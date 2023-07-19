https://sputniknews.com.tr/20230719/guney-korede-hapis-yatip-cikan-abdli-askerin-kuzey-koreye-gecmesiyle-yeni-kriz-kapisi-acildi-1073703817.html

Güney Kore'de hapis yatıp çıkan ABD'li askerin Kuzey Kore'ye 'kaçmasıyla' yeni kriz kapısı açıldı

Güney Kore'de hapis yatıp çıkan ABD'li askerin Kuzey Kore'ye 'kaçmasıyla' yeni kriz kapısı açıldı

Tam da Washington'ın Pyonyang'la nükleer gerilimi tırmandırdığı sırada, Güney Kore'de karıştığı saldırılar nedeniyle disiplin kovuşturması altındaki ABD'li bir... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T13:58+0300

2023-07-19T13:58+0300

2023-07-19T14:00+0300

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Biden yönetiminin nükleer savaş çıkarabilecek hamlelerle Asya Pasifik'i kızıştırdığı sırada, Güney Kore'den teknik olarak hala savaş halinde olduğu Kuzey Kore'ye bir ABD askeri geçiverdi. ABD'li yetkililer, ikinci sınıf er Travis King'in, Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) turistik gezideyken, Kuzey Kore sınırını 'kasıtlı ve izinsiz' olarak geçtiğini söyledi. Görgü tanıklarına göre yüksek sesle "Ha ha ha" diye gülerek koşan King, sınırın öbür tarafına vardığında, Kuzey Koreli yetkililerce gözaltına alındı. Bir görgü tanığı, "Başta bunun kötü bir şaka olduğunu düşündüm, ama geri gelmeyince şaka olmadığını anladım. Herkes telaşlandı ve işler çığrından çıktı" dedi.DMZ'de firar vakası, ABD'nin nükleer balistik füze fırlatma kapasiteli denizaltısı USS Kentucky'nin Güney Kore'ye konuşlanmasının ve eşzamanlı düzenlenen Nükleer Danışma Grubu toplantısında Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim Tae-hyo'nin 'Kuzey Kore'ye nükleer saldırıyla rejimi devirme' tehdidi savurmasının ertesinde geldi. AFP'ye konuşan Güney Kore başkenti Seul'den yetkililer, King'in saldırı suçlamasıyla yaklaşık 2 ay hapis yattıktan sonra 10 Temmuz'da hapishaneden bırakıldığını belirtti. Güney Kore haber ajansı Yonhap, King'in Eylül 2022'de bir gece kulübünde bir Korelinin yumruklanması, Ekim 2022'de bir polis devriye aracının arka kapısının defalarca tekmelenmesi olayının zanlısı olduğunu ve kendisini yakalamaya çalışan polise küfrettiğini duyurdu. CBS News, ABD'li yetkililere dayanarak, erin hakkındaki disiplin kovuşturması nedeniyle ABD'ye götürüldüğünü, ancak Incheon Havaalanı'nda eşlikçilerinin elinden kurtulmayı ve DMZ'ye giden tur grubuna katılmayı başardığını bildirdi.1950'de Kore Savaşı sırasında ve sonrasında Güney Kore'yi desteklemek için kurulan ve halihazırda DMZ'yi kontrol eden Birleşmiş Milletler Komutanlığı, firari ABD'li askerin 'Kuzey Kore'de gözaltında olduğuna inandığını ve olayı çözüme kavuşturmak için Kuzey Kore ordusuyla birlikte çalıştığını' söyledi.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 'Pentagon'un durumu yakından izlediği ve soruşturduğu' açıklamasını yaptı. Pentagon'a göre Washington'un en büyük endişesi, 'King'in güvenliği'. Analistler, Pyongyang'ın firari ABD'li askeri Washington'a karşı pazarlık kozu olarak kullanabileceği görüşünde. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve dış politika şefi Kim Yo-jong, ABD nükleer silahlı denizaltısının Güney Kore'ye gelmesiyle ilgili pazartesi günü yaptığı açıklamada şu vurguyu yapmıştı:USS Kentucky'nin 42 yıl sonra Güney Kore limanına demirleyen ilk ABD nükleer silahlı denizaltısı olmasının ardından, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) yönünde iki füze fırlattığı haberi geldi. Zaman zaman karşılıklı saf değiştirme olaylarına sahne olan DMZ'nin özellikle Ortak Güvenlik Alanı (JSA) da denilen ateşkes köyü Panmunjom, beton bariyerlerin alçaklığı ve görece kolay geçilebilir olması nedeniyle firarilerin gözde noktası. Panmunjom'u fırsat bilen King, yaklaşık 5 yıldır Kuzey Kore'ye geçen ilk ABD askeri oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230718/abd-nukleer-silahli-denizaltisini-kucaklayan-guney-kore-kuzey-rejimini-devirebilme-iradesine-isaret-1073669670.html

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