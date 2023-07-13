https://sputniknews.com.tr/20230713/kornet-icin-gelistirilen-kurgan-ilk-kez-savas-alaninda-basariyla-kullanildi-1073516829.html

‘Kornet’ için geliştirilen ‘Kurgan’, ilk kez savaş alanında başarıyla kullanıldı

‘Kornet’ için geliştirilen ‘Kurgan’, ilk kez savaş alanında başarıyla kullanıldı

Tanksavar füze sistemi ‘Kornet’ için geliştirilen uzaktan kumanda sistemi ‘Kurgan’, ilk kez savaş alanında başarıyla kullanıldı 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T20:54+0300

2023-07-13T20:54+0300

2023-07-13T20:54+0300

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Tanksavar füze sistemi Kornet’in geliştiricisi olan ekibin sözcüsü, Kornet için geliştirilen uzaktan kumanda sistemi Kurgan’ın, ilk kez savaş alanında başarıyla kullanıldığını ve özel askeri operasyon kapsamında yürütülen faaliyetlerin birinde tanksavar güdümlü füzenin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait sığınağı yok ettiğini söyledi.Sözcü, “Güney Askeri Grubunun özel kuvvetler birimi, tanksavar füze sistemi Kornet için geliştirilen uzaktan kumanda sistemi Kurgan ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sığınağını yerle bir etti” dedi.Geliştiriciler tarafından Sputnik’e gönderilen görüntülerde, sistemin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sığınağındaki atık yığınlarından birine hedeflendiği, güdümlü bir füzenin fırlatılıldığı ve imha kontrolü görülüyor. Bu sırada füzenin yönlendirilmesi ve fırlatılması uzaktan kumanda ile gerçekleştiriliyor.Kurgan, kontrol düğmeleri ve tanksavar güdümlü füzenin görüş alanının gösterildiği bir ekranı olan, darbeye dayanıklı bir konteynere yerleştirilmiş uzaktan kumanda sistemidir.Sistemin ana görevi, savaşçıları düşmanın misilleme ateşinden korumaktır. Bir tanksavar güdümlü füze fırlatıldığında, füzenin ateşlendiği nokta deşifre olduğundan düşman buraya ateş edebilir. Bu nedenle, uzaktan kumanda sistemini kullanan savaşçılar, fırlatıcıdan 50 metreye kadar bir mesafede daha güvenli bir noktaya geçebilir.Benzer uzaktan kumanda sistemi daha önce, Ukraynalı tanksavar füze sistemi Stugna-P’nin geliştiricileri tarafından kullanılmıştı.

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Tanksavar füze sistemi ‘Kornet’ için geliştirilen uzaktan kumanda sistemi ‘Kurgan’, ilk kez savaş alanında başarıyla kullanıldı Tanksavar füze sistemi ‘Kornet’ için geliştirilen uzaktan kumanda sistemi ‘Kurgan’, ilk kez savaş alanında başarıyla kullanıldı 2023-07-13T20:54+0300 true PT0M57S

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video, rusya, ukrayna, kornet-e tanksavar füze sistemi, kurgan, tanksavar füze