dalgasına tanık oluyor.Ülke genelinde sıcaklıkların 50 dereceye ulaşmıştıCezayir Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 11 Temmuz'da başkent Cezayir’de gölgede hava sıcaklığının 47,9 derece ölçüldüğü hatırlatılarak, ülke genelinde sıcaklıkların 50 dereceye ulaştığını bildirmişti.Elektrik ve Doğalgaz İdaresi Sonelgaz da sıcak hava dalgasıyla beraber ülke tarihinin en yüksek elektrik tüketiminin kaydedildiğini duyurmuştu.

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