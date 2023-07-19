https://sputniknews.com.tr/20230719/iletisim-baskanligi-turkiye-ile-bae-arasinda-507-milyar-dolarlik-anlasma-imzalandi-1073730060.html

Türkiye ile BAE arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Türkiye ile BAE arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

İletişim Başkanlığı "Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir. Anlaşmaların toplam tutarı 50,7... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T20:16+0300

2023-07-19T20:16+0300

2023-07-19T20:40+0300

iletişim başkanlığı

bae

türkiye

anlaşma

türkiye

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İletişim Başkanlığı, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını açıkladı.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:İletişim Başkanlığının yaptığı paylaşıma göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan ortak mutabakat metnine ilişkin, “İmzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız. Anlaşmanın iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul’da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz. Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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