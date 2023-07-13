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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230713/kornet-icin-gelistirilen-kurgan-ilk-kez-savas-alaninda-basariyla-kullanildi-1073516829.html
‘Kornet’ için geliştirilen ‘Kurgan’, ilk kez savaş alanında başarıyla kullanıldı
‘Kornet’ için geliştirilen ‘Kurgan’, ilk kez savaş alanında başarıyla kullanıldı
Tanksavar füze sistemi ‘Kornet’ için geliştirilen uzaktan kumanda sistemi ‘Kurgan’, ilk kez savaş alanında başarıyla kullanıldı 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T20:54+0300
2023-07-13T20:54+0300
ukrayna krizi
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rusya
ukrayna
kornet-e tanksavar füze sistemi
kurgan
tanksavar füze
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Tanksavar füze sistemi Kornet’in geliştiricisi olan ekibin sözcüsü, Kornet için geliştirilen uzaktan kumanda sistemi Kurgan’ın, ilk kez savaş alanında başarıyla kullanıldığını ve özel askeri operasyon kapsamında yürütülen faaliyetlerin birinde tanksavar güdümlü füzenin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait sığınağı yok ettiğini söyledi.Sözcü, “Güney Askeri Grubunun özel kuvvetler birimi, tanksavar füze sistemi Kornet için geliştirilen uzaktan kumanda sistemi Kurgan ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sığınağını yerle bir etti” dedi.Geliştiriciler tarafından Sputnik’e gönderilen görüntülerde, sistemin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sığınağındaki atık yığınlarından birine hedeflendiği, güdümlü bir füzenin fırlatılıldığı ve imha kontrolü görülüyor. Bu sırada füzenin yönlendirilmesi ve fırlatılması uzaktan kumanda ile gerçekleştiriliyor.Kurgan, kontrol düğmeleri ve tanksavar güdümlü füzenin görüş alanının gösterildiği bir ekranı olan, darbeye dayanıklı bir konteynere yerleştirilmiş uzaktan kumanda sistemidir.Sistemin ana görevi, savaşçıları düşmanın misilleme ateşinden korumaktır. Bir tanksavar güdümlü füze fırlatıldığında, füzenin ateşlendiği nokta deşifre olduğundan düşman buraya ateş edebilir. Bu nedenle, uzaktan kumanda sistemini kullanan savaşçılar, fırlatıcıdan 50 metreye kadar bir mesafede daha güvenli bir noktaya geçebilir.Benzer uzaktan kumanda sistemi daha önce, Ukraynalı tanksavar füze sistemi Stugna-P’nin geliştiricileri tarafından kullanılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230713/rus-ordusu-uzun-menzilli-fuzelerle-ukrayna-ordusunun-depolarini-vurdu-1073513398.html
https://sputniknews.com.tr/20230713/ukraynali-tuggeneral-abdden-misket-bombalari-aldik-ancak-henuz-kullanmadik-1073514553.html
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Tanksavar füze sistemi ‘Kornet’ için geliştirilen uzaktan kumanda sistemi ‘Kurgan’, ilk kez savaş alanında başarıyla kullanıldı
Tanksavar füze sistemi ‘Kornet’ için geliştirilen uzaktan kumanda sistemi ‘Kurgan’, ilk kez savaş alanında başarıyla kullanıldı
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video, rusya, ukrayna, kornet-e tanksavar füze sistemi, kurgan, tanksavar füze
video, rusya, ukrayna, kornet-e tanksavar füze sistemi, kurgan, tanksavar füze

‘Kornet’ için geliştirilen ‘Kurgan’, ilk kez savaş alanında başarıyla kullanıldı

20:54 13.07.2023
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Tanksavar füze sistemi ‘Kornet’ için geliştirilen uzaktan kumanda sistemi ‘Kurgan’, ilk kez savaş alanında başarıyla kullanıldı
Tanksavar füze sistemi Kornet’in geliştiricisi olan ekibin sözcüsü, Kornet için geliştirilen uzaktan kumanda sistemi Kurgan’ın, ilk kez savaş alanında başarıyla kullanıldığını ve özel askeri operasyon kapsamında yürütülen faaliyetlerin birinde tanksavar güdümlü füzenin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait sığınağı yok ettiğini söyledi.
Sözcü, “Güney Askeri Grubunun özel kuvvetler birimi, tanksavar füze sistemi Kornet için geliştirilen uzaktan kumanda sistemi Kurgan ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sığınağını yerle bir etti” dedi.
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Geliştiriciler tarafından Sputnik’e gönderilen görüntülerde, sistemin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sığınağındaki atık yığınlarından birine hedeflendiği, güdümlü bir füzenin fırlatılıldığı ve imha kontrolü görülüyor. Bu sırada füzenin yönlendirilmesi ve fırlatılması uzaktan kumanda ile gerçekleştiriliyor.
Kurgan, kontrol düğmeleri ve tanksavar güdümlü füzenin görüş alanının gösterildiği bir ekranı olan, darbeye dayanıklı bir konteynere yerleştirilmiş uzaktan kumanda sistemidir.
Sistemin ana görevi, savaşçıları düşmanın misilleme ateşinden korumaktır. Bir tanksavar güdümlü füze fırlatıldığında, füzenin ateşlendiği nokta deşifre olduğundan düşman buraya ateş edebilir. Bu nedenle, uzaktan kumanda sistemini kullanan savaşçılar, fırlatıcıdan 50 metreye kadar bir mesafede daha güvenli bir noktaya geçebilir.
Benzer uzaktan kumanda sistemi daha önce, Ukraynalı tanksavar füze sistemi Stugna-P’nin geliştiricileri tarafından kullanılmıştı.
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