https://sputniknews.com.tr/20230721/putin-ukraynanin-yardimlara-karsin-sonuc-vermeyen-karsi-saldirisi-batida-hayal-kirikligi-yaratti-1073809646.html
Putin: Ukrayna'nın yardımlara karşın sonuç vermeyen karşı saldırısı Batı'da hayal kırıklığı yarattı
Putin: Ukrayna'nın yardımlara karşın sonuç vermeyen karşı saldırısı Batı'da hayal kırıklığı yarattı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın, Ukrayna’nın ‘hiçbir sonuç getirmeyen karşı saldırısından dolayı hayal kırıklığı yaşadığı’ değerlendirmesini... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T13:57+0300
2023-07-21T13:57+0300
2023-07-21T14:06+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ukrayna
silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/15/1073810499_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1989da712bf2adc88121f5c8cb2af1bb.jpg
Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında, Ukrayna’nın Rusya güçlerine karşı saldırısının bu ülkenin hükümetine yapılan yardımlara karşın başarılı olamadığını kaydetti.Putin, “Ne Kiev rejimine aktarılan devasa kaynaklar ne Batı yapımı silahların, tankların, zırhlı araçların, füzelerin ne de ordumuzun hatlarını yarmaları için Ukrayna’ya gönderilen binlerce yabancı paralı asker ve danışmanın bir yardımı oldu” dedi.“Dünyanın tamamı, övüle övüle göklere çıkarılan ve yenilmez olduğu söylenen Batı tanklarının alev alev yandığını görüyor” diye ekleyen Rusya devlet başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Fakat en önemlisi, Ukrayna ordusu birimleri, intihar saldırısı denebilecek saldırıları sonucunda büyük kayıplar verdiler. On binlerce insanlarını kaybettiler. Ukraynalılar da gittikçe daha sık, çok meşru olan soruyu sormaya başlıyor: Ne için, kimin bencilce çıkarları için ölüyor akrabalarımız ve yakınlarımız? Onlar da yavaş yavaş ayılıyorlar.”
https://sputniknews.com.tr
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/15/1073810499_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_d9e80f612c82a46a529c82bf49d9da68.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, ukrayna, silah
rusya, vladimir putin, ukrayna, silah
Putin: Ukrayna'nın yardımlara karşın sonuç vermeyen karşı saldırısı Batı'da hayal kırıklığı yarattı
13:57 21.07.2023 (güncellendi: 14:06 21.07.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın, Ukrayna’nın ‘hiçbir sonuç getirmeyen karşı saldırısından dolayı hayal kırıklığı yaşadığı’ değerlendirmesini yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında, Ukrayna’nın Rusya güçlerine karşı saldırısının bu ülkenin hükümetine yapılan yardımlara karşın başarılı olamadığını kaydetti.
Putin, “Ne Kiev rejimine aktarılan devasa kaynaklar ne Batı yapımı silahların, tankların, zırhlı araçların, füzelerin ne de ordumuzun hatlarını yarmaları için Ukrayna’ya gönderilen binlerce yabancı paralı asker ve danışmanın bir yardımı oldu” dedi.
“Dünyanın tamamı, övüle övüle göklere çıkarılan ve yenilmez olduğu söylenen Batı tanklarının alev alev yandığını görüyor” diye ekleyen Rusya devlet başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Fakat en önemlisi, Ukrayna ordusu birimleri, intihar saldırısı denebilecek saldırıları sonucunda büyük kayıplar verdiler. On binlerce insanlarını kaybettiler. Ukraynalılar da gittikçe daha sık, çok meşru olan soruyu sormaya başlıyor: Ne için, kimin bencilce çıkarları için ölüyor akrabalarımız ve yakınlarımız? Onlar da yavaş yavaş ayılıyorlar.”