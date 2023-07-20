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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230720/abdden-ukraynaya-13-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-1073740017.html
ABD'den Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık yeni askeri yardım
ABD'den Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık yeni askeri yardım
ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T05:16+0300
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ukrayna krizi
abd
ukrayna
askeri yardım
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ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) kapsamında sağlanan 1.3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi genel olarak kritik hava savunma kabiliyetleri ile mühimmat içeriyor.Yardım paketinde, 4 ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemi (NASAMS), mühimmat, 152 milimetre top mermileri, mayın temizleme ekipmanı, TOW füzeleri, insansız hava sistemleri, elektronik harp tespit teçhizatları, 150 akaryakıt kamyonu, ekipmanı çekmek ve kurtarmak için 165 taktik araç ve güvenlik ile iletişim sistemleri ekipmanları bulunuyor.Açıklamada, "ABD, Ukrayna'ya acil savaş alanı ihtiyaçlarını ve daha uzun vadeli güvenlik yardımı gereksinimlerini karşılama yetenekleri sağlamak için müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edecektir" ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230719/ingiliz-uzman-clark-karsi-taarruzun-basarisiz-olmasi-ukraynayi-toprak-tavizine-itecek-1073732013.html
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abd, ukrayna, askeri yardım
abd, ukrayna, askeri yardım

ABD'den Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık yeni askeri yardım

05:16 20.07.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINISUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
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ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) kapsamında sağlanan 1.3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi genel olarak kritik hava savunma kabiliyetleri ile mühimmat içeriyor.
Yardım paketinde, 4 ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemi (NASAMS), mühimmat, 152 milimetre top mermileri, mayın temizleme ekipmanı, TOW füzeleri, insansız hava sistemleri, elektronik harp tespit teçhizatları, 150 akaryakıt kamyonu, ekipmanı çekmek ve kurtarmak için 165 taktik araç ve güvenlik ile iletişim sistemleri ekipmanları bulunuyor.
Açıklamada, "ABD, Ukrayna'ya acil savaş alanı ihtiyaçlarını ve daha uzun vadeli güvenlik yardımı gereksinimlerini karşılama yetenekleri sağlamak için müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edecektir" ifadesi kullanıldı.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
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