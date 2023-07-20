https://sputniknews.com.tr/20230720/cumhurbaskanligi-kurul-uyesi-kirecci-korfezle-ekonomik-anlasmalar-daha-ileri-noktalara-tasinabilir-1073762181.html

Cumhurbaşkanlığı Kurul Üyesi Kireçci: Körfez’le ekonomik anlaşmalar daha ileri noktalara taşınabilir

Cumhurbaşkanlığı Kurul Üyesi Kireçci: Körfez’le ekonomik anlaşmalar daha ileri noktalara taşınabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beraberindeki iş insanları ile birlikte Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan Körfez turunu Sputnik’e değerlendiren... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T14:32+0300

2023-07-20T14:32+0300

2023-07-20T14:32+0300

görüş

türkiye

körfez

körfez ülkeleri

körfez işbirliği konseyi (kik)

recep tayyip erdoğan

suudi arabistan

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

katar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Körfez turu kapsamında beraberindeki devlet yetkilileri ve iş insanlarından oluşan heyetle Cidde, Doha ve Abu Dabi’yi ziyaret etti. Karşılıklı olarak en üst düzeyde gerçekleşen ziyaretlerde yatırımdan sanayiye, savunmadan sağlığa, yenilenebilir enerjiden uzay endüstrisine birçok alanda 18 anlaşma ve bir ortak bildiri imzalandı. Bunlardan en önemlileri Suudi Arabistan’a Bayraktar AKINCI TİHA ihracına yönelik anlaşma ve Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalanması oldu.‘ABD’nin Afganistan’dan çekilme süreci Körfez’i Türkiye ile işbirliği yapmaya istekli hale getirdi’Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Körfez ülkeleri ile Türkiye arasında yaşanan son süreci şöyle anlattı:‘Ekonomik anlaşmaların ileri noktalara taşındığını eminim önümüzdeki aylarda göreceğiz’“Bazıları ilişkilerin düzeltilmesinin ve bu ziyaretlerin tek nedeninin ekonomik olduğunu söylüyorlar” diye devam eden Kireçci, “Tek neden bu olamaz. Çünkü Körfez ülkeleri Avrupa’ya Amerika’ya Asya’ya dünyanın her yerine yatırım yapıyorlar. Neden Türkiye de bunların arasında olmasın. Ama burada bir de politik bir gereklilik de var bunun da altını çizmek lazım. Türkiye müttefiki olduğu ülkelere her zaman destek olan bir ülke, bunu Katar’da gösterdi. Bu anlamda önemli bir oyuncu olarak Türkiye’nin hem Ortadoğu’da hem Kafkasya’da öneminin arttığını da vurgulamak gerekiyor. Bu sadece politik ya da sadece ekonomik bir angajman değil ama politik yumuşamadan sonra ekonomik angajmanın gelmesi zaten beklenen bir şeydi. Bu ülkelerin liderleri veya temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan son seçimi kazandıktan sonra yapılan törene katıldılar. Dolayısıyla bu bir iade-i ziyaret boyutunda değerlendirilebilir. Burada ekonomik anlaşmalar da yapılıyor bunun daha ileri noktalara taşındığını eminim önümüzdeki aylarda göreceğiz” diye de ekledi.‘Rusya ile de ABD ile de işbirliğini sürdürmeye gayret eden bir ülkeyiz’Suudi Arabistan ve Türkiye arasında İslam dünyasına liderlik konusundaki tartışmalara değinen Prof. Dr. Kireçci, “Gerilimin devam edeceğini düşünmüyorum. Tam tersine nerelerde işbirliği yapılabilir arayışı içinde olan iki taraf var” diyerek şöyle devam etti:‘Sadece Türkiye’nin değil bütün çevre ülkelerinin de işine gelir’Körfez ile ilişkilerin üst seviyeye çıkarılmasının bölgesel anlamda ne gibi katkıları olabileceğini de değerlendiren Kireçci, şunları kaydetti:

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körfez

suudi arabistan

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

katar

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Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

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