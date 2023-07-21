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https://sputniknews.com.tr/20230721/ek-mtvde-tarih-ayrintisi-kimler-odeyecek-1073790201.html
Ek MTV'de 'tarih' ayrıntısı: Kimler ödeyecek?
Ek MTV'de 'tarih' ayrıntısı: Kimler ödeyecek?
Ek MTV'de ayrıntılar belli oldu. Devir işlemleri düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Temmuz tarihinden önce yapılmışsa aracı alan, bu tarihten sonra yapılan... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T07:24+0300
2023-07-21T07:24+0300
ekonomi
mtv
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
mtv zammı
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Son dönem çok tartışılan ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) ayrıntılar belli oldu. Buna göre, araç alım - satımında ek vergi sorumluluğunun kimde olduğu, kanunun yürürlük tarihine göre değişecek. Milliyet'in haberine göre, devir işlemleri düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Temmuz tarihinden önce yapılmışsa aracı alan, bu tarihten sonra yapılan satış için ise aracı satan sorumlu olacak.Gelir İdaresi Başkanlığı’nın taslağına göre, ek MTV’nin mükellefi, kanunun yayımlandığı 15 Temmuz 2023’te vergi mükellefi olanlar ile 31 Aralık 2023’e kadar ilk defa tescil edilen taşıtların sahibi olan kişi ve şirketler olacak. İlave vergi, 2023’e mahsus, bir defa alınacak.Kanun yürürlük tarihine göre değişecekAraç alım - satımında ek vergi sorumluluğu, kanunun yürürlük tarihine göre değişecek. Kanunun yürürlük tarihinden önce yapılan devir işlemleri için aracı alan, kanundan sonra yapılan satışlar için ise aracı satan sorumlu olacak. Örneğin, kanun çıkmadan 15 Mayıs 2023’te aracını devreden otomobil sahibi değil, aracı alan ek vergiyi ödeyecek. Kanun sonrası, 21 Ağustos 2023’te aracını devreden bir kişi ise ilave vergiyi kendisi yatıracak.Muayene yapılmayacakKanunun yayımı itibarıyla MTV mükellefi olan kişilere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV’nin tamamı kadar ek vergi tahakkuk ettirilecek. Ek MTV’nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek. 2023’ün ikinci yarısı ilk defa sicile kaydedilen sıfır kilometre aracın ek MTV’si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Örneğin, Eylül 2023’te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş oto için yıllık MTV’nin yarısı kadar ek MTV alınacak. Ek MTV ödenmemiş taşıta muayene yapılmayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230713/mtvde-duzenleme-meclisten-gecti-hangi-arac-sahibi-ne-kadar-odeyecek-1073487580.html
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ek motorlu taşıtlar vergisi nedir, mtv taksit, mtv tarih, mtv ödeme, ek motorlu taşıtlar vergisi, ek mtv ödeme tarihleri, ek mtv 7456, ek mtv nasıl ödenir
ek motorlu taşıtlar vergisi nedir, mtv taksit, mtv tarih, mtv ödeme, ek motorlu taşıtlar vergisi, ek mtv ödeme tarihleri, ek mtv 7456, ek mtv nasıl ödenir

Ek MTV'de 'tarih' ayrıntısı: Kimler ödeyecek?

07:24 21.07.2023
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© AA
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Ek MTV'de ayrıntılar belli oldu. Devir işlemleri düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Temmuz tarihinden önce yapılmışsa aracı alan, bu tarihten sonra yapılan satış için ise aracı satan sorumlu olacak.
Son dönem çok tartışılan ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) ayrıntılar belli oldu. Buna göre, araç alım - satımında ek vergi sorumluluğunun kimde olduğu, kanunun yürürlük tarihine göre değişecek.
Milliyet'in haberine göre, devir işlemleri düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Temmuz tarihinden önce yapılmışsa aracı alan, bu tarihten sonra yapılan satış için ise aracı satan sorumlu olacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın taslağına göre, ek MTV’nin mükellefi, kanunun yayımlandığı 15 Temmuz 2023’te vergi mükellefi olanlar ile 31 Aralık 2023’e kadar ilk defa tescil edilen taşıtların sahibi olan kişi ve şirketler olacak. İlave vergi, 2023’e mahsus, bir defa alınacak.

Kanun yürürlük tarihine göre değişecek

Araç alım - satımında ek vergi sorumluluğu, kanunun yürürlük tarihine göre değişecek. Kanunun yürürlük tarihinden önce yapılan devir işlemleri için aracı alan, kanundan sonra yapılan satışlar için ise aracı satan sorumlu olacak. Örneğin, kanun çıkmadan 15 Mayıs 2023’te aracını devreden otomobil sahibi değil, aracı alan ek vergiyi ödeyecek. Kanun sonrası, 21 Ağustos 2023’te aracını devreden bir kişi ise ilave vergiyi kendisi yatıracak.

Muayene yapılmayacak

Kanunun yayımı itibarıyla MTV mükellefi olan kişilere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV’nin tamamı kadar ek vergi tahakkuk ettirilecek. Ek MTV’nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek. 2023’ün ikinci yarısı ilk defa sicile kaydedilen sıfır kilometre aracın ek MTV’si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Örneğin, Eylül 2023’te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş oto için yıllık MTV’nin yarısı kadar ek MTV alınacak. Ek MTV ödenmemiş taşıta muayene yapılmayacak.
araç, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
EKONOMİ
MTV'de düzenleme Meclis'ten geçti: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
13 Temmuz, 07:00
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