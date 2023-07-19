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EPDK'dan makam aracı açıklaması: 'Tasarruf odaklı bir bakışla gerçekleştirildi'
EPDK'dan makam aracı açıklaması: 'Tasarruf odaklı bir bakışla gerçekleştirildi'
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), kurumun bünyesinde gerçekleştirilen bütün alımların kamu menfaati gözetilerek tasarruf odaklı bir bakışla, tamamen... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T11:41+0300
2023-07-19T11:41+0300
ekonomi
epdk
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
makam aracı
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EPDK'den yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan, "EPDK'nın piyasa değeri 10 milyon lira olan makam aracı kiralamak için ihale açtığı" yönündeki haberin gerçek dışı olduğu kaydedildi.'Haber hayal ürünüdür'Kurumun bir makam aracı bulunduğunu ve söz konusu aracın kiralama süresinin dolması üzerine ihaleye çıkıldığının belirtildiği açıklamada, "Ancak haberde belirtildiği gibi ihale şartnamesinde herhangi bir marka ve modelin talep edildiği iddiası tamamen hayal ürünüdür." ifadesine yer verildi.İlgili şartnamenin halka açık ve erişilebilir olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), makam aracı
epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), makam aracı

EPDK'dan makam aracı açıklaması: 'Tasarruf odaklı bir bakışla gerçekleştirildi'

11:41 19.07.2023
© AAEnerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© AA
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), kurumun bünyesinde gerçekleştirilen bütün alımların kamu menfaati gözetilerek tasarruf odaklı bir bakışla, tamamen şeffaf ve hukuka uygun şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.
EPDK'den yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan, "EPDK'nın piyasa değeri 10 milyon lira olan makam aracı kiralamak için ihale açtığı" yönündeki haberin gerçek dışı olduğu kaydedildi.

'Haber hayal ürünüdür'

Kurumun bir makam aracı bulunduğunu ve söz konusu aracın kiralama süresinin dolması üzerine ihaleye çıkıldığının belirtildiği açıklamada, "Ancak haberde belirtildiği gibi ihale şartnamesinde herhangi bir marka ve modelin talep edildiği iddiası tamamen hayal ürünüdür." ifadesine yer verildi.
İlgili şartnamenin halka açık ve erişilebilir olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"'Tasarruf amaçlı olarak' istenen şartlar arasında aracın ikinci el olmasının ve 120 bin kilometreye kadar kullanılmış olmasının da kabul edileceği belirtilmiştir. Dileyenler Kamu İhale Kurumunun ihale duyurularından (EKAP üzerinden) teknik şartnameye ulaşabilirler. (İhale kayıt no: 2023/688781) Kurumumuzu yıpratmaya yönelik hazırlanan bu haber ile ilgili söz konusu gazeteye tekzip metni gönderilmiş, metnin yayımlanmaması halinde hukuki yollara başvurulacağı ifade edilmiştir. EPDK, 'kurulduğu günden' bu yana verimlilik ve tasarruf odaklı çalışmayı hizmet prensiplerinin ilk sırasına koymuştur. Kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilen bütün alımlar da kamu menfaati gözetilerek tasarruf odaklı bir bakışla, tamamen şeffaf ve hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmektedir."
EPDK - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
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