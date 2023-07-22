https://sputniknews.com.tr/20230722/rusya-lvivde-cok-sayida-alman-ve-polonyali-parali-asker-olduruldu-1073843192.html

Rusya: Lviv'de çok sayıda Alman ve Polonyalı paralı asker öldürüldü

Rusya: Lviv'de çok sayıda Alman ve Polonyalı paralı asker öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Lviv'deki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Akademisi'ne yapılan atışlar sonucunda çok sayıda Alman ve Polonyalı paralı... 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T16:05+0300

2023-07-22T16:05+0300

2023-07-22T16:06+0300

ukrayna krizi

rusya

alman

asker

rusya savunma bakanlığı

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Bakanlık, "Teyit edilmiş verilere göre 6 Temmuz'da deniz bazlı, uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla Lviv kentindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Akademisi'ne yapılan grup atışı sonucunda orada bulunan çok sayıda Alman ve Polonyalı paralı asker imha edildi" ifadelerini kullandı.Özel askeri harekatın başından beri yaklaşık 4 bin 990 yabancı paralı askerin öldürüldüğünü ve 4 bin 910 yabancı paralı askerin ise silahlı faaliyetleri bırakarak Ukrayna topraklarından ayrıldığını bildiren bakanlık, Rusya ordusunun Ukrayna topraklarında kalan paralı askerleri imha etmeyi sürdüreceğinin altını çizdi.Bu arada bakanlık, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Donetsk, Krasnıy Liman, Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde başarısız saldırı girişimlerinde bulunduğunu kaydetti.Bakanlık, Donetsk yönündeki çatışmalarda 280'den fazla, Krasnıy Liman yönünde yaklaşık 170, Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde yaklaşık 190, Kupyansk yönünde yaklaşık 110 ve Herson yönünde 30'dan fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230709/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-uc-yonde-taarruz-girisiminde-bulundu-1073344490.html

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