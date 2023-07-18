‘Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti dünyada büyük değişimlere işaret ediyor’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İnşaat-Sen: Yemekhanelerde farelerin gezdiği görüntüleri izledik
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Akaryakıtta artan ÖTV oranlarının sonuçları neler olacak?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV zammı Türkiye'nin gündeminde.
12:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bilişim uzmanı Nebil: Dijital para adaletsizliğe bir tepki olarak doğdu
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İsveç bizim liberaller gibi kendini parçalasa, nüfuzu Türkiye'yi AB üyesi yapmaya yetmez'
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI
Zamlar ekonomiyi kurtarır mı?
17:06
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Yangınlarla mücadele sürüyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vergi uzmanı Aydoğmuş: Elektronik ve kaçak sigaralarda vergi kaybı 260 milyar TL
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Vergi zamları ekonomide dengeleri nasıl etkiler?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
POLİTİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Türkiye bu tuzağa düşmemeli
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV ve KDV'ye gelen artışlar gıda fiyatlarını nasıl etkileyecek
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
FETÖ ile mücadele ne durumda?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Körfez kaynağı ekonomiye ilaç olur mu?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
20:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230718/erdoganin-suudi-arabistan-ziyareti-dunyada-buyuk-degisimlere-isaret-ediyor-1073676255.html
‘Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti dünyada büyük değişimlere işaret ediyor’
‘Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti dünyada büyük değişimlere işaret ediyor’
Suudi Arabistanlı uzman Al-Harbi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinin tüm dünyada büyük değişimlere işaret ettiğini belirtti. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T20:55+0300
2023-07-18T20:59+0300
türkiye
politika
suudi arabistan
körfez
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073639702_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_914bbb00e582e609d7ff60390d973252.jpg
Suudi Arabistanlı siyaset ve strateji uzmanı Muhammed Saleh Al-Harbi, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Erdoğan’ın büyük ve üst düzey bir heyetle Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaret son derece önemli ve sadece bölgede değil, tüm dünyada köklü stratejik değişimlere işaret ediyor” ifadesini kullandı.Tarafların güvenlik, enerji, yapay zeka ve savunma alanında 10’dan fazla anlaşma imzaladığını söyleyen uzman, “Ancak Ankara ve Riyad en büyük anlaşmalara savunma alanında vardı. Taraflar, diğer şeylerin yanı sıra Türk insansız hava aracı Bayraktar üretimini ve tedarikini içeren savunma işbirliğinin geliştirilmesi için ortak bir plan geliştirdi. Bu, iki ülkenin ekonomilerine olumlu yansıyabilir. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında karşılıklı yatırım hacmi 30 milyar dolara ulaştı. Bu yüzden bölge ülkeleri arasında, özellikle de bölgenin kilit ülkeleri olan Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki yakın işbirliği, istikrar ve barışı korumak için belirleyici rol oynayabilir” dedi.‘Türkiye, Yakın Doğu politikasını yeniden başlattı’Rusyalı siyaset uzmanı, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün üyesi Ferhat İbrahimov, Sputnik’e açıklamasında, “Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti, enerji ve savunma alanlarında büyük ve önemli kontratların imzalanması, özellikle de Bayraktar İHA’larının sevkiyatıyla ilgili kontratın imzalanması, Türkiye’nin Yakın Doğu politikasını yeniden başlattığını gösteriyor” yorumunda bulundu.Türkiye ve Körfez monarşileri arasındaki ilişkilerin uzun süre çok gerilimli olmasına rağmen her iki tarafın da durumu yatıştırmaya çalıştığını anımsatan İbrahimov, bunun, dini görüşlerin ortak olması, aynı bölgede bulunmaktan ve işbirliğine ihtiyaç olduğunun anlaşılmasından kaynaklandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:Bu koşullarda, Türkiye’nin, benzer politikayı seçen Suudi Arabistan’la yakınlaşmasının, bu ülkelerin siyasi bağımsızlığa kavuşma isteğini sergilediğini söyleyen uzman, her bir ülkenin bu sürece katkıda bulunacağını ve bu bağlamda aralarındaki işbirliğinin son derece önemli olduğunu kaydetti.Buna karşılık olarak ABD’nin rahatsız olmaya başladığını dile getiren İbrahimov, “Onlar sürekli Türkiye ve Suudi Arabistan’ı yaptırım uygulamakla tehdit ediyor. Ancak tüm bunlar, ABD’nin hegemonyasını yıkmaya başladı. Bu süreç yavaş ilerleyecek, zira Anglosaksonlar bir asır boyunca Yakın Doğu’da aktif olarak çalıştı ve bu sistemi bir yıl içinde yıkmak mümkün değil” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230718/suudi-arabistan-turkiyeden-iha-satin-alacak-1073657344.html
suudi arabistan
körfez
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073639702_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_00ae0635803daf99b08c4b11987c4ef8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, suudi arabistan, körfez, recep tayyip erdoğan
türkiye, suudi arabistan, körfez, recep tayyip erdoğan

‘Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti dünyada büyük değişimlere işaret ediyor’

20:55 18.07.2023 (güncellendi: 20:59 18.07.2023)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Abone olTelegram
Suudi Arabistanlı uzman Al-Harbi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinin tüm dünyada büyük değişimlere işaret ettiğini belirtti.
Suudi Arabistanlı siyaset ve strateji uzmanı Muhammed Saleh Al-Harbi, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Erdoğan’ın büyük ve üst düzey bir heyetle Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaret son derece önemli ve sadece bölgede değil, tüm dünyada köklü stratejik değişimlere işaret ediyor” ifadesini kullandı.
Tarafların güvenlik, enerji, yapay zeka ve savunma alanında 10’dan fazla anlaşma imzaladığını söyleyen uzman, “Ancak Ankara ve Riyad en büyük anlaşmalara savunma alanında vardı. Taraflar, diğer şeylerin yanı sıra Türk insansız hava aracı Bayraktar üretimini ve tedarikini içeren savunma işbirliğinin geliştirilmesi için ortak bir plan geliştirdi. Bu, iki ülkenin ekonomilerine olumlu yansıyabilir. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında karşılıklı yatırım hacmi 30 milyar dolara ulaştı. Bu yüzden bölge ülkeleri arasında, özellikle de bölgenin kilit ülkeleri olan Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki yakın işbirliği, istikrar ve barışı korumak için belirleyici rol oynayabilir” dedi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde imzalanan anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'ın Türkiye'den İHA satın alacağını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
SAVUNMA
Suudi Arabistan Türkiye'den İHA satın alacak
13:39

‘Türkiye, Yakın Doğu politikasını yeniden başlattı’

Rusyalı siyaset uzmanı, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün üyesi Ferhat İbrahimov, Sputnik’e açıklamasında, “Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti, enerji ve savunma alanlarında büyük ve önemli kontratların imzalanması, özellikle de Bayraktar İHA’larının sevkiyatıyla ilgili kontratın imzalanması, Türkiye’nin Yakın Doğu politikasını yeniden başlattığını gösteriyor” yorumunda bulundu.
Türkiye ve Körfez monarşileri arasındaki ilişkilerin uzun süre çok gerilimli olmasına rağmen her iki tarafın da durumu yatıştırmaya çalıştığını anımsatan İbrahimov, bunun, dini görüşlerin ortak olması, aynı bölgede bulunmaktan ve işbirliğine ihtiyaç olduğunun anlaşılmasından kaynaklandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:
“Görünüşe göre, Türkiye’nin uzun süredir devam eden ABD’nin emperyalist hegemonyasından kurtulma arzusu Körfez monarşilerine de bulaşmış. Tarihten hatırlıyoruz ki, yakın zamana kadar Türkiye dahil tüm bu ülkeler ABD ile açıkça tartışmıyordu. Onlar, resmi veya gayri resmi olarak müttefikti. Daha sonra, ABD hegemonyasının müttefik ilişkiler çerçevesinin dışına çıktığının farkına vardılar. Türkiye, ABD’ye boyun eğmeyi reddetmesi nedeniyle ekonomide acılar çekiyor, yatırımları çekme konusunda büyük sorunlar yaşıyor. Şimdi Türkiye bir tür “Doğu’ya dönüş” yapıyor ve bu dönüşe tutarlı ve dikkatli, ama aynı zamanda kararlı biçimde yaklaşıyor.”
Bu koşullarda, Türkiye’nin, benzer politikayı seçen Suudi Arabistan’la yakınlaşmasının, bu ülkelerin siyasi bağımsızlığa kavuşma isteğini sergilediğini söyleyen uzman, her bir ülkenin bu sürece katkıda bulunacağını ve bu bağlamda aralarındaki işbirliğinin son derece önemli olduğunu kaydetti.
Buna karşılık olarak ABD’nin rahatsız olmaya başladığını dile getiren İbrahimov, “Onlar sürekli Türkiye ve Suudi Arabistan’ı yaptırım uygulamakla tehdit ediyor. Ancak tüm bunlar, ABD’nin hegemonyasını yıkmaya başladı. Bu süreç yavaş ilerleyecek, zira Anglosaksonlar bir asır boyunca Yakın Doğu’da aktif olarak çalıştı ve bu sistemi bir yıl içinde yıkmak mümkün değil” diye ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала