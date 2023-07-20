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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230720/bati-ukrayna-ordusuna-yeni-silah-tedarikinden-mevcut-olanlarin-onarimina-yonelecek-1073779197.html
Batı, Ukrayna ordusuna yeni silah tedarikinden mevcut olanların onarımına yönelecek
Batı, Ukrayna ordusuna yeni silah tedarikinden mevcut olanların onarımına yönelecek
Batı’nın Ukrayna’ya silah tedarikine ilişkin yaklaşımını değiştirdiği, Ukrayna ordusuna yeni silah tedarikinden çok mevcut olanların onarımına yöneldiği... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T21:53+0300
2023-07-20T21:53+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
silah tedariki
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Politico gazetesinin haberine göre Batı ülkeler, Ukrayna'ya yeni silah tedarikinden halihazırda teslim edilmiş olanların onarılmasına odaklanıyor.Gazetenin yazarlarından Paul McLeary’ye göre Kiev, ‘baş döndürücü ve çok çeşitli teçhizat cephaneliği’ biriktirdi ve bu teçhizatın bakım ve onarıma ihtiyacı var.Devre dışı kalan teçhizatın onarımı konusunun, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ‘patinaj yapan’ karşı saldırısı zemininde son derece akut hale geldiğine dikkat çeken McLeary, ayrıca Kiev’in Batılı müttefiklerinin Ukrayna'nın teslim edilen teçhizatı kullanma olanaklarının, savaş alanındaki durumun gerekliliklerinin önemli ölçüde gerisinde kaldığına dair endişelerini defalarca dile getirdiklerini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230720/abdden-ukraynaya-13-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-1073740017.html
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abd, ukrayna, silah tedariki
abd, ukrayna, silah tedariki

Batı, Ukrayna ordusuna yeni silah tedarikinden mevcut olanların onarımına yönelecek

21:53 20.07.2023
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AFP 2023
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Batı’nın Ukrayna’ya silah tedarikine ilişkin yaklaşımını değiştirdiği, Ukrayna ordusuna yeni silah tedarikinden çok mevcut olanların onarımına yöneldiği açıklandı.
Politico gazetesinin haberine göre Batı ülkeler, Ukrayna'ya yeni silah tedarikinden halihazırda teslim edilmiş olanların onarılmasına odaklanıyor.
Gazetenin yazarlarından Paul McLeary’ye göre Kiev, ‘baş döndürücü ve çok çeşitli teçhizat cephaneliği’ biriktirdi ve bu teçhizatın bakım ve onarıma ihtiyacı var.
Devre dışı kalan teçhizatın onarımı konusunun, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ‘patinaj yapan’ karşı saldırısı zemininde son derece akut hale geldiğine dikkat çeken McLeary, ayrıca Kiev’in Batılı müttefiklerinin Ukrayna'nın teslim edilen teçhizatı kullanma olanaklarının, savaş alanındaki durumun gerekliliklerinin önemli ölçüde gerisinde kaldığına dair endişelerini defalarca dile getirdiklerini sözlerine ekledi.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
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