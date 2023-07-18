https://sputniknews.com.tr/20230718/polonya-belarus-sinirina-iki-tugay-asker-gonderdi-1073674529.html

Polonya, Belarus sınırına iki tugay asker gönderdi

Polonya, Belarus sınırına iki tugay asker gönderdi

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Rus özel askeri şirketi Wagner'in üyelerinin Belarus'a konuşlanması nedeniyle iki tugay askeri Belarus sınırına... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T20:00+0300

2023-07-18T20:00+0300

2023-07-18T20:00+0300

dünya

polonya

ukrayna krizi

ukrayna

avrupa

belarus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/18/1068687612_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_0b850f8e6af24a0e94ac6fa5a6635931.jpg

New York'taki temasları sırasında gazetecilere açıklama yapan Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, ülkenin doğu sınırlarındaki güvenliği artırmaya yönelik önlemler aldıklarını anlattı.Ülkenin doğusunda ortaya çıkan tehditlerin farkında olduklarını söyleyen Blaszczak, "Wagner grubunun Belarus'a intikal ettiğini biliyoruz. Bundan dolayı Polonya'nın doğusunu batı bölgelerden asker ve askeri teçhizat göndererek güçlendirdik" dedi.12 ve 17. tugayların bölgeye gönderildiğini kaydeden Blaszczak, tugaylardan birinin Kolno kentindeki yeni üsse, diğerinin ise sınıra yakın Biala Podlaska kentine konuşlandırıldığını bildirdi.

polonya

ukrayna

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polonya, ukrayna krizi, ukrayna, avrupa, belarus