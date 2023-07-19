Türkiye ile BAE arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı
20:16 19.07.2023 (güncellendi: 20:40 19.07.2023)
BAE - Türkiye
İletişim Başkanlığı "Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir. Anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolardır" açıklamasında bulundu.
İletişim Başkanlığı, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını açıkladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün gerçekleştirdikleri Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir. Bu çerçevede iki taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı’nın başkanlık edecekleri bir ‘Düzeyli Stratejik Konsey’ kurma konusunda mutabakata varmışlardır. Söz konusu Ortak Mutabakat’la Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine çıkartılmıştır. Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır.”
İletişim Başkanlığının yaptığı paylaşıma göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan ortak mutabakat metnine ilişkin, “İmzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız. Anlaşmanın iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul’da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz. Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.