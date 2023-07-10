https://sputniknews.com.tr/20230710/rus-ortodoks-kilisesi-lideri-kirill-rusya-dunyayi-deccalin-gelisine-karsi-koruyor-1073393197.html
Rus Ortodoks Kilisesi lideri Kirill: Rusya dünyayı Deccal’in gelişine karşı koruyor
Rus Ortodoks Kilisesi lideri Kirill: Rusya dünyayı Deccal’in gelişine karşı koruyor
Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, Batı’dakiler dahil birçok insanın Rusya’ya, Deccal'in dünyaya gelişini engelleyen ülke gözüyle baktığını söyledi. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T22:15+0300
2023-07-10T22:15+0300
2023-07-10T22:15+0300
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Valaam Takımadalarının Oboronnıy Adası’ndaki manastırda gerçekleştirdiği ayinin ardından toplananlara konuşan Patrik, “Bugün, Batı’dakiler dahil birçok insan Rusya’ya büyük dikkat ve umutla son kale gözüyle bakıyor. İncil’in diliyle söyleyecek olursak Rusya, kötülüğün total egemenliğine, yani Deccal’in gelişine karşı caydırıcı haline geliyor. Böyle bir dönemde kilisemizin halkımızdan, ülkemizde ve genel olarak tüm dünyadan büyük manevi sorumluluğa sahip olduğunun farkında olmalıyız” dedi.Rus Ortodoks Kilisesi’nin 'halkımız için inancı koruyarak büyük ve tarihi kahramanlık' yaptığını kaydeden Kirill, "Tanrı'nın koruması sevgili anavatanımız Rusya, kilisemiz ve bu kutsal manastır üzerinde olsun" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230624/patrik-kirill-silahli-isyancilara-seslendi-en-buyuk-suc-1072815844.html
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Rus Ortodoks Kilisesi lideri Kirill: Rusya dünyayı Deccal’in gelişine karşı koruyor
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Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, Batı’dakiler dahil birçok insanın Rusya’ya, Deccal'in dünyaya gelişini engelleyen ülke gözüyle baktığını söyledi.
Valaam Takımadalarının Oboronnıy Adası’ndaki manastırda gerçekleştirdiği ayinin ardından toplananlara konuşan Patrik, “Bugün, Batı’dakiler dahil birçok insan Rusya’ya büyük dikkat ve umutla son kale gözüyle bakıyor. İncil’in diliyle söyleyecek olursak Rusya, kötülüğün total egemenliğine, yani Deccal’in gelişine karşı caydırıcı haline geliyor. Böyle bir dönemde kilisemizin halkımızdan, ülkemizde ve genel olarak tüm dünyadan büyük manevi sorumluluğa sahip olduğunun farkında olmalıyız” dedi.
Rus Ortodoks Kilisesi’nin 'halkımız için inancı koruyarak büyük ve tarihi kahramanlık' yaptığını kaydeden Kirill, "Tanrı'nın koruması sevgili anavatanımız Rusya, kilisemiz ve bu kutsal manastır üzerinde olsun" ifadesini kullandı.