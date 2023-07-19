https://sputniknews.com.tr/20230719/epdkdan-makam-araci-aciklamasi-tasarruf-odakli-bir-bakisla-gerceklestirildi-1073698088.html

EPDK'dan makam aracı açıklaması: 'Tasarruf odaklı bir bakışla gerçekleştirildi'

EPDK'dan makam aracı açıklaması: 'Tasarruf odaklı bir bakışla gerçekleştirildi'

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), kurumun bünyesinde gerçekleştirilen bütün alımların kamu menfaati gözetilerek tasarruf odaklı bir bakışla, tamamen... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T11:41+0300

2023-07-19T11:41+0300

2023-07-19T11:41+0300

ekonomi

epdk

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

makam aracı

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EPDK'den yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan, "EPDK'nın piyasa değeri 10 milyon lira olan makam aracı kiralamak için ihale açtığı" yönündeki haberin gerçek dışı olduğu kaydedildi.'Haber hayal ürünüdür'Kurumun bir makam aracı bulunduğunu ve söz konusu aracın kiralama süresinin dolması üzerine ihaleye çıkıldığının belirtildiği açıklamada, "Ancak haberde belirtildiği gibi ihale şartnamesinde herhangi bir marka ve modelin talep edildiği iddiası tamamen hayal ürünüdür." ifadesine yer verildi.İlgili şartnamenin halka açık ve erişilebilir olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230608/epdk-7-sirkete-lisans-verdi-1072165062.html

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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), makam aracı