https://sputniknews.com.tr/20230713/mtvde-duzenleme-meclisten-gecti-hangi-arac-sahibi-ne-kadar-odeyecek-1073487580.html

MTV'de düzenleme Meclis'ten geçti: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

MTV'de düzenleme Meclis'ten geçti: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

TBMM Genel Kurulu’nda motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıl 2. kez alınmasını düzenleyen madde kabul edildi. 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T07:00+0300

2023-07-13T07:00+0300

2023-07-13T07:00+0300

ekonomi

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

mtv zammı

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"6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin ilk 7 maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar olacak.Ek MTV nasıl ödenecek?Ek MTV 2 eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin ilk taksiti, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek; ikinci taksitinin ise kasım sonuna kadar ödenmesi gerekecek.Örnek olarak, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1846, temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1846 lira ödemesi gereken mükellef, teklifin bu ay kanunlaşması halinde, ağustos ayı sonuna kadar 1846, kasım ayı sonuna kadar yine 1846 lira ek vergi ödeyecek. Örnekte verilen araç üzerinden, 2023 yılında toplamda 3 bin 692 lira ödeyecek olan mükellef, ek MTV ile toplam 7 bin 384 lira ödemiş olacak.Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek. Ek MTV, bir defaya mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.MTV ödemeleri için son gün2023 yılına ait MTV 2. taksit ödeme dönemi başladı. MTV ödemeleri, 31 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.MTV'de hangi araç için ne kadar ödenecek?0-1300 motorMatrahı 114 bin 000 liraya kadar1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktıMatrahı 114.000 - 199.700 lira arası1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktıMatrahı 199.700 lira ve üstü1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı1301-1600 motorMatrahı 114.000 liraya kadar1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı1301-1600 ccMatrahı 114.000 - 199.700 lira arası1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı1301-1600 ccMatrahı 199.700 lira ve üstü1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı1601-1800 ccMatrahı 285.800’ü aşmayanlar1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktıMatrahı 285.800’ü aşanlar1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı1801-2000 ccMatrahı 285.800 lira1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TL'ye çıktıMatrahı 285.800 lira ve üstü1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı2001 - 2500 ccMatrahı 356.900 lira1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktıMatrahı 356.900 lira ve üstü1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı2501 - 3000 ccMatrahı 714.300 lira1-3 yaş - 14.649 lira - 23.658 TL'ye çıktı4-6 yaş - 12.745 lira - 20.583 TL'ye çıktıMatrahı 714.300 lira ve üstü1-3 yaş - 15.983 lira - 25.812 TL'ye çıktı4-6 yaş - 13.903 lira - 22.453 TL'ye çıktı4001 cc ve yukarısıMatrahı 1.357.700 lirayı aşmayan1-3 yaş - 57.415 lira - 92.725 TL'ye çıktıMatrahı 1.357.700 lirayı aşan1-3 yaş - 62.634 lira - 101.153 TL'ye çıktı7-11 yaş0-1300 cc2022 MTV: 512 Lira2023 MTV: 826 Lira1301-1600 cc2022 MTV: 995 Lira2023 MTV: 1606 Lira16 yaş ve yukarısı0-1300 cc2022 MTV: 136 Lira2023 MTV: 219 Lira1301-1600 cc2022 MTV: 270 Lira2023 MTV: 436 LiraMOTOSİKLET 2023 MTV ORANLARI100-250 cc 1-3 yaş arası - 395 TL100-250 cc 4-6 yaş arası - 295 TL100-250 cc 7-11 yaş arası - 218 TL100-250 cc 12-15 yaş arası - 134 TL251-650 cc 1-3 yaş arası - 817 TL251-650 cc 4-6 yaş arası - 618 TL251-650 cc 7-11 yaş arası - 395 TL

https://sputniknews.com.tr/20230713/memur-ve-emekli-maaslarina-yapilacak-zam-teklifi-kabul-edildi-1073486377.html

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