Rus ordusu uzun menzilli füzelerle Ukrayna ordusunun depolarını vurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman-İş: Bazı şirketler miadı dolmuş tavukları marketten toplayıp çamaşır suyu döküyor
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
‘Suriye hükümeti, Türkiye’nin rahatsız olmasını istemedi’
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
6 dk
ÖĞLE AJANDASI
Milli Eğitim Bakanı'nın sözleri tartışma yarattı
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Döviz kuru ile birlikte KDV artışları tartışılıyor
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'NATO zirvesinin tek başarılı yönü Türkiye'nin İsveç'i kabul etmesi'
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Ek bütçe ne getirir ne götürür?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi değerlendirmesi
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve NATO liderler zirvesi
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Özlale: IMF’den daha insafsız bir ekonomi programı uygulanıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya dönüşü verdiği mesajlar
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de Kurultay süreci hangi aşamada?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kırmızı Cuma
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230713/rus-ordusu-uzun-menzilli-fuzelerle-ukrayna-ordusunun-depolarini-vurdu-1073513398.html
Rus ordusu uzun menzilli füzelerle Ukrayna ordusunun depolarını vurdu
Rus ordusu uzun menzilli füzelerle Ukrayna ordusunun depolarını vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait silah depolarının, gemilerden atılan uzun menzilli hassas füzelerle vurulduğunu belirtti. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T16:52+0300
2023-07-13T16:53+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
silah
depo
uzun menzilli füze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/07/1072141620_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bfa98546daa7839646cda8c912119620.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Saldırı hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusunun Donetsk, Krasnıy Liman ve Güney Donetsk cephelerinde birkaç saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun 16 saldırısının püskürtüldüğü, bir sabotaj grubunun da önlendiği ifade edildi. Düşmanın 480 asker, 6 kamyonet, 3 adet Krab topu, Msta-B ve D-30 obüsleri etkisiz hale getirildi.Güney Donetsk ve Zaporojye cephesinde, 3 saldırı girişiminin önlendiği aktarıldı. Ukrayna ordusunun kaybı 180’den fazla asker, bir tank, beş zırhlı personel taşıyıcı, iki otomobil, AS90 Braveheart topçu sistemi, iki adet Msta-B obüsü, üç adet D-30 obüsü, bir adet Gvozdika ve bir adet Grad çok namlulu roketatar olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman cephesi, Ukrayna ordu mevzilerine düzenlenen hava ve topçu saldırılar ve 3 saldırı girişiminin püskürtülmesi sonucu, son 24 saatte yaklaşık 90 Ukraynalı asker, dört zırhlı savaş aracı, dört kamyonet, Akatsiya topçu sistemi ve D-30 obüsü yok edildi.Kupyansk cephesinde, dört noktada Ukrayna ordu mevzileri vuruldu. Düşman kaybı yaklaşık 30 kişi, iki zırhlı personel taşıyıcı, iki otomobil, D-20 obüsü ve iki Gvozdika topçu sistemi olarak gerçekleşti.Herson cephesinde, Ukrayna ordusunun yaklaşık 70 asker, bir zırhlı personel taşıyıcısı, üç otomobil , Akatsiya ve Gvozdika topları etkisiz hale getirildi.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/07/1072141620_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79487c2c6fcb5d868aacafbd7a8c69fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, silah, depo, uzun menzilli füze
rusya, ukrayna, silah, depo, uzun menzilli füze

Rus ordusu uzun menzilli füzelerle Ukrayna ordusunun depolarını vurdu

16:52 13.07.2023 (güncellendi: 16:53 13.07.2023)
© Sputnik / Aleksey Mayşev / Multimedya arşivine gidinRusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© Sputnik / Aleksey Mayşev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait silah depolarının, gemilerden atılan uzun menzilli hassas füzelerle vurulduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Saldırı hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadesine yer verildi.
Ukrayna ordusunun Donetsk, Krasnıy Liman ve Güney Donetsk cephelerinde birkaç saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.
Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun 16 saldırısının püskürtüldüğü, bir sabotaj grubunun da önlendiği ifade edildi. Düşmanın 480 asker, 6 kamyonet, 3 adet Krab topu, Msta-B ve D-30 obüsleri etkisiz hale getirildi.
Güney Donetsk ve Zaporojye cephesinde, 3 saldırı girişiminin önlendiği aktarıldı. Ukrayna ordusunun kaybı 180’den fazla asker, bir tank, beş zırhlı personel taşıyıcı, iki otomobil, AS90 Braveheart topçu sistemi, iki adet Msta-B obüsü, üç adet D-30 obüsü, bir adet Gvozdika ve bir adet Grad çok namlulu roketatar olarak gerçekleşti.
Krasnıy Liman cephesi, Ukrayna ordu mevzilerine düzenlenen hava ve topçu saldırılar ve 3 saldırı girişiminin püskürtülmesi sonucu, son 24 saatte yaklaşık 90 Ukraynalı asker, dört zırhlı savaş aracı, dört kamyonet, Akatsiya topçu sistemi ve D-30 obüsü yok edildi.
Kupyansk cephesinde, dört noktada Ukrayna ordu mevzileri vuruldu. Düşman kaybı yaklaşık 30 kişi, iki zırhlı personel taşıyıcı, iki otomobil, D-20 obüsü ve iki Gvozdika topçu sistemi olarak gerçekleşti.
Herson cephesinde, Ukrayna ordusunun yaklaşık 70 asker, bir zırhlı personel taşıyıcısı, üç otomobil , Akatsiya ve Gvozdika topları etkisiz hale getirildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала