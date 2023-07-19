https://sputniknews.com.tr/20230719/ingiliz-uzman-clark-karsi-taarruzun-basarisiz-olmasi-ukraynayi-toprak-tavizine-itecek-1073732013.html

İngiliz uzman Clark: Karşı taarruzun başarısız olması Ukrayna’yı toprak tavizine itecek

İngiliz uzman Clark: Karşı taarruzun başarısız olması Ukrayna’yı toprak tavizine itecek

İngiliz araştırma kuruluşu Civitas’ın Savunma ve Güvenlik Direktörü Robert Clark, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun kışa kadar başarısız olması durumunda... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T21:44+0300

2023-07-19T21:44+0300

2023-07-19T21:44+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

abd

taarruz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068855855_0:72:1400:860_1920x0_80_0_0_b9ce7d0dbcf8dab02b8ad8d0360aebbe.jpg

Robert Clark, The Telegraph gazetesi için kaleme aldığı yazısında, Ukrayna ordusunun karşı taarruz sırasında büyük zorluklarla karşılaştığını belirterek taarruzun 'sabırsız uluslararası kitlenin beklemeye hazır olduğundan daha fazla zaman' aldığını kaydetti.Ukrayna’ya askeri yardım yapan ülkelerin silah stoklarının azalmakta olduğuna, başta İngiltere ve ABD’de olmak üzer siyasetçilerin de seçimler öncesinde iç bütçeleri düşünmeye başladığına dikkat çeken uzman, “Zaman, Ukrayna ordusundan yana olmayan bir değişken. Yaz yakında sonbahara doğru geçiş yapacak. Çatışmalar yavaş yavaş sona erecek, çünkü dondurucu kış, birliklerin yüksek yoğunluktaki çatışmalara girme kabiliyetini azaltıyor. Bu da Rusya’ya savunmasını güçlendirmeye devam etmek için daha fazla zaman tanıyacak” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230719/peskov-bati-kiev-tarafindan-rusyada-duzenlenen-her-turlu-teror-saldirisina-goz-yummaya-hazir-1073713341.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, abd, taarruz