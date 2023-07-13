https://sputniknews.com.tr/20230713/rus-ordusu-uzun-menzilli-fuzelerle-ukrayna-ordusunun-depolarini-vurdu-1073513398.html
Rus ordusu uzun menzilli füzelerle Ukrayna ordusunun depolarını vurdu
Rus ordusu uzun menzilli füzelerle Ukrayna ordusunun depolarını vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait silah depolarının, gemilerden atılan uzun menzilli hassas füzelerle vurulduğunu belirtti. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T16:52+0300
2023-07-13T16:52+0300
2023-07-13T16:53+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
silah
depo
uzun menzilli füze
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Saldırı hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusunun Donetsk, Krasnıy Liman ve Güney Donetsk cephelerinde birkaç saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun 16 saldırısının püskürtüldüğü, bir sabotaj grubunun da önlendiği ifade edildi. Düşmanın 480 asker, 6 kamyonet, 3 adet Krab topu, Msta-B ve D-30 obüsleri etkisiz hale getirildi.Güney Donetsk ve Zaporojye cephesinde, 3 saldırı girişiminin önlendiği aktarıldı. Ukrayna ordusunun kaybı 180’den fazla asker, bir tank, beş zırhlı personel taşıyıcı, iki otomobil, AS90 Braveheart topçu sistemi, iki adet Msta-B obüsü, üç adet D-30 obüsü, bir adet Gvozdika ve bir adet Grad çok namlulu roketatar olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman cephesi, Ukrayna ordu mevzilerine düzenlenen hava ve topçu saldırılar ve 3 saldırı girişiminin püskürtülmesi sonucu, son 24 saatte yaklaşık 90 Ukraynalı asker, dört zırhlı savaş aracı, dört kamyonet, Akatsiya topçu sistemi ve D-30 obüsü yok edildi.Kupyansk cephesinde, dört noktada Ukrayna ordu mevzileri vuruldu. Düşman kaybı yaklaşık 30 kişi, iki zırhlı personel taşıyıcı, iki otomobil, D-20 obüsü ve iki Gvozdika topçu sistemi olarak gerçekleşti.Herson cephesinde, Ukrayna ordusunun yaklaşık 70 asker, bir zırhlı personel taşıyıcısı, üç otomobil , Akatsiya ve Gvozdika topları etkisiz hale getirildi.
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rusya, ukrayna, silah, depo, uzun menzilli füze
rusya, ukrayna, silah, depo, uzun menzilli füze
Rus ordusu uzun menzilli füzelerle Ukrayna ordusunun depolarını vurdu
16:52 13.07.2023 (güncellendi: 16:53 13.07.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait silah depolarının, gemilerden atılan uzun menzilli hassas füzelerle vurulduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Saldırı hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadesine yer verildi.
Ukrayna ordusunun Donetsk, Krasnıy Liman ve Güney Donetsk cephelerinde birkaç saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.
Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun 16 saldırısının püskürtüldüğü, bir sabotaj grubunun da önlendiği ifade edildi. Düşmanın 480 asker, 6 kamyonet, 3 adet Krab topu, Msta-B ve D-30 obüsleri etkisiz hale getirildi.
Güney Donetsk ve Zaporojye cephesinde, 3 saldırı girişiminin önlendiği aktarıldı. Ukrayna ordusunun kaybı 180’den fazla asker, bir tank, beş zırhlı personel taşıyıcı, iki otomobil, AS90 Braveheart topçu sistemi, iki adet Msta-B obüsü, üç adet D-30 obüsü, bir adet Gvozdika ve bir adet Grad çok namlulu roketatar olarak gerçekleşti.
Krasnıy Liman cephesi, Ukrayna ordu mevzilerine düzenlenen hava ve topçu saldırılar ve 3 saldırı girişiminin püskürtülmesi sonucu, son 24 saatte yaklaşık 90 Ukraynalı asker, dört zırhlı savaş aracı, dört kamyonet, Akatsiya topçu sistemi ve D-30 obüsü yok edildi.
Kupyansk cephesinde, dört noktada Ukrayna ordu mevzileri vuruldu. Düşman kaybı yaklaşık 30 kişi, iki zırhlı personel taşıyıcı, iki otomobil, D-20 obüsü ve iki Gvozdika topçu sistemi olarak gerçekleşti.
Herson cephesinde, Ukrayna ordusunun yaklaşık 70 asker, bir zırhlı personel taşıyıcısı, üç otomobil , Akatsiya ve Gvozdika topları etkisiz hale getirildi.