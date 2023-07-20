https://sputniknews.com.tr/20230720/bati-ukrayna-ordusuna-yeni-silah-tedarikinden-mevcut-olanlarin-onarimina-yonelecek-1073779197.html

Batı, Ukrayna ordusuna yeni silah tedarikinden mevcut olanların onarımına yönelecek

Batı, Ukrayna ordusuna yeni silah tedarikinden mevcut olanların onarımına yönelecek

Batı’nın Ukrayna’ya silah tedarikine ilişkin yaklaşımını değiştirdiği, Ukrayna ordusuna yeni silah tedarikinden çok mevcut olanların onarımına yöneldiği... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T21:53+0300

2023-07-20T21:53+0300

2023-07-20T21:53+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

silah tedariki

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Politico gazetesinin haberine göre Batı ülkeler, Ukrayna'ya yeni silah tedarikinden halihazırda teslim edilmiş olanların onarılmasına odaklanıyor.Gazetenin yazarlarından Paul McLeary’ye göre Kiev, ‘baş döndürücü ve çok çeşitli teçhizat cephaneliği’ biriktirdi ve bu teçhizatın bakım ve onarıma ihtiyacı var.Devre dışı kalan teçhizatın onarımı konusunun, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ‘patinaj yapan’ karşı saldırısı zemininde son derece akut hale geldiğine dikkat çeken McLeary, ayrıca Kiev’in Batılı müttefiklerinin Ukrayna'nın teslim edilen teçhizatı kullanma olanaklarının, savaş alanındaki durumun gerekliliklerinin önemli ölçüde gerisinde kaldığına dair endişelerini defalarca dile getirdiklerini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230720/abdden-ukraynaya-13-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-1073740017.html

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