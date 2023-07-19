https://sputniknews.com.tr/20230719/ingiliz-uzman-clark-karsi-taarruzun-basarisiz-olmasi-ukraynayi-toprak-tavizine-itecek-1073732013.html
İngiliz uzman Clark: Karşı taarruzun başarısız olması Ukrayna’yı toprak tavizine itecek
İngiliz uzman Clark: Karşı taarruzun başarısız olması Ukrayna’yı toprak tavizine itecek
İngiliz araştırma kuruluşu Civitas’ın Savunma ve Güvenlik Direktörü Robert Clark, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun kışa kadar başarısız olması durumunda... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T21:44+0300
2023-07-19T21:44+0300
2023-07-19T21:44+0300
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Robert Clark, The Telegraph gazetesi için kaleme aldığı yazısında, Ukrayna ordusunun karşı taarruz sırasında büyük zorluklarla karşılaştığını belirterek taarruzun 'sabırsız uluslararası kitlenin beklemeye hazır olduğundan daha fazla zaman' aldığını kaydetti.Ukrayna’ya askeri yardım yapan ülkelerin silah stoklarının azalmakta olduğuna, başta İngiltere ve ABD’de olmak üzer siyasetçilerin de seçimler öncesinde iç bütçeleri düşünmeye başladığına dikkat çeken uzman, “Zaman, Ukrayna ordusundan yana olmayan bir değişken. Yaz yakında sonbahara doğru geçiş yapacak. Çatışmalar yavaş yavaş sona erecek, çünkü dondurucu kış, birliklerin yüksek yoğunluktaki çatışmalara girme kabiliyetini azaltıyor. Bu da Rusya’ya savunmasını güçlendirmeye devam etmek için daha fazla zaman tanıyacak” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230719/peskov-bati-kiev-tarafindan-rusyada-duzenlenen-her-turlu-teror-saldirisina-goz-yummaya-hazir-1073713341.html
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rusya, ukrayna, abd, taarruz
İngiliz uzman Clark: Karşı taarruzun başarısız olması Ukrayna’yı toprak tavizine itecek
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İngiliz araştırma kuruluşu Civitas’ın Savunma ve Güvenlik Direktörü Robert Clark, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun kışa kadar başarısız olması durumunda ülke içinde ve Batı’da, kaybedilen topraklarından tamamen vazgeçme çağrılarının güçleneceğini ifade etti.
Robert Clark, The Telegraph gazetesi için kaleme aldığı yazısında, Ukrayna ordusunun karşı taarruz sırasında büyük zorluklarla karşılaştığını belirterek taarruzun 'sabırsız uluslararası kitlenin beklemeye hazır olduğundan daha fazla zaman' aldığını kaydetti.
Ukrayna’ya askeri yardım yapan ülkelerin silah stoklarının azalmakta olduğuna, başta İngiltere ve ABD’de olmak üzer siyasetçilerin de seçimler öncesinde iç bütçeleri düşünmeye başladığına dikkat çeken uzman, “Zaman, Ukrayna ordusundan yana olmayan bir değişken. Yaz yakında sonbahara doğru geçiş yapacak. Çatışmalar yavaş yavaş sona erecek, çünkü dondurucu kış, birliklerin yüksek yoğunluktaki çatışmalara girme kabiliyetini azaltıyor. Bu da Rusya’ya savunmasını güçlendirmeye devam etmek için daha fazla zaman tanıyacak” dedi.