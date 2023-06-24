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https://sputniknews.com.tr/20230624/patrik-kirill-silahli-isyancilara-seslendi-en-buyuk-suc-1072815844.html
Patrik Kirill silahlı isyancılara seslendi: En büyük suç
Patrik Kirill silahlı isyancılara seslendi: En büyük suç
Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, Ukrayna’da özel askeri harekat devam ederken ülke içinde fitne çıkarmanın, gerekçesi olmayan en büyük suç olduğunu... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T13:05+0300
2023-06-24T13:13+0300
dünya
patrik
patrik kirill
rusya
vladimir putin
isyan
destek
silah
silahlı isyan
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Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill’in yazılı açıklamasında, “Bugün kardeşlerimiz, özverili şekilde görevlerini yerine getirirken ve cephelerde savaşıp ölürken, düşmanlar Rusya’yı yok etmek için her türlü çabayı sarf ederken, ülke içinde fitne çıkarmak hiçbir gerekçesi olmayan en büyük suç” ifadesine yer verildi.Kardeşlerine karşı silah doğrultmaya hazır olan herkese bu fikri değiştirme çağrısında bulunan Patrik Kirill, birliği korumaya davet ederek ülke liderinin, huzursuzluğu önleme çabalarına destek verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230624/canli--duma-baskani-volodin-wagner-savascilari-tek-dogru-olani-yapmali-halkiyla-birlikte-olmali-1072813333.html
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patrik, patrik kirill, rusya, vladimir putin, isyan, destek, silah, silahlı isyan
patrik, patrik kirill, rusya, vladimir putin, isyan, destek, silah, silahlı isyan

Patrik Kirill silahlı isyancılara seslendi: En büyük suç

13:05 24.06.2023 (güncellendi: 13:13 24.06.2023)
© Sputnik / Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinRus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill
Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© Sputnik / Maksim Blinov
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Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, Ukrayna’da özel askeri harekat devam ederken ülke içinde fitne çıkarmanın, gerekçesi olmayan en büyük suç olduğunu belirtti.
Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill’in yazılı açıklamasında, “Bugün kardeşlerimiz, özverili şekilde görevlerini yerine getirirken ve cephelerde savaşıp ölürken, düşmanlar Rusya’yı yok etmek için her türlü çabayı sarf ederken, ülke içinde fitne çıkarmak hiçbir gerekçesi olmayan en büyük suç” ifadesine yer verildi.
Kardeşlerine karşı silah doğrultmaya hazır olan herkese bu fikri değiştirme çağrısında bulunan Patrik Kirill, birliği korumaya davet ederek ülke liderinin, huzursuzluğu önleme çabalarına destek verdi.
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