Peskov: Batı, Kiev tarafından Rusya'da düzenlenen her türlü terör saldırısına göz yummaya hazır

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vergi uzmanı Aydoğmuş: Elektronik ve kaçak sigaralarda vergi kaybı 260 milyar TL
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Merkez Bankası Eski Başkanı Yılmaz: Faiz artışları enflasyonu düşürmeye yetmez
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
POLİTİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Türkiye bu tuzağa düşmemeli
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV ve KDV'ye gelen artışlar gıda fiyatlarını nasıl etkileyecek
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
FETÖ ile mücadele ne durumda?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Rusya'nın tahıl koridoruyla insancıl hukukun gereğini yapma isteği engellenmiş oldu'
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Körfez kaynağı ekonomiye ilaç olur mu?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
20:46
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ekonomist Atılal: Alabildiğin şeyi aldın aldın, alamadıysan üzerine su iç
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Ekonomik krizler Türkiye siyasetini nasıl şekillendirdi?
09:10
105 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de gizli toplantı sızdırıldı
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230719/peskov-bati-kiev-tarafindan-rusyada-duzenlenen-her-turlu-teror-saldirisina-goz-yummaya-hazir-1073713341.html
Peskov: Batı, Kiev tarafından Rusya'da düzenlenen her türlü terör saldırısına göz yummaya hazır
Peskov: Batı, Kiev tarafından Rusya'da düzenlenen her türlü terör saldırısına göz yummaya hazır
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Kiev'in Rusya'da düzenlediği terör saldırılarına göz yummaya hazır olduğunun bilinmeyen bir durum olmadığını belirtti. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T14:37+0300
2023-07-19T14:47+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
kırım
açıklama
kırım köprüsü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/19/1064997677_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_b6eeb138835fe3de943eee0505359aeb.jpg
Bugünkü basın toplantısında Batı’nın henüz Kırım Köprüsü’ne yapılan terör saldırısını kınamadığı yönündeki söylemleri yorumlayan Peskov, Batı'nın Kiev'in Rusya'da düzenlediği terör saldırılarına göz yummaya hazır olduğunun Moskova tarafından bilinmeyen bir durum olmadığını, bunun ileride de bu şekilde devam edeceğini söyledi.Kremlin Sözcüsü, “Kolektif Batı, Kiev rejiminin ülkemizde düzenlediği her türlü terör saldırısına göz yummaya hazır. Bu durumda sessiz kalmaktan hiçbir şekilde tiksinmiyorlar. Bu bilinmeyen bir şey değil, daha önce de böyleydi, ileride de olmaya devam edecek. Bunu çok iyi anlıyoruz” diye konuştu.‘Kırım’da talim alanında çıkan yangın Putin’e rapor edildi’Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Kırım’ın Kirovskiy bölgesinde yer alan askeri talim alanında çıkan yangın konusunda bilgi verildiğini ifade etti.İlgili soruya, “Elbette ki her şey Devlet Başkanı’na rapor ediliyor” yanıtını veren Peskov, bölge yönetiminin yangına ‘çok hızlı bir şekilde’ müdahale ettiklerini sözlerine ekledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/19/1064997677_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1135a48e2f01d3c3ec6eadaa9845d33f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dmitriy peskov, kırım, açıklama, kırım köprüsü
dmitriy peskov, kırım, açıklama, kırım köprüsü

Peskov: Batı, Kiev tarafından Rusya'da düzenlenen her türlü terör saldırısına göz yummaya hazır

14:37 19.07.2023 (güncellendi: 14:47 19.07.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Kiev'in Rusya'da düzenlediği terör saldırılarına göz yummaya hazır olduğunun bilinmeyen bir durum olmadığını belirtti.
Bugünkü basın toplantısında Batı’nın henüz Kırım Köprüsü’ne yapılan terör saldırısını kınamadığı yönündeki söylemleri yorumlayan Peskov, Batı'nın Kiev'in Rusya'da düzenlediği terör saldırılarına göz yummaya hazır olduğunun Moskova tarafından bilinmeyen bir durum olmadığını, bunun ileride de bu şekilde devam edeceğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü, “Kolektif Batı, Kiev rejiminin ülkemizde düzenlediği her türlü terör saldırısına göz yummaya hazır. Bu durumda sessiz kalmaktan hiçbir şekilde tiksinmiyorlar. Bu bilinmeyen bir şey değil, daha önce de böyleydi, ileride de olmaya devam edecek. Bunu çok iyi anlıyoruz” diye konuştu.

‘Kırım’da talim alanında çıkan yangın Putin’e rapor edildi’

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Kırım’ın Kirovskiy bölgesinde yer alan askeri talim alanında çıkan yangın konusunda bilgi verildiğini ifade etti.
İlgili soruya, “Elbette ki her şey Devlet Başkanı’na rapor ediliyor” yanıtını veren Peskov, bölge yönetiminin yangına ‘çok hızlı bir şekilde’ müdahale ettiklerini sözlerine ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала