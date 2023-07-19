https://sputniknews.com.tr/20230719/peskov-bati-kiev-tarafindan-rusyada-duzenlenen-her-turlu-teror-saldirisina-goz-yummaya-hazir-1073713341.html

Peskov: Batı, Kiev tarafından Rusya'da düzenlenen her türlü terör saldırısına göz yummaya hazır

Peskov: Batı, Kiev tarafından Rusya'da düzenlenen her türlü terör saldırısına göz yummaya hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Kiev'in Rusya'da düzenlediği terör saldırılarına göz yummaya hazır olduğunun bilinmeyen bir durum olmadığını belirtti. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T14:37+0300

2023-07-19T14:37+0300

2023-07-19T14:47+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

kırım

açıklama

kırım köprüsü

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Bugünkü basın toplantısında Batı’nın henüz Kırım Köprüsü’ne yapılan terör saldırısını kınamadığı yönündeki söylemleri yorumlayan Peskov, Batı'nın Kiev'in Rusya'da düzenlediği terör saldırılarına göz yummaya hazır olduğunun Moskova tarafından bilinmeyen bir durum olmadığını, bunun ileride de bu şekilde devam edeceğini söyledi.Kremlin Sözcüsü, “Kolektif Batı, Kiev rejiminin ülkemizde düzenlediği her türlü terör saldırısına göz yummaya hazır. Bu durumda sessiz kalmaktan hiçbir şekilde tiksinmiyorlar. Bu bilinmeyen bir şey değil, daha önce de böyleydi, ileride de olmaya devam edecek. Bunu çok iyi anlıyoruz” diye konuştu.‘Kırım’da talim alanında çıkan yangın Putin’e rapor edildi’Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Kırım’ın Kirovskiy bölgesinde yer alan askeri talim alanında çıkan yangın konusunda bilgi verildiğini ifade etti.İlgili soruya, “Elbette ki her şey Devlet Başkanı’na rapor ediliyor” yanıtını veren Peskov, bölge yönetiminin yangına ‘çok hızlı bir şekilde’ müdahale ettiklerini sözlerine ekledi.

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dmitriy peskov, kırım, açıklama, kırım köprüsü