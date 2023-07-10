https://sputniknews.com.tr/20230710/rus-ortodoks-kilisesi-lideri-kirill-rusya-dunyayi-deccalin-gelisine-karsi-koruyor-1073393197.html

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Kirill: Rusya dünyayı Deccal’in gelişine karşı koruyor

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Kirill: Rusya dünyayı Deccal’in gelişine karşı koruyor

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, Batı’dakiler dahil birçok insanın Rusya’ya, Deccal'in dünyaya gelişini engelleyen ülke gözüyle baktığını söyledi. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T22:15+0300

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ukrayna krizi

rusya

ukrayna

patrik kirill

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Valaam Takımadalarının Oboronnıy Adası’ndaki manastırda gerçekleştirdiği ayinin ardından toplananlara konuşan Patrik, “Bugün, Batı’dakiler dahil birçok insan Rusya’ya büyük dikkat ve umutla son kale gözüyle bakıyor. İncil’in diliyle söyleyecek olursak Rusya, kötülüğün total egemenliğine, yani Deccal’in gelişine karşı caydırıcı haline geliyor. Böyle bir dönemde kilisemizin halkımızdan, ülkemizde ve genel olarak tüm dünyadan büyük manevi sorumluluğa sahip olduğunun farkında olmalıyız” dedi.Rus Ortodoks Kilisesi’nin 'halkımız için inancı koruyarak büyük ve tarihi kahramanlık' yaptığını kaydeden Kirill, "Tanrı'nın koruması sevgili anavatanımız Rusya, kilisemiz ve bu kutsal manastır üzerinde olsun" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230624/patrik-kirill-silahli-isyancilara-seslendi-en-buyuk-suc-1072815844.html

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