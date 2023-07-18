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https://sputniknews.com.tr/20230718/polonya-belarus-sinirina-iki-tugay-asker-gonderdi-1073674529.html
Polonya, Belarus sınırına iki tugay asker gönderdi
Polonya, Belarus sınırına iki tugay asker gönderdi
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Rus özel askeri şirketi Wagner'in üyelerinin Belarus'a konuşlanması nedeniyle iki tugay askeri Belarus sınırına... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T20:00+0300
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New York'taki temasları sırasında gazetecilere açıklama yapan Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, ülkenin doğu sınırlarındaki güvenliği artırmaya yönelik önlemler aldıklarını anlattı.Ülkenin doğusunda ortaya çıkan tehditlerin farkında olduklarını söyleyen Blaszczak, "Wagner grubunun Belarus'a intikal ettiğini biliyoruz. Bundan dolayı Polonya'nın doğusunu batı bölgelerden asker ve askeri teçhizat göndererek güçlendirdik" dedi.12 ve 17. tugayların bölgeye gönderildiğini kaydeden Blaszczak, tugaylardan birinin Kolno kentindeki yeni üsse, diğerinin ise sınıra yakın Biala Podlaska kentine konuşlandırıldığını bildirdi.
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polonya, ukrayna krizi, ukrayna, avrupa, belarus

Polonya, Belarus sınırına iki tugay asker gönderdi

20:00 18.07.2023
© AAPolonya
Polonya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AA
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Rus özel askeri şirketi Wagner'in üyelerinin Belarus'a konuşlanması nedeniyle iki tugay askeri Belarus sınırına gönderdiklerini açıkladı.
New York'taki temasları sırasında gazetecilere açıklama yapan Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, ülkenin doğu sınırlarındaki güvenliği artırmaya yönelik önlemler aldıklarını anlattı.

Ülkenin doğusunda ortaya çıkan tehditlerin farkında olduklarını söyleyen Blaszczak, "Wagner grubunun Belarus'a intikal ettiğini biliyoruz. Bundan dolayı Polonya'nın doğusunu batı bölgelerden asker ve askeri teçhizat göndererek güçlendirdik" dedi.

12 ve 17. tugayların bölgeye gönderildiğini kaydeden Blaszczak, tugaylardan birinin Kolno kentindeki yeni üsse, diğerinin ise sınıra yakın Biala Podlaska kentine konuşlandırıldığını bildirdi.
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