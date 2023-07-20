https://sputniknews.com.tr/20230720/bati-ukrayna-ordusuna-yeni-silah-tedarikinden-mevcut-olanlarin-onarimina-yonelecek-1073779197.html
Batı, Ukrayna ordusuna yeni silah tedarikinden mevcut olanların onarımına yönelecek
Batı, Ukrayna ordusuna yeni silah tedarikinden mevcut olanların onarımına yönelecek
Batı’nın Ukrayna’ya silah tedarikine ilişkin yaklaşımını değiştirdiği, Ukrayna ordusuna yeni silah tedarikinden çok mevcut olanların onarımına yöneldiği... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T21:53+0300
2023-07-20T21:53+0300
2023-07-20T21:53+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
silah tedariki
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Politico gazetesinin haberine göre Batı ülkeler, Ukrayna'ya yeni silah tedarikinden halihazırda teslim edilmiş olanların onarılmasına odaklanıyor.Gazetenin yazarlarından Paul McLeary’ye göre Kiev, ‘baş döndürücü ve çok çeşitli teçhizat cephaneliği’ biriktirdi ve bu teçhizatın bakım ve onarıma ihtiyacı var.Devre dışı kalan teçhizatın onarımı konusunun, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ‘patinaj yapan’ karşı saldırısı zemininde son derece akut hale geldiğine dikkat çeken McLeary, ayrıca Kiev’in Batılı müttefiklerinin Ukrayna'nın teslim edilen teçhizatı kullanma olanaklarının, savaş alanındaki durumun gerekliliklerinin önemli ölçüde gerisinde kaldığına dair endişelerini defalarca dile getirdiklerini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230720/abdden-ukraynaya-13-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-1073740017.html
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abd, ukrayna, silah tedariki
abd, ukrayna, silah tedariki
Batı, Ukrayna ordusuna yeni silah tedarikinden mevcut olanların onarımına yönelecek
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Batı’nın Ukrayna’ya silah tedarikine ilişkin yaklaşımını değiştirdiği, Ukrayna ordusuna yeni silah tedarikinden çok mevcut olanların onarımına yöneldiği açıklandı.
Politico gazetesinin haberine göre Batı ülkeler, Ukrayna'ya yeni silah tedarikinden halihazırda teslim edilmiş olanların onarılmasına odaklanıyor.
Gazetenin yazarlarından Paul McLeary’ye göre Kiev, ‘baş döndürücü ve çok çeşitli teçhizat cephaneliği’ biriktirdi ve bu teçhizatın bakım ve onarıma ihtiyacı var.
Devre dışı kalan teçhizatın onarımı konusunun, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ‘patinaj yapan’ karşı saldırısı zemininde son derece akut hale geldiğine dikkat çeken McLeary, ayrıca Kiev’in Batılı müttefiklerinin Ukrayna'nın teslim edilen teçhizatı kullanma olanaklarının, savaş alanındaki durumun gerekliliklerinin önemli ölçüde gerisinde kaldığına dair endişelerini defalarca dile getirdiklerini sözlerine ekledi.