https://sputniknews.com.tr/20230721/putin-ukraynanin-yardimlara-karsin-sonuc-vermeyen-karsi-saldirisi-batida-hayal-kirikligi-yaratti-1073809646.html

Putin: Ukrayna'nın yardımlara karşın sonuç vermeyen karşı saldırısı Batı'da hayal kırıklığı yarattı

Putin: Ukrayna'nın yardımlara karşın sonuç vermeyen karşı saldırısı Batı'da hayal kırıklığı yarattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın, Ukrayna’nın ‘hiçbir sonuç getirmeyen karşı saldırısından dolayı hayal kırıklığı yaşadığı’ değerlendirmesini... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T13:57+0300

2023-07-21T13:57+0300

2023-07-21T14:06+0300

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vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında, Ukrayna’nın Rusya güçlerine karşı saldırısının bu ülkenin hükümetine yapılan yardımlara karşın başarılı olamadığını kaydetti.Putin, “Ne Kiev rejimine aktarılan devasa kaynaklar ne Batı yapımı silahların, tankların, zırhlı araçların, füzelerin ne de ordumuzun hatlarını yarmaları için Ukrayna’ya gönderilen binlerce yabancı paralı asker ve danışmanın bir yardımı oldu” dedi.“Dünyanın tamamı, övüle övüle göklere çıkarılan ve yenilmez olduğu söylenen Batı tanklarının alev alev yandığını görüyor” diye ekleyen Rusya devlet başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Fakat en önemlisi, Ukrayna ordusu birimleri, intihar saldırısı denebilecek saldırıları sonucunda büyük kayıplar verdiler. On binlerce insanlarını kaybettiler. Ukraynalılar da gittikçe daha sık, çok meşru olan soruyu sormaya başlıyor: Ne için, kimin bencilce çıkarları için ölüyor akrabalarımız ve yakınlarımız? Onlar da yavaş yavaş ayılıyorlar.”

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