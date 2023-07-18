https://sputniknews.com.tr/20230718/suudi-arabistan-turkiyeden-iha-satin-alacak-1073657344.html
Suudi Arabistan Türkiye'den İHA satın alacak
Suudi Arabistan Türkiye'den İHA satın alacak
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde imzalanan anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'ın... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T13:39+0300
2023-07-18T13:39+0300
2023-07-18T13:39+0300
savunma
türkiye
suudi
suudi arabistan
iha
satış
işbirliği
anlaşma
recep tayyip erdoğan
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Körfez turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentini ziyaret etti. Erdoğan, ziyareti çerçevesinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında doğrudan yatırım, sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanlarında 5 anlaşma imzalandı.Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan İşbirliği Sözleşmesi'nin detaylarını açıkladı. Selman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ile iki dost ülke arasındaki askeri ve savunma işbirliği çabaları kapsamında bir savunma işbirliği planı imzaladık" dedi. Suudi Arabistan’ın savunma ve üretim kapasitesini güçlendirmek amacıyla bakanlık ve Baykar şirketi arasında 2 satın alma anlaşması imzalandıklarını belirten Selman, bu kapsamda ülkesinin Türkiye’den İHA satın alacağını duyurdu.'Türkiye’nin en büyük savunma ve havacılık sözleşmesi'Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230718/turkiye-ve-suudi-arabistan-arasinda-yatirim-savunma-enerji-iletisim-alaninda-anlasmalar-imzalandi-1073639603.html
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türkiye, suudi, suudi arabistan, iha, satış, işbirliği, anlaşma, recep tayyip erdoğan, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
türkiye, suudi, suudi arabistan, iha, satış, işbirliği, anlaşma, recep tayyip erdoğan, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
Suudi Arabistan Türkiye'den İHA satın alacak
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Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde imzalanan anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'ın Türkiye'den İHA satın alacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Körfez turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentini ziyaret etti.
Erdoğan, ziyareti çerçevesinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında doğrudan yatırım, sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanlarında 5 anlaşma imzalandı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan İşbirliği Sözleşmesi'nin detaylarını açıkladı.
Selman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ile iki dost ülke arasındaki askeri ve savunma işbirliği çabaları kapsamında bir savunma işbirliği planı imzaladık" dedi.
Suudi Arabistan’ın savunma ve üretim kapasitesini güçlendirmek amacıyla bakanlık ve Baykar şirketi arasında 2 satın alma anlaşması imzalandıklarını belirten Selman, bu kapsamda ülkesinin Türkiye’den İHA satın alacağını duyurdu.
'Türkiye’nin en büyük savunma ve havacılık sözleşmesi'
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.