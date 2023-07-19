Güney Afrika: Putin, gelecek ay yapılması planlanan BRICS Zirvesi'ne gelmeyecek
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın ofisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek ay yapılması planlanan BRICS Zirvesi için Güney Afrika'nın Gauteng kentine gitmeyeceğini duyurdu.
Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Rus tarafıyla varılan mutabakat uyarınca BRICS zirvesinde Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un temsil edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Ramaphosa, dün yaptığı açıklamada, BRICS Zirvesi için Güney Afrika'yı ziyaret etmesi beklenen Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) yakalama kararı gereği tutuklanmasının savaş sebebi sayılabileceği uyarısında bulunmuştu.
Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı UCM, 17 Mart'ta, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında 'Ukrayna’da savaş suçu işledikleri' iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.
Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.
Cumhurbaşkanı Ramaphosa, dün yaptığı açıklamada, BRICS Zirvesi için Güney Afrika'yı ziyaret etmesi beklenen Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) yakalama kararı gereği tutuklanmasının savaş sebebi sayılabileceği uyarısında bulunmuştu.
Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı UCM, 17 Mart'ta, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında 'Ukrayna’da savaş suçu işledikleri' iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.
Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.