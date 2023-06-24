https://sputniknews.com.tr/20230624/patrik-kirill-silahli-isyancilara-seslendi-en-buyuk-suc-1072815844.html

Patrik Kirill silahlı isyancılara seslendi: En büyük suç

Patrik Kirill silahlı isyancılara seslendi: En büyük suç

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, Ukrayna’da özel askeri harekat devam ederken ülke içinde fitne çıkarmanın, gerekçesi olmayan en büyük suç olduğunu... 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T13:05+0300

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dünya

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rusya

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silah

silahlı isyan

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Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill’in yazılı açıklamasında, “Bugün kardeşlerimiz, özverili şekilde görevlerini yerine getirirken ve cephelerde savaşıp ölürken, düşmanlar Rusya’yı yok etmek için her türlü çabayı sarf ederken, ülke içinde fitne çıkarmak hiçbir gerekçesi olmayan en büyük suç” ifadesine yer verildi.Kardeşlerine karşı silah doğrultmaya hazır olan herkese bu fikri değiştirme çağrısında bulunan Patrik Kirill, birliği korumaya davet ederek ülke liderinin, huzursuzluğu önleme çabalarına destek verdi.

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patrik, patrik kirill, rusya, vladimir putin, isyan, destek, silah, silahlı isyan