https://sputniknews.com.tr/20230608/epdk-7-sirkete-lisans-verdi-1072165062.html
EPDK 7 şirkete lisans verdi
EPDK 7 şirkete lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK), 7 şirkete çeşitli piyasalarda yeni lisans verildi. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T09:19+0300
2023-06-08T09:19+0300
2023-06-08T09:19+0300
türkiye
enerji piyasası
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
lisans
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EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, elektrik piyasasında 2 şirkete üretim lisansı ve 1 şirkete tedarik lisansı verilirken, 1 şirketin üretim lisansı da sonlandırıldı.Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında ise 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verilirken, 1 şirkete de madeni yağ lisansı verildi. Aynı piyasada, 1 şirketin depolama lisansı süresi ise uzatıldı.Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında da 1 şirketin LPG depolama lisansı sona erdirildi.
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enerji piyasası, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), lisans
enerji piyasası, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), lisans
EPDK 7 şirkete lisans verdi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK), 7 şirkete çeşitli piyasalarda yeni lisans verildi.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 2 şirkete üretim lisansı ve 1 şirkete tedarik lisansı verilirken, 1 şirketin üretim lisansı da sonlandırıldı.
Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında ise 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.
Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verilirken, 1 şirkete de madeni yağ lisansı verildi. Aynı piyasada, 1 şirketin depolama lisansı süresi ise uzatıldı.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında da 1 şirketin LPG depolama lisansı sona erdirildi.