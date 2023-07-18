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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Putin'i tutuklamak Rusya'ya savaş ilanı olur
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Putin'i tutuklamak Rusya'ya savaş ilanı olur
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, mahkemeye verdiği ifadede, gelecek ay BRICS Liderler Zirvesi için ülkeyi ziyaret etmesi beklenen Rus Devlet Başkanı... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T21:46+0300
2023-07-18T21:46+0300
dünya
cyril ramaphosa
vladimir putin
rusya
güney afrika
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Gelecek ay BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Güney Afrika Cumhuriyeti, UCM'ye taraf devletlerden biri olarak, zirveye katılması durumunda Rus lider Putin'i tutuklamakla yükümlü bulunuyor.Hükûmet, UCM'nin emrinin uygulanmasına sıcak bakmazken ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA), hükûmeti bu emri uygulamaya zorlamak için konuyu geçen ay Gauteng Yüksek Mahkemesine taşımıştı.Cumhurbaşkanı Ramaphosa, konu hakkında gizli tutulması şartıyla mahkemeye yeminli bir ifade verdi ancak Yüksek Mahkeme bu gizlilik talebini uygun görmeyerek Cumhurbaşkanı'nın ifadesini bugün kamuoyuyla paylaştı.'Putin'i tutuklayarak Rusya'ya savaş ilan etmek, hükûmete verilen yetkilerin pervasızca, anayasaya ve hukuka aykırı bir şekilde kullanılması anlamına gelir'Ramaphosa, mahkemeye verdiği ifadede, "Putin'i tutuklamanın Rusya'ya savaş ilan etmek anlamı taşıdığını" belirterek "Putin'i tutuklayarak Rusya'ya savaş ilan etmek, hükûmete verilen yetkilerin pervasızca, anayasaya ve hukuka aykırı bir şekilde kullanılması anlamına gelir." dedi.Cumhurbaşkanı Ramaphosa ayrıca Güney Afrika'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için taraflarla aktif görüşmeler yaptığını vurgulayarak tutuklama kararının bu çalışmaları da boşa çıkaracağını söyledi.'Güney Afrika ile Rusya arasındaki ilişkiler apartheid ile mücadele yıllarına dayanıyor'İktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) ile Moskova arasında, Soğuk Savaş döneminden kalma derin ilişkiler bulunuyor.Bu ilişkilerin temeli, Sovyetler Birliği'nin Güney Afrika'yı 1948-1994 yıllarında yöneten apartheid rejimine karşı mücadeleye olan desteğine dayanıyor. O dönem yasaklı bir siyasi hareket olan ANC ise 1994'ten beri iktidarda bulunuyor.Öte yandan Güney Afrika'nın Rusya ile ilişkileri ve Rusya-Ukrayna krizindeki tarafsız tutumu Batılı devletlerin tepkisini çekiyor.
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cyril ramaphosa, vladimir putin, rusya, güney afrika
cyril ramaphosa, vladimir putin, rusya, güney afrika

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Putin'i tutuklamak Rusya'ya savaş ilanı olur

21:46 18.07.2023
© AFP 2023 / RAMIL SITDIKOVVladimir Putin- Cyril Ramaphosa
Vladimir Putin- Cyril Ramaphosa - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AFP 2023 / RAMIL SITDIKOV
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, mahkemeye verdiği ifadede, gelecek ay BRICS Liderler Zirvesi için ülkeyi ziyaret etmesi beklenen Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) yakalama kararı gereği tutuklanmasının, savaş sebebi sayılabileceğini söyledi.
Gelecek ay BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Güney Afrika Cumhuriyeti, UCM'ye taraf devletlerden biri olarak, zirveye katılması durumunda Rus lider Putin'i tutuklamakla yükümlü bulunuyor.
Hükûmet, UCM'nin emrinin uygulanmasına sıcak bakmazken ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA), hükûmeti bu emri uygulamaya zorlamak için konuyu geçen ay Gauteng Yüksek Mahkemesine taşımıştı.
Cumhurbaşkanı Ramaphosa, konu hakkında gizli tutulması şartıyla mahkemeye yeminli bir ifade verdi ancak Yüksek Mahkeme bu gizlilik talebini uygun görmeyerek Cumhurbaşkanı'nın ifadesini bugün kamuoyuyla paylaştı.

'Putin'i tutuklayarak Rusya'ya savaş ilan etmek, hükûmete verilen yetkilerin pervasızca, anayasaya ve hukuka aykırı bir şekilde kullanılması anlamına gelir'

Ramaphosa, mahkemeye verdiği ifadede, "Putin'i tutuklamanın Rusya'ya savaş ilan etmek anlamı taşıdığını" belirterek "Putin'i tutuklayarak Rusya'ya savaş ilan etmek, hükûmete verilen yetkilerin pervasızca, anayasaya ve hukuka aykırı bir şekilde kullanılması anlamına gelir." dedi.
Cumhurbaşkanı Ramaphosa ayrıca Güney Afrika'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için taraflarla aktif görüşmeler yaptığını vurgulayarak tutuklama kararının bu çalışmaları da boşa çıkaracağını söyledi.

'Güney Afrika ile Rusya arasındaki ilişkiler apartheid ile mücadele yıllarına dayanıyor'

İktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) ile Moskova arasında, Soğuk Savaş döneminden kalma derin ilişkiler bulunuyor.
Bu ilişkilerin temeli, Sovyetler Birliği'nin Güney Afrika'yı 1948-1994 yıllarında yöneten apartheid rejimine karşı mücadeleye olan desteğine dayanıyor. O dönem yasaklı bir siyasi hareket olan ANC ise 1994'ten beri iktidarda bulunuyor.
Öte yandan Güney Afrika'nın Rusya ile ilişkileri ve Rusya-Ukrayna krizindeki tarafsız tutumu Batılı devletlerin tepkisini çekiyor.
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