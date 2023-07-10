https://sputniknews.com.tr/20230710/nato-zirvesine-hummali-hazirlik-ukraynaya-guvenlik-garantileri-anlasmasi-sunmak-icin-calisiliyor-1073385253.html

NATO zirvesine hummalı hazırlık: Ukrayna'ya 'güvenlik garantileri anlaşması' sunmak için çalışılıyor

NATO zirvesine hummalı hazırlık: Ukrayna'ya 'güvenlik garantileri anlaşması' sunmak için çalışılıyor

Financial Times, Vilnius zirvesinde Ukrayna'ya üyelik sunamayacak NATO liderlerinin Zelenskiy'i eli boş göndermemek için güvenlik garantileri anlaşması ve her... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T19:36+0300

2023-07-10T19:36+0300

2023-07-10T19:36+0300

ukrayna krizi

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nato

nato zirvesi

litvanya

vilnius

the financial times (ft)

güvenlik garantileri

taahhüt

jens stoltenberg

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Yarın ve çarşamba günü Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesinde liderler, bir yandan Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine itirazı meselesine diğer yandan üyelik talebiyle ilgili fikir birliğinin sağlanamadığı Ukrayna'ya ne sunacaklarına odaklanması bekleniyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, NATO üyesi 31 ülkenin yoğun müzakereler sonucunda Kiev'in üyelik süreci yolu üzerinden Üyelik Eylem Planı (MAP) şartını kaldırma konusunda anlaştığını söyledi. Kuleba, "NATO'ya giden yolumuzu kısaltan ve uzun zamandır beklenen bu kararı memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Finlandiya'nın nisanda gerçekleşen üyeliğinin hızlı tamamlanması için MAP'tan vazgeçilmişti. Aynısının Eylül 2022'de hızlandırılmış NATO üyeliği için başvurmuş Ukrayna'ya uygulanıp uygulanmayacağı sorulduğunda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 31 müttefikin hala NATO zirvesi bildirisinin tam metnini tartışıp müzakere ettiğini, o yüzden ayrıntıya giremeyeceğini söyledi. Batı medyasına göre müttefikler, olası jesti, NATO'ya katılma arzusunu hızla yerine getiremedikleri Ukrayna için bir tür 'teselli ödülü' olarak görüyor. MAP, NATO'ya katılmak isteyen ülkelere siyasi, ekonomik, savunma, kaynak, güvenlik ve hukuki konulardaki bireysel ihtiyaçlarına dayalı olarak tavsiye, yardım ve pratik destek sağlayan bir program. Bugün The Financial Times (FT) gazetesi, NATO liderlerinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Vilnius'tan eli boş göndermemek için güvenlik taahhütlerini resmileştirmeye çalıştığını, NATO zirvesinde Ukrayna için güvenlik garantileri anlaşması ve her üye ülkenin bireysel taahhütlerini içeren çok taraflı deklarasyonun kabul edilebileceğini yazdı. Kuruluş anlaşmasının 5. maddesi uyarınca NATO'nun saldırıya uğrayan her üyesini savunmayı taahhüt etmesinden ötürü, 5. madde ayrımının korunması ve önerilen güvenlik garantilerinin ittifak üyeliği konusundan tamamen ayrı olduğunun vurgulanması için uğraşıldığını belirten haberde, "Ancak gerçek şu ki, bunlar genellikle katılım için bir atlama taşı olarak görülüyor. Bunun en önemli nedeni, garantileri sağlayacak asıl ülkelerin -ABD, Britanya, Fransa, Almanya- NATO'nun en büyük beş askeri gücünden dördü olması" denildi. Resmi vaatler henüz kabul edilmemiş veya kamuoyuna açıklanmamış olsa da, müzakerelere katılan yetkililer, FT'ye, Ukrayna'ya mevcut askeri tedarikin düzenlenmesi ve tedarikin devam edeceğine dair net taahhütte bulunulmasına odaklandıklarını söyledi. Yanısıra Ukrayna birliklerinin eğitimi, istihbarat paylaşımı ve savunma politikası reformlarına yardım konusunda garantiler verilecek. Aynı zamanda üye ülkelerin bireysel taahhütlerde bulunduğu bir tür çok taraflı deklarasyon olması da muhtemel.Bu kapsamda NATO'nun mevcut Ukrayna-NATO Komisyonu'nu Konsey düzeyine yükseltmesinin beklendiğini aktaran haberde, bunun Kiev'e NATO üyeleriyle müzakerelerde eşit pozisyon ve kriz istişareleri için toplantılar düzenleme kabiliyeti sağlayacağını kaydetti. Buna göre Ukrayna-NATO Konseyi'nin ilk toplantısı çarşamba günü Vilnius'ta yapılacak.FT, dünkü haberinde, müttefiklerin tek tek Ukrayna'ya destek taahhütlerini içerecek geniş anlaşmanın metni üzerinde NATO büyükelçilerinin uzlaşmaya varamadığını, bu nedenle liderlerin açıklayacağı metnin son halini zirve sırasında alabileceğini ya da zirve sonrasına kadar ertelenebileceğini yazmıştı. FT'nin bugünkü haberi için görüşünü aldığı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'masada farklı teklifler olduğunu, ancak müttefiklerin NATO üye devletlerini birleştirecek bir şey üzerinde uzlaşarak net bir mesaj göndereceklerine inandığını' söyledi. Stoltenberg, FT'ye şöyle konuştu:Kiev'in NATO'nun Vilnius zirvesiyle ilgili 'gerçekçi beklentilerinin' olduğunu belirten haberde, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın bir danışmanının şu sözleri aktarıldı:FT, dün de müttefiklerin, Ukrayna'nın potansiyel NATO üyeliğine daha fazla destek göstermesi için Washington ve Berlin'e baskı yaptığını yazdı. Haberde diğer NATO üyelerinin ABD ve Almanya'nın Ukrayna'nın NATO'ya katılımı için bir 'yol' bulma peşinde olmayan 'muhafazakar' duruşuna şaşırdıkları aktarıldı.Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz'un başbakanlığındaki Alman hükümetinin Vilnius zirvesinde Ukrayna'ya NATO üyeliği verilmemesi konusunda ısrar edeceği, Alman ve İngiliz basınına da yansıdı. İngiliz gazetesi The Telegraph, ABD, Britanya ve Avrupa Birliği'nin (AB), Ukrayna'ya NATO üyeliği teklifi yerine Bükreş artı bir dizi ikili güvenlik teklifi sunma planı üzerinde çalıştığını yazdı. Habere göre Kiev'e sunulacak bireysel güvenlik garantileri daha sonra NATO ve AB'nin onaylayacağı Mutabakat Zaptı niteliğinde bir şemsiye anlaşma altında birleştirilecek.Bugünkü Britanya ziyareti, yarınki NATO zirvesi için Avrupa'ya hareketi öncesi CNN'e mülakat veren ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliğine hazır olmadığını, Rusya ile savaştayken üyeliğe alınmasının NATO'nun da Rusya ile savaşta olması anlamına geleceğini söyledi.Biden, ABD'nin, 'savaşın sonu ile olası NATO üyeliği arasındaki dönemde Ukrayna'ya İsrail'e sunduğuna benzer koruma sağlamaya hazır olduğunu' dile getirdi.ABD'nin ara dönemde Ukrayna'ya kendisini savunması için gerekli silahları ve yetenekleri sağlayabileceğini belirten Biden, bunun ancak ateşkes ve barış anlaşması halinde mümkün olabileceğini vurguladı.ABD'nin her yıl İsrail'e yaptığı 3.8 milyar dolarlık askeri yardımın önemli kısmı, füze savunması ve askeri teknoloji geliştirmeye kanalize ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230710/ukraynanin-nato-uyeligi-konusundaki-buyuk-bir-engel-kaldirilacak-1073380591.html

https://sputniknews.com.tr/20230710/nato-vilnius-zirvesinde-onemli-kararlar-alacak-1073362981.html

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ukrayna, nato, nato zirvesi, litvanya, vilnius, the financial times (ft), güvenlik garantileri, taahhüt, jens stoltenberg