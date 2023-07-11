https://sputniknews.com.tr/20230711/cumhurbaskani-erdogan-macron-ile-gorustu-1073411619.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T12:34+0300
2023-07-11T12:34+0300
2023-07-11T12:48+0300
dünya
fransa
nato
recep tayyip erdoğan
emmanuel macron
görüşme
ikili görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073411677_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_3fbd8b91462f0f1be3fb6133e29773a3.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşmeleri devam ediyor.Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230711/beyaz-saraydan-erdogana-yanit-nato-natodur-ab-abdir-1073404014.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073411677_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_7e60276ae6c5ec1ca903d1a1d6dc8e26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, nato, recep tayyip erdoğan, emmanuel macron, görüşme, ikili görüşme
fransa, nato, recep tayyip erdoğan, emmanuel macron, görüşme, ikili görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
12:34 11.07.2023 (güncellendi: 12:48 11.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşmeleri devam ediyor.
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.