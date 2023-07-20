https://sputniknews.com.tr/20230720/isvecte-bu-kez-kurani-tekmeleyip-cigneme-eylemi-1073765576.html
İsveç'te bu kez Kuran'ı tekmeleyip çiğneme eylemi
İsveç'te bu kez Kuran'ı tekmeleyip çiğneme eylemi
Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stokholm'ün ana camisinin önünde Kuran yakan Salwan Momika, bu kez Irak'ın Stokholm Büyükelçiliği önünde Kuran'ı tekmeleyip... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T15:31+0300
2023-07-20T15:31+0300
2023-07-20T16:06+0300
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Irak ile İsveç arasında diplomatik kriz çıkmasına yol açan Irak asıllı Salwan Momika, İsveç'in başkenti Stokholm'de Kuran eylemlerini devam ettirdi. Stokholm'de yine Kuran yakılacağı haberleri üzerine Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliği'nin basılmasından saatler sonra, Salwan Momika (37), Irak'ın Stokholm Büyükelçiliği önünde Kuran'ı tekmeleyip üstüne bastı. Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stokholm'ün ana camisinin önünde Kuran yakmış olmasına rağmen bu kez protestoyu İslam'ın kutsal kitabını ateşe vermeden tamamladı.Polisin çevreleyerek korumaya aldığı Momika, etraftakilerin tepkisine rağmen Kuran ve Irak bayrağını yere atıp üzerine basarak, İslam'a hakaret niteliğindesözler sarf etti. Kuran ve Irak bayrağına ayağını silen Momika, Iraklı Şii lider Mukteda es Sadr'ın fotoğrafının bulunduğu bir kağıtla da ayaklarını sildi, daha sonra Irak bayrağını yaktı.Bu arada Irak hükümeti, İskandinav ülkesinin Kuran protestolarına izin vermesi nedeniyle İsveç'in Bağdat Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesini emrederken kendi büyükelçisini de Stockholm'den geri çağırdı. Irak Başbakanlığı Ofisi, "Başbakan Muhammed Şiya es Sudani, İsveç'in Bağdat Büyükelçisi'ne Irak topraklarını terk etmesi talimatını verdi" açıklamasını yaptı. Karar 'İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim'in yakılması, İslam'ın kutsal değerlerine hakaret ve Irak bayrağının yakılmasına tekrar tekrar izin vermesine' dayandırıldı. Irak'tan İsveç'e 'ilişkileri kesme' uyarısıAçıklamada "İsveç topraklarında Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin olayın tekrarlanmasının diplomatik ilişkilerin kesilmesini gerektireceği, İsveç hükümetine bildirildi" denildi. Bugün İsveç polisinin izin vermesiyle Stokholm'de Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylem gerçekleştirileceğine dair dün gelen haberler üzerine, Bağdat’ta Sadr Hareketi yanlıları, gece geç saatlerde İsveç Büyükelçiliği'ni basarak binanın bazı bölümlerini ateşe vermişti. Irak hükümeti, İsveç Büyükelçiliği'nin yakılmasını kınarken, Kuran'a yönelik eylemlerin sürmesi halinde İsveç ile ilişkileri keseceğini söylemişti.
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isveç, kuran, kuran-ı kerim
isveç, kuran, kuran-ı kerim
İsveç'te bu kez Kuran'ı tekmeleyip çiğneme eylemi
15:31 20.07.2023 (güncellendi: 16:06 20.07.2023) Abone ol
Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stokholm'ün ana camisinin önünde Kuran yakan Salwan Momika, bu kez Irak'ın Stokholm Büyükelçiliği önünde Kuran'ı tekmeleyip çiğneme eylemi yaptı.
Irak ile İsveç arasında diplomatik kriz çıkmasına yol açan Irak asıllı Salwan Momika, İsveç'in başkenti Stokholm'de Kuran eylemlerini devam ettirdi. Stokholm'de yine Kuran yakılacağı haberleri üzerine Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliği'nin basılmasından saatler sonra, Salwan Momika (37), Irak'ın Stokholm Büyükelçiliği önünde Kuran'ı tekmeleyip üstüne bastı. Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stokholm'ün ana camisinin önünde Kuran yakmış olmasına rağmen bu kez protestoyu İslam'ın kutsal kitabını ateşe vermeden tamamladı.
Polisin çevreleyerek korumaya aldığı Momika, etraftakilerin tepkisine rağmen Kuran ve Irak bayrağını yere atıp üzerine basarak, İslam'a hakaret niteliğindesözler sarf etti. Kuran ve Irak bayrağına ayağını silen Momika, Iraklı Şii lider Mukteda es Sadr'ın fotoğrafının bulunduğu bir kağıtla da ayaklarını sildi, daha sonra Irak bayrağını yaktı.
Bu arada Irak hükümeti, İskandinav ülkesinin Kuran protestolarına izin vermesi nedeniyle İsveç'in Bağdat Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesini emrederken kendi büyükelçisini de Stockholm'den geri çağırdı. Irak Başbakanlığı Ofisi, "Başbakan Muhammed Şiya es Sudani, İsveç'in Bağdat Büyükelçisi'ne Irak topraklarını terk etmesi talimatını verdi" açıklamasını yaptı. Karar 'İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim'in yakılması, İslam'ın kutsal değerlerine hakaret ve Irak bayrağının yakılmasına tekrar tekrar izin vermesine' dayandırıldı.
Irak'tan İsveç'e 'ilişkileri kesme' uyarısı
Açıklamada "İsveç topraklarında Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin olayın tekrarlanmasının diplomatik ilişkilerin kesilmesini gerektireceği, İsveç hükümetine bildirildi" denildi.
Bugün İsveç polisinin izin vermesiyle Stokholm'de Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylem gerçekleştirileceğine dair dün gelen haberler üzerine, Bağdat’ta Sadr Hareketi yanlıları, gece geç saatlerde İsveç Büyükelçiliği'ni basarak binanın bazı bölümlerini ateşe vermişti. Irak hükümeti, İsveç Büyükelçiliği'nin yakılmasını kınarken, Kuran'a yönelik eylemlerin sürmesi halinde İsveç ile ilişkileri keseceğini söylemişti.