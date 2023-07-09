https://sputniknews.com.tr/20230709/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-uc-yonde-taarruz-girisiminde-bulundu-1073344490.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu üç yönde taarruz girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu üç yönde taarruz girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun son bir günde Donetsk, Güney Donetsk ve Krasnıy Liman yönlerinde taarruz girişiminde... 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T15:33+0300

2023-07-09T15:33+0300

2023-07-09T15:33+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

konaşenkov

igor konaşenkov

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Rusya Savunma Bakanlığı İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Ukrayna ordusunun son bir günde Donetsk, Güney Donetsk ve Krasnıy Liman yönlerinde taarruz girişiminde bulunduğuna dikkat çeken Konaşenkov, Donetsk yönünde Güney Askeri Grubu birliklerinin yetkin eylemleri, hava saldırıları ve topçu ateşi ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) dört yerleşim bölgesinde düşman saldırılarının başarıyla püskürtüldüğünü ifade etti.DHC’nin Konstantinovka, Krasnoye, Avdeyevka ve Krasnogorovka yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve teçhizatının yığıldığı alanların vurulduğunu aktaran Konaşenkov, “Gün içinde 180’e yakın Ukraynalı asker ve yabancı paralı asker, dört zırhlı savaş aracı, üç otomobil, Çek yapımı RM-70 Vampire çok namlulu roketatar sistemi aracı, bir Msta-B obüsü ve ABD yapımı M109 Paladin kundağı motorlu topçu sistemi imha edildi” diye konuştu.Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde Rus birliklerinin üç yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırılarını püskürttüğünü vurgulayan Konaşenkov, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Rovnopol yerleşim bölgesinde Ukrayna’nın bir sabotaj ve keşif grubunun faaliyetleri sonlandırıldı” ifadelerini kullandı.Rus komutan, Zaporojye’nin Lukyanovskoye yerleşim bölgesinde topçu mücadelesine yönelik bir AN/TPQ-36 radarının imha edildiğini kaydetti.Konaşenkov’un bildirdiği üzere Krasnıy Liman yönünde DHC’nin bir ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) iki yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 21., 63. ve 66. mekanize tugaylarının saldırılarının başarı ile püskürtüldüğünü vurguladı.Tümgeneral Konaşenkov, “Herson yönünde son bir günde açılan ateş sonucu günde 60’a yakın Ukraynalı asker, bir tank, sekiz otomobil, bir Gvozdika kundağı motorlu obüs ile bir ABD yapımı M777 topçu sistemi imha edildi” vurgusunu yaptı.Rus askerlerinin gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin DHC’deki 53. ve 115. mekanize tugaylarının iki mühimmat deposunu imha ettikleri bilgisini veren Konaşenkov, Zaporojye bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 9. Kolordusu'nun 228. Lojistik Taburu’na ait mühimmat deposunun ve Harkov bölgesinde 127. Bölgesel Savunma Tugayı’nın mühimmat deposunun imha edildiğini vurguladı.“Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve saldırı uçaklarının, füze ve topçu kuvvetlerinin ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin atış mevzilerinde bulunan 86 topçu birimi, 109 bölgede düşmanın insan gücü ve askeri teçhizatı vuruldu” bilgisini veren Konaşenkov, Rus hava savunma sistemleri tarafından son bir günde DHC ve LHC’de Ukrayna’ya ait 10 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü vurguladı.

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rusya, ukrayna, konaşenkov, igor konaşenkov