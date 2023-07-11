https://sputniknews.com.tr/20230711/litvanyada-erdogan-sunak-gorusmesi-1073420158.html
Litvanya'da Erdoğan-Sunak görüşmesi
Litvanya'da Erdoğan-Sunak görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Vilnius'ta, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T14:12+0300
2023-07-11T14:12+0300
2023-07-11T14:19+0300
dünya
nato
recep tayyip erdoğan
sunak
rishi sunak
görüşme
ikili görüşme
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki ikili görüşmeleri devam ediyor.Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.
https://sputniknews.com.tr/20230711/cumhurbaskani-erdogan-macron-ile-gorustu-1073411619.html
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nato, recep tayyip erdoğan, sunak, rishi sunak, görüşme, ikili görüşme
nato, recep tayyip erdoğan, sunak, rishi sunak, görüşme, ikili görüşme
Litvanya'da Erdoğan-Sunak görüşmesi
14:12 11.07.2023 (güncellendi: 14:19 11.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Vilnius'ta, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki ikili görüşmeleri devam ediyor.
Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.
Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.